Hà Nội công khai danh sách 22.281 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 22.281 đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn trong tháng 6/2026. Danh sách được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội, số liệu tạm tính đến hết ngày 30/6/2026.

Theo dữ liệu công khai, danh sách được lập theo mẫu D15-TS ban hành kèm Quyết định số 366/QĐ-BHXH ngày 29/4/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết xuất từ hệ thống quản lý thu C12-TS ngày 6/7/2026. Tệp dữ liệu dài hơn 1.700 trang, sắp xếp theo số tiền chậm đóng, trốn đóng từ cao xuống thấp.

Danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN được Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội công khai trên cổng thông tin điện tử.

Thống kê từ dữ liệu cho thấy tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng của 22.281 đơn vị vào khoảng 1.970 tỷ đồng, liên quan tới hơn 100.000 lao động. Trong đó có 17 đơn vị có số tiền từ 10 tỷ đồng trở lên, 171 đơn vị từ 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng và hơn 2.900 đơn vị từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Đơn vị có số tiền lớn nhất là Công ty Cổ phần LILAMA3 với hơn 49,7 tỷ đồng của 51 lao động. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Cầu 12 hơn 30 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên VINAXUKI Nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh gần 27 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 116 hơn 21,3 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng 121 CIENCO1 hơn 19,3 tỷ đồng.

Danh sách cũng ghi nhận Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội với hơn 17 tỷ đồng của 1.058 lao động và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC hơn 16,4 tỷ đồng của 178 lao động.

Đáng chú ý, bên cạnh các doanh nghiệp xây dựng, giao thông và bất động sản, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm và viễn thông cũng có tên trong danh sách công khai.

Trong nhóm này, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông có số tiền cao nhất với hơn 8,5 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Truyền thông VMG Việt Nam gần 2,9 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Công nghệ Young IT hơn 2,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Cybertech Việt Nam hơn 1,2 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV EMOTIV Công nghệ Việt Nam hơn 1,1 tỷ đồng.

Dữ liệu công khai cũng ghi nhận sáu pháp nhân mang thương hiệu BKAV gồm Công ty Cổ phần BKAV, Công ty Cổ phần Phần mềm diệt virus BKAV, Công ty Cổ phần BKAV Cyber Security, Công ty Cổ phần BKAV Chuyển đổi số, Công ty Cổ phần Bkav AI và Công ty Cổ phần Bkav SmartHome Global với tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng khoảng 4,9 tỷ đồng, liên quan tới 366 lao động.

Ngoài ra còn có nhiều doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ công nghệ và điện tử khác có số tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, cột số liệu trong mẫu D15-TS phản ánh tổng hợp tiền chậm đóng và tiền trốn đóng, số liệu chỉ mang tính tạm tính đến hết ngày 30/6/2026. Các khoản doanh nghiệp nộp trong tháng 7/2026 sẽ được cập nhật trong thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội của kỳ tiếp theo. Vì vậy, việc doanh nghiệp có tên trong danh sách công khai chưa đồng nghĩa với việc đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã phân định rõ hành vi chậm đóng và trốn đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời bổ sung nhiều chế tài như tính lãi theo ngày, xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trốn đóng theo quy định của pháp luật, không xét thi đua, khen thưởng đối với đơn vị vi phạm và tăng trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.