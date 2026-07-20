Công nghệ số
Phần mềm - Ứng dụng

44 lần nâng cấp eTaxMobile: Vì sao người dân vẫn gặp khó?

Hậu Thạch

Hậu Thạch

16:24 | 20/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sau hơn bốn năm triển khai, eTaxMobile ghi nhận hơn 14,24 triệu lượt cài đặt và trên 23,1 triệu giao dịch, khẳng định bước tiến của chuyển đổi số ngành Thuế. Tuy nhiên, những phản ánh về khó khăn khi sử dụng ứng dụng cho thấy chất lượng dịch vụ công số cần được đo bằng trải nghiệm thực tế của người dân, không chỉ bằng các con số.
Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế Hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai bằng dữ liệu số Quản lý thuế bằng dữ liệu lớn và AI điều gì thay đổi từ tháng 7 năm 2026
Sau hơn bốn năm triển khai, eTaxMobile ghi nhận hơn 14,24 triệu lượt cài đặt và trên 23,1 triệu giao dịch.
Sau hơn bốn năm triển khai, eTaxMobile ghi nhận hơn 14,24 triệu lượt cài đặt và trên 23,1 triệu giao dịch.

Chuyển đổi số ngành Thuế cần bước tiếp từ "số hóa thủ tục" đến "số hóa trải nghiệm"

Việc Bộ Tài chính tiếp thu phản ánh của cử tri tỉnh Tây Ninh về những khó khăn khi sử dụng ứng dụng eTaxMobile không đơn thuần là một câu chuyện nâng cấp phần mềm. Đó là tín hiệu cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế đang bước sang giai đoạn phát triển mới, khi trọng tâm không còn là đưa dịch vụ lên môi trường số mà là làm sao để mọi người dân đều có thể sử dụng thuận tiện, an toàn và hiệu quả.

Nhìn lại chặng đường từ khi ra mắt vào tháng 3/2022, eTaxMobile đã trở thành một trong những nền tảng số tiêu biểu của ngành Thuế. Ứng dụng hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ tài chính, tích hợp tài khoản VNeID, liên kết ngân hàng, xác thực sinh trắc học và cho phép thực hiện nhiều thủ tục thuế trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

Những con số như hơn 14,24 triệu lượt tải và cài đặt, trên 23,1 triệu giao dịch điện tử với tổng số tiền khoảng 41 nghìn tỷ đồng cho thấy người dân ngày càng quen thuộc với phương thức giao dịch số. Việc eTaxMobile trải qua tới 44 lần nâng cấp trong hơn bốn năm cũng phản ánh nỗ lực liên tục của cơ quan thuế nhằm hoàn thiện nền tảng.

Song, chính khi quy mô người dùng ngày càng mở rộng thì yêu cầu đối với chất lượng trải nghiệm cũng trở nên khắt khe hơn. Phản ánh của cử tri về việc người lớn tuổi, hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn khi thao tác trên ứng dụng cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa mục tiêu số hóa dịch vụ và khả năng tiếp cận của mọi nhóm người dùng.

Đây cũng là thách thức chung của quá trình xây dựng Chính phủ số. Một nền tảng có nhiều tính năng chưa đồng nghĩa với việc người dân dễ sử dụng; số lần nâng cấp nhiều cũng chưa chắc mang lại trải nghiệm tốt hơn nếu chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Khi trải nghiệm người dùng trở thành thước đo của dịch vụ công số

Khác với các nền tảng thương mại điện tử hay ngân hàng số, ứng dụng dịch vụ công phục vụ nhiều nhóm đối tượng với trình độ công nghệ rất khác nhau. Người trẻ có thể dễ dàng thao tác trên điện thoại thông minh, nhưng với người cao tuổi, tiểu thương hay hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc xác thực nhiều lớp, sử dụng thuật ngữ chuyên ngành hoặc thực hiện quy trình gồm nhiều bước vẫn là rào cản không nhỏ.

