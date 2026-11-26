Bà Vũ Nam Hương (bên trái) và Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (bên phải). (Ảnh minh họa: DALL AI)

Chỉ trong vòng ba tuần của tháng 11/2026, hai nữ lãnh đạo cùng sinh năm 1983, từng có thời gian công tác tại LPBank, lần lượt được giao quyền điều hành Sacombank và LPBank. Sự chuyển giao nhân sự cấp cao tại hai nhà băng không chỉ thu hút sự chú ý bởi những điểm tương đồng đặc biệt mà còn đặt ra kỳ vọng về năng lực quản trị của thế hệ lãnh đạo ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Hai nữ lãnh đạo cùng tuổi, hai hành trình phát triển sự nghiệp

Tháng 11/2026 ghi nhận những chuyển động đáng chú ý trên thị trường nhân sự cấp cao ngành ngân hàng khi bà Nguyễn Thị Kiều Anh và bà Vũ Nam Hương lần lượt được giao trọng trách điều hành Sacombank và LPBank. Cùng sinh năm 1983, sở hữu hơn hai thập niên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, cả hai từng có thời gian làm việc tại LPBank trước khi đảm nhiệm vị trí đứng đầu bộ máy điều hành tại hai tổ chức tín dụng khác nhau. Tuy nhiên, nếu bà Kiều Anh trưởng thành từ hoạt động tín dụng và quản lý mạng lưới ngân hàng thì bà Nam Hương lại có nền tảng chuyên môn gắn với thị trường vốn, quản trị tài chính và đầu tư doanh nghiệp.

Ngày 2/11/2026, bà Nguyễn Thị Kiều Anh được Hội đồng quản trị Sacombank giao đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc, thay ông Loic Faussier. Với bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng, nữ lãnh đạo sinh năm 1983 từng có 18 năm công tác tại VPBank, tích lũy kinh nghiệm từ nghiệp vụ tín dụng đến quản lý chi nhánh và điều hành khu vực. Sau đó, bà chuyển sang LPBank, tiếp tục phát triển sự nghiệp ở các vị trí quản lý và tham gia bộ máy điều hành trước khi gia nhập Sacombank.

Trong khi đó, ngày 23/11/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương giữ chức Quyền Tổng giám đốc, thay ông Vũ Quốc Khánh. Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân, bà Nam Hương sở hữu kinh nghiệm quản lý đa dạng trên thị trường tài chính, từng giữ chức Giám đốc Tài chính Công ty CP Chứng khoán VNDirect, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA và thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Gia nhập LPBank từ tháng 3/2024 với vai trò Phó Tổng giám đốc, bà được giao phụ trách những lĩnh vực quan trọng liên quan đến khách hàng doanh nghiệp, thị trường và quản trị tài chính.

Hai hành trình nghề nghiệp khác nhau nhưng cùng hội tụ tại vị trí điều hành ngân hàng ở độ tuổi 43 cho thấy sự đa dạng về nguồn nhân lực quản trị cấp cao trong lĩnh vực tài chính. Nếu kinh nghiệm quản lý tín dụng và mạng lưới kinh doanh mang lại khả năng am hiểu thị trường, khách hàng và hoạt động vận hành thực tế thì nền tảng tài chính, chứng khoán và đầu tư doanh nghiệp lại có thể trở thành lợi thế trong hoạch định chiến lược vốn, quản trị tài sản và phát triển hệ sinh thái dịch vụ. Đây đều là những năng lực cần thiết khi hoạt động ngân hàng ngày càng mở rộng ra ngoài các nghiệp vụ truyền thống.

Hai “ghế nóng” và những bài toán quản trị khác biệt

Dù cùng được trao quyền điều hành trong tháng 11/2026, hai nữ lãnh đạo đang tiếp nhận những bài toán kinh doanh khác nhau. Tại Sacombank, yêu cầu đặt ra là tiếp tục thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát chất lượng tài sản. Trong quý III/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ, trong khi chi phí dự phòng rủi ro lên tới 5.729 tỷ đồng. Những con số này phản ánh áp lực đối với bộ máy điều hành trong việc cân đối giữa mục tiêu kinh doanh, xử lý các vấn đề tồn đọng và bảo đảm an toàn tài chính.

Ở chiều ngược lại, bà Vũ Nam Hương tiếp quản LPBank trong bối cảnh ngân hàng đang mở rộng quy mô hoạt động. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lũy kế chín tháng đạt 10.421 tỷ đồng, tương đương 70% kế hoạch năm. Với quy mô tài sản tiến sát 700.000 tỷ đồng, bài toán đối với bộ máy điều hành không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng mà còn phải bảo đảm sự cân bằng giữa mở rộng tín dụng, chất lượng tài sản, thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn.

Đáng chú ý, sự chuyển giao quyền điều hành tại Sacombank và LPBank diễn ra trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng sâu sắc về công nghệ, dữ liệu và năng lực quản trị. Khi ngân hàng số trở thành một phần thiết yếu của hoạt động kinh doanh, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu khách hàng và xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro đang đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ lãnh đạo. Người đứng đầu ngân hàng không chỉ cần am hiểu nghiệp vụ tài chính mà còn phải có khả năng kết nối chiến lược kinh doanh với đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường số.

Quá trình chuyển đổi này cũng đòi hỏi các ngân hàng thay đổi tư duy từ cạnh tranh bằng quy mô mạng lưới sang khai thác hiệu quả dữ liệu, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đa dạng hóa nguồn thu. Tuy nhiên, đầu tư công nghệ chỉ thực sự mang lại giá trị khi được đặt trong một hệ thống quản trị minh bạch, có khả năng đo lường hiệu quả và kiểm soát rủi ro, bảo đảm tốc độ đổi mới không vượt quá năng lực quản lý của tổ chức.

Việc hai nữ lãnh đạo thuộc thế hệ 8X cùng được giao trọng trách điều hành những ngân hàng có quy mô lớn là một dấu ấn đáng chú ý về sự hiện diện của phụ nữ trong bộ máy quản trị ngành tài chính. Song, thước đo quan trọng nhất đối với một nhà lãnh đạo không nằm ở độ tuổi hay giới tính mà ở khả năng chuyển hóa kinh nghiệm, tầm nhìn chiến lược thành kết quả kinh doanh bền vững, củng cố niềm tin của cổ đông, khách hàng và thị trường. Đó cũng là kỳ vọng đặt ra đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh và bà Vũ Nam Hương trên hành trình mới tại Sacombank và LPBank.