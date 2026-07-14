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Chứng khoán hôm nay 13/7: Áp lực bán lan rộng, VN-Index lùi về 1.800,54 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:03 | 14/07/2026
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VN-Index mất 27,8 điểm về 1.800,54 điểm trong phiên 13/7 khi lực bán lan rộng ở ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Thanh khoản HOSE vọt lên 21.803 tỷ đồng.
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Chứng khoán hôm nay 9/7: Giảm 13 điểm, cổ phiếu dầu khí ngược dòng Chứng khoán hôm nay 9/7: Giảm 13 điểm, cổ phiếu dầu khí ngược dòng
Chứng khoán hôm nay 10/7: Giảm điểm cuối tuần, áp lực dồn lên ngân hàng và công nghệ Chứng khoán hôm nay 10/7: Giảm điểm cuối tuần, áp lực dồn lên ngân hàng và công nghệ

Phiên giao dịch mở màn tuần mới khép lại trong sắc đỏ áp đảo. Chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.800,54 điểm, giảm 27,8 điểm, tương ứng 1,52% so với tham chiếu. Rổ VN30 mất 30,98 điểm, tức 1,57%, lùi về 1.939,84 điểm với 27 mã giảm, 3 mã tăng và không có mã đứng giá. Trong phiên, chỉ số có thời điểm rơi về quanh 1.780 điểm trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện ở nửa cuối phiên chiều, kéo VN-Index trở lại trên mốc tâm lý 1.800 điểm.

Thanh khoản tăng vọt cho thấy dòng tiền bán ra quyết liệt hơn nhiều so với tuần trước. Sàn HOSE ghi nhận hơn 849,62 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, giá trị 21.803,1 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt hơn 17.946 tỷ đồng. Tính chung ba sàn, khối lượng vượt 979 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 23.974 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán khi HOSE có 271 mã giảm, 48 mã tham chiếu và chỉ 52 mã tăng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 11,86 điểm, tương ứng 3,9%, xuống 291,9 điểm với giá trị giao dịch 1.774,37 tỷ đồng. HNX30 giảm 10,17 điểm, tương ứng 2%, còn 497,18 điểm. UPCoM-Index mất 1,84 điểm, tương ứng 1,43%, lùi về 126,49 điểm. Chỉ số chung VNXALL-Index giảm 47,4 điểm, tương ứng 1,61%, xuống 2.890,58 điểm. Thị trường phái sinh sôi động với 197.630 hợp đồng, giá trị hơn 38.534,82 tỷ đồng.

Bảng điện chứng khoán phiên 13/7 với VN-Index giảm 27,8 điểm về 1.800,54 điểm
Bảng điện chứng khoán phiên 13/7 với VN-Index giảm 27,8 điểm về 1.800,54 điểm

Cổ phiếu tài chính ngân hàng và chứng khoán dẫn dắt chiều giảm

Hai trụ cột thanh khoản của thị trường cùng chịu sức ép lớn nhất. Nhóm chứng khoán giảm 3,48%, mức điều chỉnh mạnh nhất toàn thị trường, với sắc đỏ phủ kín SSI, VIX, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, FTS, DSE, BSI, ORS, CTS, VDS. Ngay từ phiên sáng, AGR đã mất 4,3%, VIX giảm 4,2%, BSI giảm 4% và VND giảm 3,3%. Ở chiều ngược lại, số ít mã giữ được sắc xanh gồm ABW và HAC.

Nhóm ngân hàng đóng cửa giảm 2,07%, lấy đi phần lớn điểm số của chỉ số chung. VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB, LPB, HDB, STB, ACB, SHB đồng loạt lùi giá. Cùng với VHM, VIC, HPG, GVR và VJC, nhóm trụ ngân hàng khiến VN-Index mất 16,28 điểm. Vài điểm sáng hiếm hoi trong ngành thuộc về MSB và SGB, trong đó MSB nằm trong nhóm cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh lớn nhất sàn với hơn 10,45 triệu đơn vị.

Diễn biến ở hai nhóm tài chính phản ánh trạng thái phòng thủ của dòng tiền. Ngay trong phiên sáng, ngân hàng dẫn đầu giá trị giao dịch với khoảng 2.700 tỷ đồng, kế đến là chứng khoán với gần 2.000 tỷ đồng. Riêng hai nhóm đã chiếm gần một nửa tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, cho thấy lực cung tập trung vào chính những cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn nhất.

Bất động sản, bán lẻ, công nghệ và logistics phân hóa dưới sức ép cung

Nhóm bất động sản giảm 1,32%, mức điều chỉnh nhẹ hơn mặt bằng chung nhờ sự phân hóa rõ rệt. Chiều giảm có VIC, VHM, KSF, VRE, BCM, KBC, KDH, VPI, IDC, PDR, SIP. Chiều tăng ghi nhận DXG, TCH, DIG, VC3, LSG, SZL, CKG. DIG dẫn đầu toàn sàn về khối lượng khớp lệnh với hơn 12,3 triệu đơn vị và tăng khoảng 2% ngay từ phiên sáng, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn tìm đến nhóm vốn hóa vừa có câu chuyện riêng. DXG cũng khớp hơn 9,06 triệu đơn vị. Riêng nhóm bất động sản khu công nghiệp nằm trong ba ngành giảm sâu nhất phiên, cùng chứng khoán và thép.