Thực tế cho thấy, không ít người dân vẫn phải nhờ con cháu, nhân viên thuế hoặc cán bộ địa phương hỗ trợ khi thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến. Điều đó cho thấy bài toán không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm tính năng mà còn ở cách thiết kế ứng dụng sao cho trực quan, dễ hiểu và phù hợp với hành trình sử dụng của từng nhóm đối tượng.

Xu hướng phát triển dịch vụ số trên thế giới cũng đang chuyển từ tư duy "thiết kế theo quy trình quản lý" sang "thiết kế theo trải nghiệm người dùng". Thay vì yêu cầu người dân phải hiểu quy định để sử dụng phần mềm, hệ thống cần tự hướng dẫn, tự động hóa nhiều thao tác và hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc với số bước ít nhất.

Đó cũng là lý do Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế tổ chức khảo sát, tiếp nhận ý kiến của người nộp thuế, hiệp hội doanh nghiệp, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ nhằm tiếp tục hoàn thiện eTaxMobile. Việc lắng nghe phản hồi từ thực tiễn được xem là điều kiện quan trọng để ứng dụng phát triển theo hướng thân thiện hơn, thay vì chỉ bổ sung các chức năng kỹ thuật.

AI và dữ liệu sẽ mở ra thế hệ dịch vụ thuế điện tử mới

Việc Bộ Tài chính định hướng phát triển eTaxMobile trở thành "một điểm chạm số" cho người nộp thuế cũng phản ánh xu thế mới của các nền tảng dịch vụ công hiện đại. Thay vì chỉ là công cụ kê khai và nộp thuế, ứng dụng có thể trở thành trợ lý số đồng hành cùng người dân trong toàn bộ quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trên nền tảng dữ liệu ngày càng hoàn thiện và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nhiều tính năng mới hoàn toàn có thể được tích hợp trong tương lai. Người dân có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận được hướng dẫn chính xác từ trợ lý AI; hệ thống có thể tự động nhận diện giấy tờ bằng công nghệ OCR để điền thông tin, nhắc thời hạn nộp thuế, cảnh báo sai sót trước khi gửi hồ sơ hoặc cá nhân hóa giao diện theo từng nhóm người dùng.

Đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ, AI có thể gợi ý từng bước kê khai phù hợp với loại hình kinh doanh. Với người cao tuổi, trợ lý giọng nói và hướng dẫn trực quan sẽ giúp giảm đáng kể rào cản công nghệ. Trong khi đó, các doanh nghiệp có thể được hỗ trợ phân tích nghĩa vụ thuế, theo dõi lịch sử giao dịch và quản lý hồ sơ ngay trên một nền tảng thống nhất.

Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được xác định là những động lực quan trọng nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và dịch vụ công.

Thu hẹp khoảng cách số để không ai bị bỏ lại phía sau

Một trong những mục tiêu quan trọng của chuyển đổi số quốc gia là bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ số. Vì vậy, việc hoàn thiện eTaxMobile không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là bài toán về tính bao trùm của chuyển đổi số.

Bên cạnh nâng cấp ứng dụng, việc cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố, ban quản lý chợ và trung tâm thương mại để trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng eTaxMobile cho thấy chuyển đổi số muốn thành công cần kết hợp đồng thời giữa công nghệ, dữ liệu và hỗ trợ con người.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục cải tiến giao diện, mở rộng tính năng và ứng dụng AI, việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người dân từ trực tuyến đến trực tiếp sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Chuyển đổi số ngành Thuế vì thế không chỉ hướng đến mục tiêu tăng số lượng giao dịch điện tử mà còn tạo dựng niềm tin của người dân đối với dịch vụ công số. Khi một ứng dụng đủ đơn giản để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, đủ thông minh để chủ động hỗ trợ người dùng và đủ an toàn để người dân yên tâm giao dịch, đó mới là lúc chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống.

