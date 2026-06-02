BHXH Việt Nam ban hành quy trình mới hỗ trợ người tham gia bảo hiểm

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 422/QĐ-BHXH về quy trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/5/2026.

Việc ban hành quy trình mới diễn ra trong bối cảnh ngành Bảo hiểm xã hội đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng tỷ lệ giao dịch điện tử và mở rộng các kênh phục vụ người dân trên môi trường số. Thay vì mỗi đơn vị triển khai theo cách riêng, quy trình mới tạo ra khung thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Theo thông tin được công bố, quy trình tập trung vào các hoạt động hỗ trợ và tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong suốt quá trình tham gia cũng như thụ hưởng các chính sách bảo hiểm. Đây là nhóm công việc có ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của người dân khi tiếp cận các dịch vụ công liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Chuẩn hóa hoạt động hỗ trợ người dân

Trong nhiều năm qua, cùng với sự gia tăng của các hình thức giao dịch trực tuyến, nhu cầu được hướng dẫn, tư vấn về hồ sơ, thủ tục, quyền lợi bảo hiểm cũng tăng mạnh. Người lao động, doanh nghiệp và các nhóm tham gia bảo hiểm tự nguyện thường cần được giải đáp về điều kiện hưởng chế độ, mức đóng, thời gian tham gia hoặc quy trình giải quyết thủ tục.

Quy trình mới được kỳ vọng sẽ giúp các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai hoạt động hỗ trợ theo cùng một chuẩn nghiệp vụ. Điều này góp phần hạn chế tình trạng thông tin không đồng nhất giữa các địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tăng hiệu quả chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm

Bên cạnh yếu tố nghiệp vụ, quyết định mới còn phản ánh xu hướng chuyển dịch từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang mô hình phục vụ lấy người dân làm trung tâm.

Những năm gần đây, ngành Bảo hiểm xã hội liên tục mở rộng các nền tảng số, từ ứng dụng VssID đến các dịch vụ công trực tuyến và kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong bối cảnh đó, hoạt động tư vấn và hỗ trợ không còn giới hạn ở hình thức trực tiếp mà ngày càng được thực hiện qua môi trường số.

Việc xây dựng quy trình thống nhất giúp các hoạt động này có cơ sở pháp lý rõ ràng, đồng thời tạo điều kiện để ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý và phản hồi yêu cầu của người dân.

Tác động tới doanh nghiệp và người lao động

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sử dụng nhiều lao động, việc tiếp cận thông tin chính sách một cách đầy đủ và thống nhất giúp giảm sai sót trong quá trình kê khai, đóng nộp và giải quyết chế độ bảo hiểm.

Đối với người lao động, quy trình mới có thể góp phần rút ngắn thời gian tìm hiểu thủ tục, nâng cao khả năng tiếp cận các quyền lợi hợp pháp khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Quyết định số 422/QĐ-BHXH cũng cho thấy định hướng tiếp tục hoàn thiện hệ thống phục vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng minh bạch, chuẩn hóa và lấy người dân làm trung tâm. Trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, các quy trình hỗ trợ và tư vấn được chuẩn hóa sẽ trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực an sinh xã hội.