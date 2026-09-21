Trung thu 2026 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Sắc màu di sản văn hóa

Ngày 19/9/2026, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa”. Diễn ra trong hai ngày 19-20/9 (tức ngày 9 và 10 tháng Tám âm lịch), chương trình tạo không gian vui Tết Trung thu truyền thống, giúp trẻ em và gia đình khám phá di sản văn hóa dân gian thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và giao lưu với nghệ nhân đến từ Hà Nội.

PGS.TS. Trần Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Tại không gian trước tòa Cánh diều, công chúng được hòa mình vào không khí Trung thu rộn ràng với những màn múa lân sư và các làn điệu hát xẩm – loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian có nội dung ca từ độc đáo, tiêu biểu của Việt Nam.

Các góc check-in nghệ thuật bên chú lân rực rỡ và mâm cỗ trông trăng truyền thống cũng là điểm dừng chân để các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy. Tại khu vực Thủy đình, nghệ thuật múa rối nước dân gian tiếp tục mang đến những tiết mục hấp dẫn khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Một trong những hoạt động được chú trọng tại chương trình là trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân, các em được tự tay nặn tò he, nặn hoa quả bằng bột, tô vẽ mặt nạ giấy bồi và sáng tạo các sản phẩm tết lá nghệ thuật.

Chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa”.

Bên cạnh đó, chuỗi trò chơi dân gian tại Vườn Kiến trúc đưa các em đến với những trò chơi quen thuộc như nhảy dây, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố, lăn bưởi, ô ăn quan và chơi chuyền.

Tại Phòng Khám phá dành cho trẻ em, các em còn được nghe kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, thử tài múa rối tay, khám phá nhạc cụ truyền thống và trải nghiệm hát dân ca. Đặc biệt, tại bãi cỏ Nhà Chăm, các gia đình có cơ hội cùng nhau giã cốm, làm cốm – một nét đẹp của mùa thu Hà Nội.

PGS.TS. Trần Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, chia sẻ: “Với chủ đề ‘Sắc màu di sản văn hóa’, chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động tại Bảo tàng không chỉ là một sân chơi Trung thu ý nghĩa, mà còn là nhịp cầu để các thế hệ cùng chạm vào những giá trị văn hóa dân gian một cách sống động và gần gũi”.

Màn hát xẩm chợ của các nghệ nhân tại chương trình.

Theo PGS.TS. Trần Hồng Hạnh, khi trẻ em được tự tay nặn tò he, chơi những trò chơi của ông bà, cha mẹ và lắng nghe câu chuyện Trung thu qua lời kể của nghệ nhân, các em được nuôi dưỡng tình yêu di sản một cách tự nhiên. Qua đó, chương trình góp phần gìn giữ, bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa cho mai sau.

Những hoạt động trải nghiệm không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn tạo sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình, khơi dậy tình yêu đối với di sản văn hóa và tinh thần sáng tạo. Thông qua chương trình, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu những giá trị truyền thống, từ đó trân trọng và tự hào hơn về kho tàng di sản văn hóa dân gian của dân tộc.