Bài học từ eTaxMobile cũng là gợi mở cho nhiều nền tảng dịch vụ công khác. Giai đoạn đầu của chuyển đổi số tập trung số hóa quy trình, nhưng giai đoạn tiếp theo cần lấy trải nghiệm người dân làm trung tâm. Chỉ khi công nghệ phục vụ con người một cách tự nhiên, thuận tiện và hiệu quả, chuyển đổi số mới tạo ra giá trị bền vững, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

ứng dụng eTaxMobile Bộ Tài chính Chuyển đổi số Ngành thuế trải nghiệm số

Bài liên quan

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phát triển AI phải dựa trên hệ sinh thái liên kết và 5 trụ cột chiến lược

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phát triển AI phải dựa trên hệ sinh thái liên kết và 5 trụ cột chiến lược

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Ngân sách CNTT trở thành nút thắt trong cuộc đua ứng dụng AI

Có thể bạn quan tâm

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Phần mềm - Ứng dụng
Bản beta iOS 27 nay đã mở rộng cho người dùng thông thường trải nghiệm sớm, mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý: Siri nâng cấp thành chatbot AI, Liquid Glass tùy chỉnh độ trong suốt, Reframe đổi góc ảnh bằng AI, và Shortcuts tạo tự động bằng ngôn ngữ tự nhiên...
Sự kiện Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ có gì?

Sự kiện Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ có gì?

AI
Theo đó, Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ đến Hà Nội vào ngày 21/7 và tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 24/7 tới.
Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Kết nối sáng tạo
Theo đó, người dùng Viber tại Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích bảo mật và kết nối nâng cao ngay trên nền tảng nhắn tin quen thuộc.
Kiểm tra ngay: Bạn có thuộc 1 trong 5 trường hợp bị khóa tài khoản VNeID?

Kiểm tra ngay: Bạn có thuộc 1 trong 5 trường hợp bị khóa tài khoản VNeID?

Tư vấn chỉ dẫn
Tài khoản VNeID có thể bị khóa trong nhiều trường hợp theo quy định. Người dân cần biết rõ các nguyên nhân dẫn đến việc khóa tài khoản, quy trình mở lại cũng như thời gian giải quyết để tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch điện tử.
Cách tải iPadOS 27 và danh sách iPad được hỗ trợ

Cách tải iPadOS 27 và danh sách iPad được hỗ trợ

Tư vấn chỉ dẫn
Apple vừa mở bản beta công khai của iPadOS 27, cho phép người dùng tải iPadOS 27 sớm hơn thường lệ để trải nghiệm Siri nâng cấp, Safari cải tiến và công cụ chỉnh sửa ảnh mới, cùng với đó là danh sách đầy đủ các mẫu iPad đủ điều kiện cập nhật.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

33°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
37°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
37°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
38°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
40°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
38°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
40°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
38°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 33°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
33°C
Quảng Bình

29°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
28°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
39°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
37°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
36°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
33°C
Hà Giang

