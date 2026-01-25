Cổ phiếu CSG bùng nổ 31% trong ngày IPO lớn nhất lịch sử ngành quốc phòng

Lá cờ có logo của CSG NV trong quá trình niêm yết cổ phiếu công ty tại Euronext Amsterdam. Ảnh: Getty.

Trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu, cổ phiếu quốc phòng CSG từng có thời điểm tăng tới 32% trước khi khép lại ngày giao dịch với mức tăng 31,4%. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đã huy động tổng cộng 3,8 tỷ euro, tương đương khoảng 4,5 tỷ USD.

Theo Euronext, đây là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu, xét cả về số vốn huy động lẫn giá trị vốn hóa thị trường.

Doanh nghiệp quốc phòng tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới

Có trụ sở tại Praha, CSG chuyên sản xuất xe bọc thép, đạn dược và các hệ thống phòng thủ công nghệ cao. Công ty hiện được đánh giá là một trong những tập đoàn quốc phòng tăng trưởng nhanh nhất thế giới, hưởng lợi trực tiếp từ việc NATO và các quốc gia châu Âu tăng mạnh chi tiêu quân sự trong vài năm qua.

Phát biểu sau khi niêm yết, Chủ tịch CSG Michal Strnad gọi đây là “cột mốc lịch sử” đối với tập đoàn.

“Việc gia nhập Euronext Amsterdam thể hiện cam kết của chúng tôi về minh bạch, quản trị doanh nghiệp và khả năng mở rộng đầu tư vào đổi mới công nghệ, mở rộng hoạt động toàn cầu cũng như cung cấp các giải pháp quốc phòng tiên tiến cho các quốc gia NATO và đối tác chính phủ trên toàn thế giới,” ông Strnad nhấn mạnh.

Rheinmetall: Châu Âu phải bắt kịp sản lượng đạn dược của Nga Châu Âu đang tăng tốc mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh Nga duy trì sản lượng đạn pháo khổng lồ. ...

Địa chính trị thúc đẩy dòng tiền vào cổ phiếu quốc phòng

Đợt IPO của CSG diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến động mạnh. Những tuần gần đây, căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa sử dụng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch – một thành viên NATO.

Dù vậy, vào giữa tuần, ông Trump cho biết Washington đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận trong tương lai liên quan đến vùng lãnh thổ tự trị này, phần nào giúp hạ nhiệt lo ngại.

Tại châu Âu, giới phân tích nhận định dòng vốn vẫn tiếp tục đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu quốc phòng, được hỗ trợ bởi sự kết hợp giữa ngân sách từ Liên minh châu Âu, các chính phủ quốc gia và khu vực tư nhân.

Các chiến lược gia thị trường cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine cùng với những nghi ngại về vai trò bảo trợ an ninh lâu dài của Mỹ tại châu Âu đang đặt nền móng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của ngành công nghiệp quốc phòng lục địa già.