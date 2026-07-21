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Chứng khoán hôm nay 20/7: Lao dốc gần 44 điểm, cổ phiếu công nghệ giữ vai trò phòng thủ

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:57 | 21/07/2026
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VN-Index giảm 43,94 điểm về 1.743,51 điểm trong phiên 20/7, thủng mốc 1.750 điểm khi lực bán lan rộng ở ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thép.
Chứng khoán hôm nay 15/7: VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, khối ngoại xả gần 1.000 tỷ Chứng khoán hôm nay 15/7: VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, khối ngoại xả gần 1.000 tỷ
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Áp lực bán lan rộng kéo VN-Index xuống dưới đường trung bình 200 phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch đầu tuần 20/7 trong sắc đỏ trên diện rộng. VN-Index giảm 43,94 điểm, tương đương 2,46%, lùi về mức 1.743,51 điểm. Chỉ số đánh mất ngưỡng tâm lý 1.750 điểm và rơi xuống vùng thấp nhất kể từ sau phiên 13/4/2026.

Cùng chiều, VN30-Index giảm 44,33 điểm, tương đương 2,29%, đóng cửa tại 1.887,32 điểm và để mất mốc 1.900 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 7,29 điểm về 284,41 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 1,04 điểm về 126,34 điểm.

Diễn biến tiêu cực xuất hiện ngay từ đầu phiên khi VN-Index tạo khoảng trống giảm giá với lực cầu suy yếu. Sang phiên chiều, chỉ số xuyên thủng lần lượt các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, kích hoạt làn sóng bán mạnh hơn. Có thời điểm VN-Index giảm hơn 51 điểm trước khi thu hẹp nhẹ về cuối phiên.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán. Sàn HoSE ghi nhận 263 mã giảm giá, trong đó 33 mã giảm hết biên độ, đối lại chỉ có 45 mã tăng và 26 mã đứng tham chiếu. Tính chung ba sàn, hơn 600 mã giảm giá và 50 mã giảm sàn.

Bảng điện chứng khoán 20/7 với VN-Index giảm 43,94 điểm về 1.743,51 điểm
Bảng điện chứng khoán 20/7 với VN-Index giảm 43,94 điểm về 1.743,51 điểm

Điểm gây chú ý nhất của phiên nằm ở thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường vượt 21.000 tỷ đồng, còn khối lượng khớp lệnh tăng tới 105,9% so với phiên liền trước. Thanh khoản bùng nổ trong một phiên giá giảm sâu phản ánh áp lực bán giải chấp và hạ tỷ lệ dư nợ ký quỹ đang diễn ra trên diện rộng.

Chỉ số cũng chính thức rơi xuống dưới đường trung bình động 200 phiên, tương ứng vùng 1.760 điểm đến 1.780 điểm. Đây là ngưỡng kỹ thuật mà nhiều hệ thống giao dịch định lượng và các thuật toán quản trị rủi ro tại công ty chứng khoán sử dụng làm mốc tham chiếu cho trạng thái xu hướng trung hạn.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản dẫn đầu đà giảm điểm

Nhóm tài chính giảm 3,32% và trở thành một trong những lực cản lớn nhất. SHB giảm hết biên độ về 11.800 đồng mỗi cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025. Các mã trụ khác cùng lùi sâu với TCB giảm 4,8%, BID giảm 4,6%, TPB giảm 4,3%, CTG giảm 3,8%, VPB giảm 3,3% và VCB giảm 3%.

Sức ép lan sang nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ. VBB giảm 6,6%, EIB giảm 6,1%, NVB giảm 5,7%, KLB và OCB cùng giảm 5,5%, BAB giảm 4,4%. LPB là trường hợp hiếm hoi giữ được sắc xanh và góp phần đỡ chỉ số VN30 trong nhóm tài chính.

Cổ phiếu chứng khoán chịu mức chiết khấu mạnh nhất theo ngành hẹp. VIX, BSI, CTS, FTS và VDS cùng giảm sàn. BVS mất 9%, trong khi SHS, PSI và MBS giảm từ 7% đến 9%. SSI giảm 6,4%. HCM đi ngược xu hướng khi tăng 1,4% lên 25.750 đồng mỗi cổ phiếu, trở lại sát vùng đỉnh lịch sử xác lập cuối tháng 5.

Nhóm bất động sản tiếp tục là tâm điểm của làn sóng bán tháo. NRC, DXG, BCM, DXS, HDC, QCG, TCH và DIG đồng loạt giảm hết biên độ, còn CEO, IJC và VPH giảm gần chạm mức sàn. VRE mất 5,3%, trong khi VIC đứng giá tham chiếu và giữ vai trò trung hòa cho chỉ số.

Xét theo nhóm ngành lớn, nguyên vật liệu giảm mạnh nhất với 4,43%, chịu tác động từ HPG giảm 5,7%, GVR giảm 6,1% và HSG. Ngành công nghiệp giảm 2,68%, kéo theo phần lớn cổ phiếu cảng biển, vận tải và logistics niêm yết trên HoSE. MSN giảm 4,7% và nằm trong nhóm lấy đi nhiều điểm số nhất của VN30-Index.

