Chiều 25/11, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phối hợp với TikTok Việt Nam và UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa.

Khách mời theo dõi video giới thiệu về CLB.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc ứng dụng nền tảng số vào hoạt động truyền thông, quảng bá và bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời mở ra không gian kết nối giữa những người làm sáng tạo nội dung, truyền thông, công nghệ với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản.

Kết nối cộng đồng sáng tạo, lan tỏa giá trị di sản

Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng trở thành kênh tiếp nhận thông tin quen thuộc, những video ngắn về lễ hội, câu chuyện nghề truyền thống hay hình ảnh đời sống tại các di tích đang mở ra cách tiếp cận mới đối với văn hóa, đặc biệt là giới trẻ.

Từ thực tế đó, Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa được thành lập dưới sự định hướng, bảo trợ của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và TikTok Việt Nam.

Ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: BTC

Câu lạc bộ hướng đến xây dựng một không gian mở, thu hút thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung, người làm truyền thông, công nghệ, chuyên gia, nhà nghiên cứu, cộng đồng thực hành di sản và những người yêu văn hóa Việt Nam cùng tham gia tìm hiểu, học hỏi, chia sẻ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị di sản dân tộc.

Thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tập huấn, cuộc thi, triển lãm và trải nghiệm thực tế, câu lạc bộ tạo cơ hội để thành viên tiếp cận kiến thức chuyên môn, gặp gỡ những người trực tiếp gìn giữ di sản và chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo nội dung. Qua đó, những câu chuyện văn hóa được thể hiện gần gũi hơn với công chúng hiện đại nhưng vẫn bảo đảm chiều sâu và giá trị vốn có.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh đây là dấu mốc ý nghĩa, hiện thực hóa định hướng đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Đại diện Quỹ kỳ vọng mỗi thành viên câu lạc bộ sẽ trở thành một người kể chuyện di sản có trách nhiệm, biết kết hợp sự sáng tạo với tri thức và sự tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam mong muốn thúc đẩy các hoạt động truyền thông văn hóa trên nền tảng số. Ảnh: BTC

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh cho biết, thông qua việc đồng hành cùng câu lạc bộ, TikTok mong muốn kết nối cộng đồng sáng tạo với các chuyên gia, nghệ nhân và những người trực tiếp gìn giữ di sản; hỗ trợ nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung số, thúc đẩy hoạt động truyền thông văn hóa và tạo điều kiện để những câu chuyện về di sản Việt Nam lan tỏa rộng rãi hơn trên môi trường số.

Theo bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, việc thành lập câu lạc bộ là cơ hội để chính quyền địa phương đồng hành với các nhà sáng tạo, góp phần cung cấp nguồn thông tin chính thống về di sản trên địa bàn. Bà kỳ vọng các sản phẩm sáng tạo nội dung số sẽ truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu văn hóa và ý thức trân trọng di sản trong giới trẻ.

Sáng tạo trên nền tảng số gắn với trách nhiệm bảo tồn di sản

Thực tế, sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung đã góp phần tạo nên những cách tiếp cận mới trong hoạt động truyền thông, quảng bá di sản. Tại chương trình “Chạm Di sản 2026” tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, các nhà sáng tạo nội dung là thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ như Huy Linh Tinh và Chợ Lớn Downtown đã mang đến những góc nhìn trẻ trung, gần gũi khi giới thiệu các câu chuyện văn hóa.

Phó chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Thông qua hình ảnh, video và cách kể chuyện mang dấu ấn cá nhân, những giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu dưới góc độ tư liệu, thông tin mà còn được kết nối với trải nghiệm, cảm nhận và đời sống thường ngày của công chúng.

Tuy nhiên, sáng tạo nội dung về di sản cũng đặt ra yêu cầu về tính chính xác và trách nhiệm. Những câu chuyện hấp dẫn cần được xây dựng trên nền tảng tư liệu đáng tin cậy, bảo đảm sự tôn trọng lịch sử, phong tục, tập quán, tín ngưỡng và các giá trị văn hóa của cộng đồng chủ thể.

Vì vậy, bên cạnh việc khuyến khích những hình thức thể hiện mới, câu lạc bộ chú trọng hoạt động tìm hiểu kiến thức di sản, trao đổi với chuyên gia, nghệ nhân và cộng đồng địa phương. Các thành viên được khuyến khích sáng tạo trên cơ sở hiểu đúng, tôn trọng sự đa dạng văn hóa, không làm sai lệch thông tin hoặc khai thác di sản theo hướng gây hiểu nhầm.

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản Văn hóa. Ảnh: BTC

Với sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và TikTok Việt Nam, câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa tri thức di sản và năng lực truyền thông của thế hệ sáng tạo nội dung mới, góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Khởi động dự án “Hương sắc nghề - Tinh hoa làng nghề Việt” năm 2027

Một trong những định hướng hoạt động đáng chú ý của câu lạc bộ trong năm 2027 là đồng hành triển khai dự án “Hương sắc nghề - Tinh hoa làng nghề Việt”.

Dự án hướng tới kết nối và thúc đẩy thương mại điện tử cho các sản phẩm thủ công truyền thống thông qua mô hình hợp tác giữa nghệ nhân bản địa, đội ngũ vận hành số và Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

Các nghệ sĩ từ đoàn nhạc Đông Kinh Cổ Nhạc.

Trọng tâm của dự án là tuyển chọn, chuẩn hóa chất lượng các sản phẩm thủ công tinh xảo; đồng thời giới thiệu những câu chuyện về nghề, kỹ thuật chế tác và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng đất đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại thông qua các nền tảng số.

Thông qua hoạt động sáng tạo nội dung, kể chuyện về làng nghề và xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, dự án kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm thủ công truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập cho nghệ nhân, gìn giữ tinh hoa nghề truyền thống và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia kế thừa, phát triển thương hiệu làng nghề Việt.

Việc ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa không chỉ mở rộng cơ hội quảng bá di sản trên môi trường số mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng sáng tạo có trách nhiệm, nơi công nghệ và tri thức cùng góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.