Chuyển động số
Cuộc sống số

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

18:52 | 19/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hôm nay (19/9), trong không khí hào hùng của mùa thu cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam-Australia xây dựng, triển khai chiến lược kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm nhìn dài hạn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng năm học mới 2026-2027

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng- Ảnh 1.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc và người lao động

Thưa đồng bào, đồng chí cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Hôm nay, tại Đền Hùng, nơi cội nguồn thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, chúng ta long trọng kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông". Trong niềm xúc động, tự hào, chúng ta thành kính tưởng nhớ công đức các Vua Hùng, các bậc tiên tổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ và những "con dân Đất Việt" đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các vị đại biểu, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Ngày 19 tháng 9 năm 1954, trước khi bộ đội về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại Đền Giếng, Bác Hồ đã gặp các cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong và đã căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời Bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông và làm cho đất nước ngày càng phát triển. Nền độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương phải được bảo vệ vững chắc. Thành quả của thế hệ đi trước phải được tiếp nối bằng những đóng góp xứng đáng của thế hệ hôm nay, để con cháu được sống trong hòa bình và có điều kiện phát triển tốt đẹp hơn.

Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" khánh thành hôm nay thể hiện tình cảm sâu nặng của Nhân dân đối với Người. Trong không gian cội nguồn của dân tộc, hình tượng Bác gắn kết mọi thời đại, gợi lên tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đoàn kết của mọi người Việt Nam. Cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, công trình giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy, ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước.

Giá trị lâu bền của công trình được thể hiện trong nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người khi đến đây: trân trọng lịch sử, thêm yêu Tổ quốc và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi ghi nhận, biểu dương Bộ Công an, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị liên quan; trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân và Nhân dân đã đóng góp tâm huyết, công sức cho công trình đặc biệt "Bác Hồ với ngày hội non sông".

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng- Ảnh 2.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thưa đồng bào, đồng chí,

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, Nhân dân ta đã giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Qua 40 năm đổi mới, đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta trân trọng công sức của đồng bào, chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thành quả ấy là nền tảng để đất nước tiếp tục tiến lên.

Trong một thế giới nhiều biến động, hòa bình, phát triển và khả năng tự chủ của mỗi quốc gia đang đứng trước những thử thách mới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chúng ta phải phát huy mạnh mẽ nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội, kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và phát triển đất nước.

Khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ đất nước phải được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học, công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc.

Đã trải qua nhiều hy sinh để giành độc lập, dân tộc Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Chúng ta kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Giữ vững hòa bình để xây dựng đất nước và đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế là lợi ích, nguyện vọng của Nhân dân ta.

Giữ nước vững bền đòi hỏi dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh. Chúng ta phải phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để Nhân dân đóng góp. Lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn.

Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi chúng ta hành động quyết liệt ngay từ hôm nay. Mỗi bước tiến phải gắn với nâng cao đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa. Phát triển đất nước là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh và đối với các thế hệ mai sau.

Trong lời Bác dạy, hai chữ "cùng nhau" nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam, ở mọi miền Tổ quốc và khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, sẻ chia và cơ hội đóng góp cho đất nước.

Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng của các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.

Cũng trong cuộc gặp năm 1954, Bác căn dặn bộ đội giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp đỡ và không gây phiền nhiễu cho Nhân dân. Lời dạy ấy nhắc nhở chúng ta về cội nguồn sức mạnh giữ nước. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững sự trong sạch, gắn bó mật thiết với Nhân dân; bộ máy nhà nước phải liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Lòng kính yêu Bác phải được thể hiện bằng sự tận tâm phục vụ Nhân dân.

