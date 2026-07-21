'Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới'

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài Chính Mai Xuân Thành cho biết, ngày 10/11/2025, Quốc hội đã thông qua Luật số 108/2025/QH15 về Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2026. Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài Chính Mai Xuân Thành phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Ông Mai Xuân Thành nhấn mạnh: “Đây là những văn bản pháp lý quan trọng tạo nền tảng cho bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ.

Nghị định chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang phục vụ, hỗ trợ và đồng hành với người nộp thuế; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế ngày càng thuận lợi”.

Tại hội thảo, Trưởng Ban chính sách về hóa đơn điện tử Cục Thuế Nguyễn Thị Thanh Hằng đã chia sẻ những điểm mới quan trọng cần lưu ý trong Nghị định. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết, Nghị định và Thông tư xác định rõ đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử; từ ngày 01/7/2026, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng phải áp dụng hóa đơn điện tử và không phân biệt ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các hộ kinh doanh mới thành lập hoặc có doanh thu năm của năm trước chưa đến ngưỡng nhưng mà trong năm doanh thu lại đạt đến ngưỡng 1 tỷ đồng trở lên phải đăng ký sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền sau 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế đạt ngưỡng. Hộ kinh doanh chưa thuộc diện các mục phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhưng có nhu cầu vẫn có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng cũng chia sẻ thông tin về việc thiết lập trách nhiệm cung cấp dữ liệu giữa người bán và nền tảng. Tức là đối với giao dịch qua sàn hoặc qua các nền tảng số thì người bán được yêu cầu chủ quản nền tảng cung cấp cho thông tin người mua, giao dịch, thời điểm giao hàng, trạng thái đơn hàng… để có thông tin lập hóa đơn cho phù hợp và đúng quy định.

Việc ghi thông tin người mua phải phù hợp với hoạt động bán lẻ; nếu người mua là cơ sở kinh doanh mà có mã số thuế thì hóa đơn phải ghi đúng tên, địa chỉ, mã số thuế.

Trưởng Ban chính sách về hóa đơn điện tử Cục Thuế Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Đối với những hóa đơn bán hàng của hộ cá nhân kinh doanh, Nghị định khuyến khích thể hiện nhóm ngành nghề tương ứng với hàng hóa dịch vụ trên hóa đơn theo định dạng dữ liệu XML gửi cơ quan thuế. Hàng hóa dịch vụ không thuộc đối tượng không chịu thuế thì cũng phải thể hiện tương ứng trên hóa đơn. Đối với những giao dịch ban đêm, Nghị định cho phép lập hóa đơn vào ngày làm việc tiếp theo. Người sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phải chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế vào cuối ngày.

Nếu hóa đơn chỉ sai tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ hoặc nội dung khác mà không phải là mã số thuế, số tiền hoặc là thuế suất hoặc tiền thuế hoặc tên hàng thì người bán thông báo cho người mua và cơ quan thuế mà không phải lập lại hóa đơn.

Phiên tọa đàm đối thoại chính sách: “Đồng hành cùng nhà bán hàng trong quá trình triển khai chính sách thuế mới".

Đối với những giao dịch trên sàn và nền tảng số, người bán không bắt buộc phải lập một văn bản thỏa thuận với người mua trước khi điều chỉnh hoặc là thay thế hóa đơn sai. Đối với hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, nếu sai thì phải lập hóa đơn thay thế. Với trường hợp dữ liệu chi tiết giao dịch đã gửi cho cơ quan thuế, nếu bị thiếu hoặc sai thì chỉ cần lập bảng và gửi thông tin chi tiết giao dịch bổ sung.

Nghị định cũng quy định rõ cơ quan thuế nào tiếp nhận hồ sơ cấp hóa đơn cho từng lần phát sinh khi hộ cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định nhưng đồng thời cũng kinh doanh thương mại điện tử và có các cửa hàng kinh doanh ở các địa điểm khác nhau. Cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định sẽ nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn cho từng lần phát sinh đến cơ quan thuế tại địa bàn cư trú. Nghị định đồng thời quy định cơ chế khuyến khích người mua lấy hóa đơn và khen thưởng người tiêu dùng tố giác người bán không lập, không giao hóa đơn.

Trong khuôn khổ hội thảo, BTC đồng thời kết hợp phổ biến chính sách, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà bán hàng nhằm giúp người nộp thuế hiểu đúng quy định, thực hiện đúng nghĩa vụ, chủ động thích ứng với những thay đổi của chính sách cũng như nâng cao năng lực quản trị trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đặc biệt, điểm nhấn của hội thảo tập trung vào các phiên tọa đàm đối thoại chính sách: “Đồng hành cùng nhà bán hàng trong quá trình triển khai chính sách thuế mới”; “Hiểu đúng để tuân thủ đúng - Thực hành nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh và nhà bán hàng đa kênh”; phiên thảo luận mở với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia, cộng đồng nhà bán hàng nhằm tháo gỡ vướng để đưa chính sách thuế vào cuộc sống.

Kết thúc hội thảo, Ban tổ chức đã công bố Sổ tay tuân thủ, tích hợp trọn bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế trong nền kinh tế số, từ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, kế toán đến kê khai, nộp thuế. Đây là tài liệu tra cứu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, giúp nắm đúng quy định, giảm sai sót, chủ động chuẩn bị dữ liệu, tiết kiệm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế và nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh trong môi trường số.