Chứng khoán hôm nay 20/7: Lao dốc gần 44 điểm, cổ phiếu công nghệ giữ vai trò phòng thủ

Công nghệ và bán lẻ hút dòng tiền phòng thủ giữa phiên bán tháo

Trái ngược với mặt bằng chung, FPT là một trong bốn mã hiếm hoi của rổ VN30 giữ được sắc xanh, bên cạnh LPB, SAB và VJC. Diễn biến của cổ phiếu đầu ngành công nghệ cho thấy dòng tiền vẫn phân bổ cho nhóm doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh ổn định và câu chuyện tăng trưởng dài hạn từ xuất khẩu phần mềm cùng dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Ở nhóm bán lẻ, MWG là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị hơn 200 tỷ đồng. VNM được mua ròng hơn 50 tỷ đồng, PNJ và FRT cũng nằm trong danh sách giải ngân của khối ngoại. Dòng tiền hướng tới nhóm tiêu dùng cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các mã có định giá đã chiết khấu sâu sau nhịp giảm kéo dài từ đầu tháng 7.

Cổ phiếu logistics và cảng biển nằm trong nhóm công nghiệp và không tránh khỏi nhịp điều chỉnh chung. Đà giảm của nhóm này chủ yếu mang tính liên thông với trạng thái bán giải chấp trên toàn thị trường, thay vì xuất phát từ thông tin cơ bản riêng của từng doanh nghiệp trong kỳ công bố kết quả quý 2.

Khối ngoại giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng và bán ròng khoảng 87 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng sàn HoSE, giá trị bán ròng đạt hơn 45,6 tỷ đồng, tập trung ở VCB với gần 150 tỷ đồng, STB 68 tỷ đồng, VPB 65 tỷ đồng, MBB 43 tỷ đồng và HPG 34 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 40 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS, SHS và MBS.

Thị trường phái sinh sôi động hơn hẳn. Hợp đồng tương lai VN30 tháng 8/2026 mã 41I1G8000 đóng cửa tại 1.893,0 điểm, giảm 1,92% và duy trì mức chênh lệch dương 5,68 điểm so với chỉ số cơ sở. Các kỳ hạn xa hơn ghi nhận chênh lệch từ âm 3,62 điểm đến dương 6,39 điểm, còn tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 65,1%.

Chênh lệch dương quay trở lại trong một phiên giảm sâu cho thấy nhà giao dịch phái sinh đang tính tới khả năng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật, thay vì đặt cược hoàn toàn vào kịch bản giảm tiếp. Tuy vậy, việc vị thế đầu cơ tăng mạnh cũng đồng nghĩa biến động các phiên tới có thể còn rộng.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, xu hướng ngắn hạn của VN-Index suy yếu rõ rệt sau khi để mất các vùng hỗ trợ quan trọng. Dư nợ ký quỹ tại các công ty chứng khoán cuối quý 2 tăng cao so với quý trước, tạo ra áp lực hạ tỷ trọng tài khoản khi tâm lý nhà đầu tư chuyển sang trạng thái bi quan.

Một thông tin đáng chú ý với nhóm ngân hàng trong phiên kế tiếp là gần 641 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt sẽ chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 21/7. Kinh nghiệm từ các ngân hàng chuyển sàn gần đây cho thấy thanh khoản và mức độ chú ý thường cải thiện trong giai đoạn đầu.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh, nhiều cổ phiếu đã quay về vùng giá tương đương giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Mặt bằng định giá thấp hơn mở ra khả năng xuất hiện lực cầu dò đáy trong các phiên tới, song điều kiện tiên quyết vẫn là áp lực giải chấp phải hạ nhiệt và thanh khoản cần ổn định trở lại.

VN-Index Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu bất động sản Cổ phiếu công nghệ khối ngoại thanh khoản

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 145,000
Hà Nội - PNJ 141,000 145,000
Đà Nẵng - PNJ 141,000 145,000
Miền Tây - PNJ 141,000 145,000
Tây Nguyên - PNJ 141,000 145,000
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 145,000
Cập nhật: 21/07/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 14,550
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 14,550
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 14,550
NL 99.99 12,880
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830
Trang sức 99.9 13,740 14,440
Trang sức 99.99 13,750 14,450
Cập nhật: 21/07/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 143
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 141,584
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 107,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 974
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 87,389
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 83,527
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 59,787
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cập nhật: 21/07/2026 09:00
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AUD 17875 18149 18726
CAD 18149 18425 19046
CHF 31793 32174 32823
CNY 0 3844 3938
EUR 29377 29597 30681
GBP 34509 34900 35841
HKD 0 3223 3426
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KRW 0 16 18
NZD 0 15094 15685
SGD 19828 20110 20679
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USD (5,10,20) 26070 0 0
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Cập nhật: 21/07/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 26,110 26,110 26,490
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
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Cập nhật: 21/07/2026 09:00
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CHF 32047 32077 33659
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29563 29593 31318
GBP 34819 34869 36630
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Cập nhật: 21/07/2026 09:00

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