Tinh thần ấy đòi hỏi thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, học tập và thực hành theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, thấm vào cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên. Cần đặc biệt coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh: sâu sát cơ sở, hiểu đúng thực tiễn, xác định trúng việc cần làm; phát huy dân chủ, lắng nghe và chịu sự giám sát của Nhân dân. Người đứng đầu phải đi trước trong việc khó, giữ liêm chính, nói đi đôi với làm, thực hiện đến cùng và có kết quả thiết thực. Trước tượng đài Bác, mỗi chúng ta càng phải tự hỏi mình đã làm được gì có ích cho dân, cho nước. Kết quả học tập và thực hành theo Bác phải được thể hiện ở công việc tốt hơn, người dân được phục vụ tốt hơn.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Tượng đài khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.

Tôi đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học; gìn giữ sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của Khu di tích. Các hoạt động về nguồn phải thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi. Cần ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ Đất Tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về. Trong không gian phát triển mới, tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống Nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát huy giá trị di sản. Giữ gìn Đất Tổ là trách nhiệm chung của cả nước; các cơ quan Trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này.

Với các cháu thanh thiếu niên, tôi mong mỗi lần về Đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe; sống trung thực, nhân ái, biết sẻ chia; tự tin làm chủ khoa học, công nghệ và vươn ra thế giới. Đảng, Nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Trước anh linh các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm trao lại cho con cháu một đất nước độc lập vững bền, có thực lực mạnh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là cách thiết thực để chúng ta thực hiện lời Bác căn dặn tại Đền Hùng.

Xin chúc các vị đại biểu, đồng bào, đồng chí và các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Đền Hùng Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” Phú Thọ Bộ Công an

Bài liên quan

Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai

Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai

Bộ Công an sẽ rà soát chi phí thiết bị truyền tin báo cháy

Bộ Công an sẽ rà soát chi phí thiết bị truyền tin báo cháy

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026

Vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026

Cuộc sống số
Chiều nay 18/9/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.
Từ

Từ 'đội mũ' đến 'đội mũ đạt chuẩn'

Cuộc sống số
Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia an toàn giao thông, đối tác phát triển và các tổ chức xã hội dân sự từ khắp khu vực nhằm tăng cường hệ thống an toàn mũ bảo hiểm, hướng tới bảo đảm người tham gia giao thông không chỉ đội mũ mà còn được tiếp cận và sử dụng mũ bảo hiểm an toàn, đạt chuẩn.
Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động

Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động

Cuộc sống số
Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động bằng chuỗi trải nghiệm, triển lãm ảnh và đêm gala, gắn với hành trình gìn giữ dấu ấn di sản bên sông Hương.
MSD United Way Vietnam triển khai chương trình