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
26°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
NL 99.99 12,880 ▼120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830 ▼120K
Trang sức 99.9 13,740 ▼140K 14,440 ▼140K
Trang sức 99.99 13,750 ▼140K 14,450 ▼140K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1302K 14,602 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1302K 14,603 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▲1272K 145 ▼1320K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▲1272K 1,451 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 ▲1245K 143 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▼1485K 141,584 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼1125K 107,411 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼7986K 974 ▼8868K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼915K 87,389 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼875K 83,527 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼626K 59,787 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17873 18147 18720
CAD 18221 18497 19110
CHF 31939 32320 32954
CNY 0 3845 3938
EUR 29447 29667 30745
GBP 34613 35006 35932
HKD 0 3223 3425
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15081 15668
SGD 19840 20122 20693
THB 697 761 814
USD (1,2) 26033 0 0
USD (5,10,20) 26074 0 0
USD (50,100) 26103 26117 26477
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,110 26,110 26,490
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
EUR 29,566 29,590 30,999
JPY 157.52 157.8 167.34
GBP 34,763 34,857 36,067
AUD 18,043 18,108 18,789
CAD 18,425 18,484 19,161
CHF 32,178 32,278 33,223
SGD 19,949 20,011 20,796
CNY - 3,808 3,954
HKD 3,287 3,297 3,434
KRW 16.4 17.1 18.6
THB 744.78 753.98 807.16
NZD 15,045 15,185 15,638
SEK - 2,678 2,772
DKK - 3,955 4,094
NOK - 2,683 2,777
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,004.96 - 6,776.76
TWD 733.05 - 887.95
SAR - 6,883.63 7,249.77
KWD - 83,192 88,508
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,090 26,110 26,490
EUR 29,513 29,632 30,825
GBP 34,752 34,892 35,926
HKD 3,286 3,299 3,417
CHF 31,997 32,125 33,057
JPY 157.93 158.56 166.48
AUD 18,034 18,106 18,702
SGD 20,019 20,099 20,689
THB 762 765 801
CAD 18,434 18,508 19,090
NZD 15,118 15,663
KRW 16.95 18.77
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26480
AUD 18065 18165 19088
CAD 18419 18519 19533
CHF 32205 32235 33813
CNY 3825.6 3850.6 3986
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29648 29678 31404
GBP 34929 34979 36747
HKD 0 3355 0
JPY 158.46 158.96 169.49
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15207 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 20000 20130 20862
THB 0 726.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14300000 14300000 14600000
SBJ 13000000 13000000 14600000
Cập nhật: 20/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,118 26,168 26,490
USD20 26,118 26,168 26,490
USD1 26,118 26,168 26,490
AUD 18,067 18,167 19,275
EUR 29,416 29,516 31,172
CAD 18,365 18,465 19,770
SGD 20,056 20,206 20,830
JPY 158.85 160.35 165.9
GBP 34,778 34,928 36,001
XAU 14,388,000 0 14,692,000
CNY 0 3,731 0
THB 0 761 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/07/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Chính phủ ưu tiên sản phẩm văn hóa số do doanh nghiệp Việt phát triển

Chính phủ ưu tiên sản phẩm văn hóa số do doanh nghiệp Việt phát triển

44 lần nâng cấp eTaxMobile: Vì sao người dân vẫn gặp khó?

44 lần nâng cấp eTaxMobile: Vì sao người dân vẫn gặp khó?

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động qua nền tảng số

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động qua nền tảng số

Việt Nam đăng cai Hackathon lượng tử quốc tế, quy tụ 30 quốc gia tranh tài

Việt Nam đăng cai Hackathon lượng tử quốc tế, quy tụ 30 quốc gia tranh tài

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất

Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Không quân Mỹ tăng tốc sản xuất 28.000 tên lửa hành trình in 3D giá rẻ

Không quân Mỹ tăng tốc sản xuất 28.000 tên lửa hành trình in 3D giá rẻ

AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

Quân đội Mỹ thử lá chắn điện từ chống UAV thay tên lửa

Quân đội Mỹ thử lá chắn điện từ chống UAV thay tên lửa

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hải Phòng tiên phong: 100% học sinh được theo dõi sức khỏe định kỳ hằng năm

Hải Phòng tiên phong: 100% học sinh được theo dõi sức khỏe định kỳ hằng năm

Nhiều công nghệ điều trị ung thư tiên tiến được giới thiệu tại Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026

Nhiều công nghệ điều trị ung thư tiên tiến được giới thiệu tại Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026

Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,2 triệu đồng mỗi lượng

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

Bất động sản mở đường cho hệ sinh thái RWA, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Bất động sản mở đường cho hệ sinh thái RWA, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Fast Retailing lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm tài chính 2026

Fast Retailing lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm tài chính 2026

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Chính phủ ưu tiên sản phẩm văn hóa số do doanh nghiệp Việt phát triển

Chính phủ ưu tiên sản phẩm văn hóa số do doanh nghiệp Việt phát triển

ABBank đón nhận Cờ thi đua của NHNN, tiếp tục khẳng định nền tảng tăng trưởng bền vững

ABBank đón nhận Cờ thi đua của NHNN, tiếp tục khẳng định nền tảng tăng trưởng bền vững

Fast Retailing lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm tài chính 2026

Fast Retailing lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm tài chính 2026

Chiến lược dữ liệu quốc gia 2026-2030 đặt trọng tâm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu

Chiến lược dữ liệu quốc gia 2026-2030 đặt trọng tâm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian