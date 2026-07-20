Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Geely Galaxy TT sẽ là mẫu xe sản xuất thương mại đầu tiên trang bị hệ thống truyền động điện thông minh 16 trong 1, dự kiến ra mắt vào quý 3 năm 2026. Ảnh: Geely

Geely giới thiệu hệ thống truyền động điện thông minh 16 trong 1 vào ngày 16 tháng 7 năm 2026, ra mắt một kiến trúc truyền động điện nặng 75 kg, kết hợp 12 mô đun phần cứng và bốn hệ thống phần mềm vào trong một khối duy nhất. Hệ thống bao gồm các thành phần như động cơ điện, bộ biến tần, hộp số giảm tốc, bộ sạc trên xe, bộ chuyển đổi DC-DC và hộp phân phối điện áp cao, đi cùng các chức năng phần mềm quản lý năng lượng, quản lý sạc, điều khiển chuyển động và giám sát tình trạng linh kiện.

Kiến trúc này gộp nhiều chức năng truyền động của xe điện vào một hệ thống duy nhất, nhưng mức độ tích hợp cao hơn cũng kéo theo những vấn đề kỹ thuật mới, bao gồm quản lý nhiệt, quy trình sản xuất và các thủ tục bảo dưỡng trong tương lai. Câu hỏi lớn nhất xoay quanh hệ thống Sấm Sét của Geely là mức độ tích hợp này sẽ vận hành ra sao khi chuyển từ giai đoạn kiểm định kỹ thuật sang xe sản xuất thương mại.

Từ tích hợp đến trí tuệ

Hệ thống “Thunder” tích hợp 12 mô đun phần cứng cùng bốn hệ thống phần mềm. Geely cho biết thiết kế này giảm 30% số điểm kết nối điện cao áp bên ngoài và đưa tổng trọng lượng hệ thống xuống còn 75 kg. Công ty khẳng định hệ thống nhẹ hơn 15% so với mức trung bình của ngành.

Chiều cao cụm truyền động được giữ dưới 325 mm. Geely cho biết kiến trúc này còn tạo thêm 28 lít không gian cốp trước khi ứng dụng trên xe.

Hệ thống sử dụng kiến trúc điều khiển miền năng lượng "One-Chip" của Geely. Theo công ty, thiết kế này gộp nhiều chức năng điều khiển miền năng lượng vào một nền tảng tính toán thống nhất, thay vì dùng các bộ điều khiển riêng biệt cho từng chức năng.

Geely cho biết kiến trúc này giảm độ trễ xử lý điều khiển năng lượng từ mức trung bình ngành khoảng 40 mili giây xuống dưới 2 mili giây. Công ty cũng cho biết hệ thống điều khiển mô men xoắn giảm độ lệch mô men xoắn thời gian thực từ 3% xuống còn 1%.

Các hệ thống truyền động điện tích hợp trước đây chủ yếu tập trung vào việc gộp các linh kiện vật lý. Hệ thống của Geely bổ sung thêm các chức năng điều khiển phần mềm vào cùng kiến trúc đó.

Hệ thống truyền động điện thông minh “Thunder” 16 trong 1 của Geely gộp nhiều mô đun phần cứng truyền động và các chức năng phần mềm vào một kiến trúc xe điện tích hợp duy nhất. Ảnh: carnewschin

Thách thức về nhiệt

Việc gộp nhiều chức năng truyền động vào một hệ thống duy nhất đòi hỏi giải pháp quản lý nhiệt, do động cơ, linh kiện điện tử công suất và bộ phận sạc vận hành ở các mức nhiệt độ khác nhau.

Geely sử dụng kiến trúc làm mát định hướng 54 kênh, thiết kế xoay quanh stato, rôto và các linh kiện thép từ. Công ty cho biết hệ thống này tăng gấp đôi hiệu suất tản nhiệt so với phương pháp làm mát vỏ máy thông thường, đồng thời giảm 15 độ C nhiệt độ vận hành đỉnh của động cơ.

Geely công bố hệ thống “Thunder” đạt hiệu suất tổng hợp đỉnh CLTC 93,8%. Trong đợt thử nghiệm được chứng nhận tại hồ Thanh Hải, một xe thử nghiệm Geely Galaxy TT ghi nhận mức tiêu thụ năng lượng 8,20 kWh trên 100 km.

Cùng chương trình thử nghiệm này, Geely lập kỷ lục drift đôi liên tục trên mặt đường ướt dài 46,094 km, được Guinness World Records chứng nhận. Kết quả đạt được trong điều kiện thử nghiệm đã công bố.

Cấu hình động cơ kép cho công suất tổng hợp 425 kW, thời gian tăng tốc 0 lên 100 km/h theo công bố là 3,8 giây. Phiên bản một động cơ cho công suất 245 kW. Geely cũng cho biết hệ thống có thể thu và lưu trữ tạm thời lượng nhiệt năng tương đương khoảng 7 kWh điện trong thử nghiệm thời tiết lạnh ở nhiệt độ âm 18 độ C.

Đánh đổi của tích hợp

Mức độ tích hợp cao hơn làm thay đổi cách sắp xếp các linh kiện trong hệ thống truyền động điện, đồng thời đặt ra những vấn đề mới cho khâu sản xuất và bảo dưỡng.

Automotive Commercial Review nhận định việc tích hợp xuyên miền đòi hỏi sự phối hợp giữa thiết kế kết cấu, điều khiển phần mềm, quản lý nhiệt và quy trình sản xuất. Ấn phẩm này cũng đặt câu hỏi về cách quản lý các linh kiện có vòng đời vận hành khác nhau khi chúng được đặt trong một kiến trúc tích hợp chặt chẽ hơn. Nguồn tin không nêu phản ứng cụ thể của BYD hay các đối thủ khác trước hệ thống này, phần dẫn đề cập sự dè chừng của đối thủ trong tiêu đề chủ yếu dựa trên chính những đánh đổi kỹ thuật chung nói trên.

Vấn đề không nằm ở việc hệ thống tích hợp có thể sửa chữa được hay không. Thay vào đó, bài toán kỹ thuật nằm ở cách các nhà sản xuất xây dựng phương pháp chẩn đoán và quy trình bảo dưỡng khi các bộ phận sạc điện, hệ thống phân phối điện và phần cứng truyền động cùng vận hành trong một cấu trúc gắn kết chặt hơn.

Sản xuất cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Sản xuất một hệ thống truyền động điện tích hợp đòi hỏi sự phối hợp giữa gia công cơ khí, lắp ráp linh kiện điện tử, thiết kế hệ thống làm mát và hiệu chỉnh phần mềm.

Geely dự kiến triển khai hệ thống này đầu tiên trên các mẫu xe có giá trên 250.000 nhân dân tệ, tương đương 34.400 USD. Hệ thống sẽ ra mắt trên mẫu sedan thể thao Geely Galaxy TT vào quý 3 năm 2026, sau đó áp dụng cho bản nâng cấp của Lynk & Co 02.

Geely Auto Group công bố giao 240.799 xe trong tháng 6 năm 2026, trong đó thương hiệu con Geely Galaxy đóng góp 108.206 xe, theo số liệu từ China EV DataTracker.

Hệ thống “Thunder” sẽ là ví dụ sản xuất thực tế cho thấy các kiến trúc truyền động điện tích hợp cao vận hành ra sao bên ngoài môi trường thử nghiệm. Những câu hỏi còn lại sẽ liên quan đến quy mô sản xuất, vận hành lâu dài và yêu cầu bảo dưỡng khi ngày càng nhiều xe áp dụng thiết kế tương tự.