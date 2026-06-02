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Thanh tra BHXH tại SSI đang thu hút sự quan tâm của giới tài chính khi cơ quan quản lý vừa công bố kết luận kiểm tra việc đóng BHXH, BHYT và BHTN tại Công ty CP Chứng khoán SSI.

Theo Kết luận số 24/KL-TTr do Thanh tra BHXH Việt Nam ban hành ngày 31/5/2025, đoàn thanh tra chuyên ngành đã làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp từ ngày 1/4/2025 theo Quyết định số 07/QĐ-TTr. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định đóng BHXH, BHYT và BHTN đối với người lao động tại doanh nghiệp.

SSI hiện có trụ sở tại số 72 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Theo hồ sơ thanh tra, tính đến ngày 31/3/2025, SSI có tổng cộng 691 lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT và BHTN. Doanh nghiệp đã đăng ký và đóng đầy đủ bảo hiểm cho toàn bộ 691 người lao động thuộc diện bắt buộc.

Dữ liệu kiểm tra cho thấy doanh nghiệp thực hiện đóng BHXH theo mức lương ghi trên hợp đồng lao động và các khoản phụ cấp liên quan. Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cao nhất tại doanh nghiệp là 46,8 triệu đồng mỗi tháng, thấp nhất là 5,1 triệu đồng mỗi tháng.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nằm ở chênh lệch giữa thu nhập bình quân và mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm. Tại thời điểm thanh tra trực tiếp, thu nhập bình quân của người lao động tại SSI đạt khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, mức lương bình quân dùng để đóng BHXH, BHYT và BHTN chỉ khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng, tương đương khoảng 40% thu nhập thực tế.

Về phương thức đóng, cơ quan thanh tra xác nhận SSI thực hiện đóng bảo hiểm theo hình thức hàng tháng. Trong năm 2024, doanh nghiệp phát sinh hơn 33,8 tỷ đồng tiền đóng BHXH, BHYT và BHTN. Trong ba tháng đầu năm 2025, số phát sinh tiếp tục đạt hơn 7,7 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra nêu rõ, tại thời điểm kiểm tra trực tiếp, Công ty CP Chứng khoán SSI không chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN. Đây là nội dung quan trọng bởi thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, xây dựng và sản xuất bị cơ quan bảo hiểm công khai danh sách nợ đóng hoặc chậm đóng bảo hiểm kéo dài.

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Dù không phát hiện hành vi chậm đóng, Thanh tra BHXH vẫn yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo hiểm đối với người lao động. Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đề nghị SSI rà soát và xây dựng lộ trình tăng mức đóng BHXH, BHYT và BHTN để phù hợp hơn với thu nhập thực tế của người lao động, trong bối cảnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm hiện còn thấp hơn khá nhiều so với mức thu nhập bình quân.

Theo giới chuyên môn, việc nhiều doanh nghiệp trả thu nhập thực tế cao hơn đáng kể so với mức lương đóng BHXH đang là thực trạng phổ biến trên thị trường lao động chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và dịch vụ chuyên môn. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi dài hạn của người lao động như lương hưu, chế độ ốm đau, thai sản hoặc bảo hiểm thất nghiệp.

Trong kết luận, Thanh tra BHXH Việt Nam cũng yêu cầu SSI công khai nội dung kết luận tại trụ sở làm việc trong ít nhất 15 ngày liên tục theo quy định của Nghị định 43/2023/NĐ-CP. Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận văn bản.