MSD United Way Vietnam triển khai chương trình 'Công dân số chuẩn' tại Phú Thọ

Cuộc sống số
MSD United Way Vietnam và Ford Việt Nam trao tặng thiết bị, tổ chức giáo dục an toàn mạng cho học sinh Trường THCS Mường Vang, Phú Thọ.
Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Cuộc sống số
Đội Quản lý điện Xuân Mai tăng cường ứng trực, kiểm tra điểm xung yếu và giữ an toàn tuyệt đối về điện khu vực trong mưa bão đang ngày một diễn biến khó lường.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa vừa
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
25°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
23°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
21°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
23°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
25°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 32°C
mây thưa
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
26°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 24/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 24/09/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 24/09/2026 12:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 147,600
Hà Nội - PNJ 144,600 147,600
Đà Nẵng - PNJ 144,600 147,600
Miền Tây - PNJ 144,600 147,600
Tây Nguyên - PNJ 144,600 147,600
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 147,600
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 14,760
Miếng SJC Nghệ An 14,460 14,760
Miếng SJC Thái Bình 14,460 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 14,760
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,070 14,670
Trang sức 99.99 14,080 14,680
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 14,762
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 14,763
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 1,471
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 1,472
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 1,461
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 144,653
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 109,736
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 99,508
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 8,928
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 85,335
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 6,108
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17982 18257 18841
CAD 18064 18339 18961
CHF 30990 31368 32030
CNY 0 3842 3938
EUR 29245 29465 30548
GBP 34044 34434 35374
HKD 0 3185 3388
JPY 159 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14575 15165
SGD 19843 20125 20706
THB 696 759 813
USD (1,2) 25754 0 0
USD (5,10,20) 25793 0 0
USD (50,100) 25821 25835 26205
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,810 25,810 26,190
USD(1-2-5) 24,778 - -
USD(10-20) 24,778 - -
EUR 29,263 29,286 30,675
JPY 160.57 160.86 170.59
GBP 34,119 34,211 35,399
AUD 18,172 18,238 18,935
CAD 18,222 18,280 18,952
CHF 31,129 31,226 32,146
SGD 19,944 20,006 20,791
CNY - 3,807 3,953
HKD 3,247 3,257 3,394
KRW 17.31 18.05 19.65
THB 744.84 754.04 806.89
NZD 14,542 14,677 15,113
SEK - 2,603 2,697
DKK - 3,925 4,064
NOK - 2,707 2,802
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,947.58 - 6,714.78
TWD 737.16 - 892.54
SAR - 6,802.55 7,165.57
KWD - 82,316 87,591
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,790 25,820 26,200
EUR 29,305 29,423 30,618
GBP 34,129 34,266 35,290
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 31,017 31,142 32,082
JPY 162.53 163.18 171.16
AUD 18,165 18,238 18,831
SGD 20,035 20,115 20,705
THB 762 765 803
CAD 18,259 18,332 18,922
NZD 14,637 15,180
KRW 17.99 19.93
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25830 25830 26200
AUD 18186 18286 19208
CAD 18231 18331 19342
CHF 31126 31156 32741
CNY 3824.1 3849.1 3984.3
CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
EUR 29420 29450 31176
GBP 34274 34324 36077
HKD 0 3305 0
JPY 161.19 161.69 172.2
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2820 0
NZD 0 14665 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2660 0
SGD 19984 20114 20836
THB 0 725.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14460000 14460000 14760000
SBJ 13000000 13000000 14760000
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,650 25,830 26,200
USD20 25,630 25,830 26,200
USD1 24,356 25,830 26,918
AUD 18,170 18,325 19,452
EUR 29,150 29,308 31,800
CAD 18,110 18,269 19,594
SGD 20,007 20,207 20,784
JPY 161.11 163.13 168.86
GBP 34,090 34,302 35,400
XAU 14,458,000 0 14,762,000
CNY 0 3,732 0
THB 0 761 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 19/09/2026 19:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ShopDunk đưa định vị

ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim mới

Sony BRAVIA 9 II được vinh danh

Sony BRAVIA 9 II được vinh danh 'King of RGB LED TV 2026'

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
AI tái định hình trải nghiệm mua sắm trực tuyến

AI tái định hình trải nghiệm mua sắm trực tuyến

Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI

Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI

'Bản đồ mưa ngập' đã biến mất khỏi ứng dụng iHanoi

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Toyota dự tính đầu tư 6,4 tỷ USD mỗi năm vào robot nhằm tự động hóa toàn bộ

Toyota dự tính đầu tư 6,4 tỷ USD mỗi năm vào robot nhằm tự động hóa toàn bộ

Dự thảo tuyển sinh mới: Trường giảm phương thức, thí sinh thêm điều kiện

Dự thảo tuyển sinh mới: Trường giảm phương thức, thí sinh thêm điều kiện

TKV bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt thông tin

TKV bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt thông tin

Dự kiến không còn điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học

Dự kiến không còn điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Kết nối hành trình du lịch liền mạch, MoMo và Saigontourist Travel hợp tác chiến lược

Kết nối hành trình du lịch liền mạch, MoMo và Saigontourist Travel hợp tác chiến lược

Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series

Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell

Chứng khoán 18/9: VN-Index mất hơn 7 điểm trong cú đảo chiều ATC

Chứng khoán 18/9: VN-Index mất hơn 7 điểm trong cú đảo chiều ATC

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Bản sáng vùng biên

Bản sáng vùng biên

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10