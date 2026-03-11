Kinh tế số
Oracle nhắc tới Cerebras cùng Nvidia và AMD, tín hiệu tích cực trước thềm IPO

Đức Thuận

Đức Thuận

15:49 | 11/03/2026
Trong bối cảnh thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang cạnh tranh khốc liệt, nhà sản xuất chip AI Cerebras Systems vừa nhận được một tín hiệu tích cực khi được nhắc đến trong chiến lược hạ tầng điện toán đám mây của Oracle, cùng với các “ông lớn” bán dẫn như Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD).
Oracle nhắc tới Cerebras cùng Nvidia Và AMD, tín hiệu tích cực trước thềm IPO
Trong cuộc họp báo cáo thu nhập của Oracle, CEO Clay Magouyrk đã nêu tên Cerebras là một nhà sản xuất phần cứng trí tuệ nhân tạo quan trọng, cùng với Nvidia và AMD. Ảnh Giám đốc điều hành của Cerebras Systems, Andrew Feldman: Getty.

Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với các nhà phân tích sau khi Oracle công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất.

Oracle mở rộng hệ sinh thái chip AI

Trong cuộc gọi với giới phân tích, ông Clay Magouyrk, lãnh đạo phụ trách hạ tầng đám mây của Oracle, cho biết hệ thống điện toán của công ty được thiết kế để linh hoạt, có thể hỗ trợ nhiều loại bộ tăng tốc AI khác nhau.

Theo ông Magouyrk, Oracle hiện cung cấp nhiều lựa chọn phần cứng cho khách hàng, từ GPU của NvidiaAMD đến các thiết kế chip mới nổi.

“Chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng linh hoạt, có thể thay thế và hỗ trợ từ khối lượng công việc nhỏ nhất đến lớn nhất. Chúng tôi liên tục cung cấp các bộ tăng tốc mới nhất, từ Nvidia và AMD cho đến các thiết kế mới nổi từ những công ty như Cerebras và Positron,” ông nói.

Việc được Oracle nhắc tới cho thấy chip của Cerebras đang dần được chú ý trong hệ sinh thái điện toán AI vốn lâu nay bị Nvidia thống trị.

Cơ hội lớn trước thềm IPO

Cerebras là một trong những công ty khởi nghiệp phần cứng AI nổi bật tại Mỹ. Công ty nổi tiếng với dòng chip siêu lớn WSE-3 (Wafer-Scale Engine), được thiết kế nhằm tăng tốc quá trình huấn luyện và suy luận mô hình AI.

Doanh nghiệp này từng nộp hồ sơ IPO vào năm 2024 nhưng đã rút lại vào tháng 10 cùng năm. Ngay sau đó, Cerebras thông báo huy động được 1,1 tỷ USD với mức định giá 8,1 tỷ USD. Giám đốc điều hành Andrew Feldman khẳng định công ty vẫn có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư, một trong những lo ngại lớn nhất trong bản cáo bạch trước đây của Cerebras là sự phụ thuộc vào một khách hàng duy nhất.

Trong nửa đầu năm 2024, công ty AI có trụ sở tại Abu Dhabi là G42 – được Microsoft hậu thuẫn – đã chiếm tới 87% doanh thu của Cerebras.

Chính vì vậy, việc Oracle có thể trở thành khách hàng lớn được xem là tín hiệu tích cực giúp Cerebras đa dạng hóa nguồn thu trước khi quay lại kế hoạch IPO.

Cổ phiếu CSG bùng nổ 31% trong ngày IPO lớn nhất lịch sử ngành quốc phòng Cổ phiếu CSG bùng nổ 31% trong ngày IPO lớn nhất lịch sử ngành quốc phòng

Cổ phiếu của Tập đoàn quốc phòng Czechoslovak Group (CSG) có trụ sở tại Cộng hòa Séc đã tăng vọt hơn 31% ngay trong ngày ...

Đầu năm nay, Cerebras cũng công bố một bước tiến quan trọng khác khi nhận được cam kết đầu tư 10 tỷ USD từ OpenAI.

OpenAI vốn phụ thuộc vào hạ tầng điện toán đám mây của Oracle và các đối tác khác để vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

Tháng sau đó, OpenAI cho biết họ đang hợp tác với Cerebras trong một nghiên cứu ban đầu về Codex-Spark, một mô hình AI phản hồi nhanh phục vụ phát triển phần mềm dành cho khách hàng của ChatGPT Pro.

Cuộc đua chip AI ngày càng khốc liệt

Trong khi Cerebras tìm cách chen chân vào thị trường do Nvidia thống trị, nhu cầu về sức mạnh tính toán cho AI vẫn tiếp tục tăng mạnh trên toàn cầu.

Các công ty công nghệ đang đổ hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu và phần cứng để đáp ứng sự bùng nổ của các mô hình AI.

Nvidia cũng đang tận dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để mở rộng sang nhiều lĩnh vực sản phẩm mới. Theo báo cáo, công ty đã chi khoảng 20 tỷ USD để mua lại các tài sản quan trọng từ startup chip AI Groq.

Dự kiến, Nvidia sẽ công bố một kiến trúc chip mới dựa trên công nghệ của Groq tại hội nghị nhà phát triển Nvidia GTC diễn ra tại California.

Theo ông Magouyrk, các công nghệ phần cứng mới đang được phát triển với mục tiêu không chỉ giảm chi phí xử lý AI mà còn giảm độ trễ khi phản hồi.

“Nếu nhìn vào những gì Groq, Cerebras hay Positron đang làm, các khách hàng đều đặt câu hỏi: liệu chúng ta có thể vừa giảm chi phí suy luận vừa giảm đáng kể độ trễ hay không?” ông nói.

Trong bối cảnh nhu cầu AI bùng nổ, sự xuất hiện của những công ty như Cerebras có thể mở ra một làn sóng cạnh tranh mới trong ngành chip – lĩnh vực vốn đang trở thành trung tâm của cuộc đua công nghệ toàn cầu.