Nhóm bán lẻ giảm 1,42% với áp lực lớn ở MWG, PNJ, FRT, HUT, HHS, PET, SVC, VVS. PNJ tiếp tục lùi sâu, mất hơn 4% và về vùng thấp nhất kể từ tháng 4/2025 giữa bối cảnh doanh nghiệp đối mặt thông tin bất lợi liên quan tới vụ việc kim cương nhập lậu. DGW, C69, SHN, BIG và PIV là số ít mã bán lẻ đi ngược thị trường.

Nhóm phần mềm và công nghệ chỉ giảm 0,25%, mức thấp nhất trong các ngành điều chỉnh, với FPT, CMG, ELC, ITD, CMT cùng lùi giá. Sức bền tương đối của cổ phiếu công nghệ đến từ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II gắn với mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, hạ tầng trung tâm dữ liệu và các hợp đồng chuyển đổi số. Tuy vậy, FPT vẫn nằm trong nhóm bị khối ngoại rút vốn mạnh, với giá trị bán ròng 76,45 tỷ đồng.

Ở nhóm logistics và vận tải, GMD trở thành điểm sáng khi khối ngoại mua ròng 56,59 tỷ đồng, đứng thứ tư trong danh sách mua ròng toàn thị trường. Chiều ngược lại, PJT giảm 12,45% và dẫn đầu nhóm mất giá mạnh nhất sàn HOSE. GIL giảm kịch sàn 6,95% sau khi tòa án Mỹ bác đơn kháng kiện của doanh nghiệp trong tranh chấp với Amazon, kèm theo cáo buộc liên quan tới việc làm giả tài liệu. TDC, DHA và BCE cũng nằm trong nhóm giảm sâu nhất.

Chứng khoán hôm nay 13/7: Áp lực bán lan rộng, VN-Index lùi về 1.800,54 điểm

Dòng tiền bán chủ động áp đảo, khối ngoại quay lại bán ròng

Dữ liệu dòng chảy thị trường trên nền tảng giao dịch cho thấy giá trị bán chủ động mở rộng liên tục từ đầu phiên và chạm vùng âm hơn 2.680 tỷ đồng vào cuối phiên chiều, mức chênh lệch mua bán chủ động sâu nhất trong nhiều phiên gần đây. Đồ thị net flow đi xuống theo từng bậc, phản ánh lực cung kích hoạt theo các nhịp giảm nối tiếp nhau chứ không dồn vào một thời điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng hơn 258 tỷ đồng trên cả ba sàn sau chuỗi giao dịch tích cực cuối tuần trước. Trên HOSE, khối ngoại giải ngân 1.860,4 tỷ đồng và bán ra 2.118,4 tỷ đồng. Lực bán tập trung ở CTG với 120,09 tỷ đồng, HPG 109,12 tỷ đồng, VPB 100,57 tỷ đồng, VCB 92,25 tỷ đồng và FPT 76,45 tỷ đồng. Chiều mua ròng gọi tên VHM với 129,2 tỷ đồng, MBB 81,95 tỷ đồng, HDB 58,92 tỷ đồng, GMD 56,59 tỷ đồng và VIC 49,59 tỷ đồng.

Toàn thị trường chỉ có 2 trong 21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm là nhựa và dầu khí. Nhóm năng lượng nhích 0,13% nhờ BSR, PVS, PVT, PVP, PVC, TMB. BSR, VPL, CRV, MSB, GAS, DIG, BMP, STG, GEE và NLG là những mã đóng góp tích cực nhất, song tổng mức đóng góp chỉ đạt 1,2 điểm, quá nhỏ so với sức ép từ nhóm trụ. Trong nhóm tăng giá mạnh nhất sàn HOSE có ABS tăng 6,95%, PGI tăng 6,76%, TNC tăng 6,67%, TNI tăng 6,67% và VID tăng 6,38%.

Bối cảnh bên ngoài góp phần khuếch đại tâm lý thận trọng khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, tác động tới thị trường tài chính khu vực. Ở trong nước, mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 mới bắt đầu, chưa đủ tạo lực đỡ cho nhóm vốn hóa lớn. Việc VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.810 điểm với thanh khoản tăng cao là tín hiệu cần theo dõi trong các phiên kế tiếp.

chứng khoán 13/7 chứng khoán hôm nay cổ phiếu Cổ phiếu công nghệ Cổ phiếu ngân hàng khối ngoại bán ròng thanh khoản HOSE VN30 VN-Index

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼70K 14,630 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼70K 14,630 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼70K 14,630 ▼70K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,820 ▼70K 14,520 ▼70K
Trang sức 99.99 13,830 ▼70K 14,530 ▼70K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,441 ▼13K 14,712 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,441 ▼13K 14,713 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼13K 1,466 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼13K 1,467 ▲1319K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼13K 1,446 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,168 ▼1287K 143,168 ▼1287K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,811 ▼975K 108,611 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,688 ▼884K 98,488 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,565 ▼793K 88,365 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,466 ▼67952K 8,446 ▼76772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,654 ▼542K 60,454 ▼542K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17636 17909 18481
CAD 18037 18312 18925
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