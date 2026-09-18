Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell.

Tham dự cuộc làm việc, về phía Bộ Tài chính còn có Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Cục Đầu tư nước ngoài và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Về phía FTSE Russell có bà Wanning Du, Giám đốc khối chính sách chỉ số, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và các thành viên đoàn công tác.

Chào mừng bà Fiona Bassett và đoàn công tác, Bộ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, bền bỉ của FTSE Russell đối với hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell từ ngày 21/9/2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell

Bộ trưởng mong muốn FTSE Russell tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường, hỗ trợ Việt Nam duy trì thứ hạng thị trường mới nổi thứ cấp, tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn trong tương lai.

Bộ trưởng ghi nhận trong chuyến công tác lần này, bà Fiona Bassett và đoàn công tác FTSE Russell đã có các cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn và hiệu quả với các cơ quan quản lý của Việt Nam và các thành viên thị trường, qua đó tạo thêm cơ sở để xác định các nội dung hợp tác thiết thực trong giai đoạn sau nâng hạng.

Nâng hạng đúng thời điểm đối với mục tiêu phát triển mới

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đến hết tháng 8/2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt xấp xỉ 7,2 tỷ USD. Các nhà đầu tư Anh hiện có 631 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 4,6 tỷ USD, xếp thứ 15 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell

Trong lĩnh vực tài chính, Việt Nam nhiều năm nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của Vương quốc Anh về quản lý, giám sát và phát triển thị trường. Bộ trưởng cho biết những kinh nghiệm quốc tế này có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoàn thiện thể chế tài chính, chứng khoán tại Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng các nhà đầu tư Anh và quan hệ hợp tác với FTSE Russell.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới hai mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao trong giai đoạn tới, với nhu cầu huy động nguồn lực rất lớn cho đầu tư phát triển.

Theo Bộ trưởng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến phải đạt khoảng 40% GDP; trong đó đầu tư công chiếm khoảng 20 - 22%. Nhu cầu huy động vốn qua thị trường, đặc biệt là thị trường vốn quốc tế, sẽ tăng mạnh. Vì vậy, việc nâng hạng thị trường chứng khoán diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút vốn phục vụ tăng trưởng.

Với mục tiêu duy trì thứ hạng và tiếp tục tiến lên các chuẩn mực cao hơn, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường trên ba trụ cột: tăng cường quản trị, kỷ luật thị trường và hiệu quả thực thi; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thông qua cải thiện khả năng tiếp cận thị trường; và tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển các mô hình, sản phẩm và công cụ mới phù hợp với xu hướng quốc tế.

Bộ trưởng cũng cho biết Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, trong đó có OECD, nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp niêm yết. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và phát triển thị trường bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell.

FTSE Russell đề xuất lộ trình hợp tác phát triển sản phẩm và công cụ quản trị rủi ro

Phát biểu tại cuộc làm việc, bà Fiona Bassett chúc mừng Việt Nam về kết quả nâng hạng và đánh giá Việt Nam là một trong những câu chuyện phát triển hấp dẫn tại châu Á. Bà ghi nhận cam kết mạnh mẽ, bền bỉ của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường trong việc cải thiện khả năng tiếp cận, tính minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư.

Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược dài hạn và FTSE Russell sẵn sàng tiếp tục đồng hành với các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Theo bà Fiona Bassett, lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở tầm nhìn và sự thống nhất giữa các cơ quan, thành viên thị trường, mà còn ở tinh thần chủ động nghiên cứu và tiếp thu thông lệ quốc tế.

FTSE Russell đề xuất triển khai hợp tác theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung phối hợp xây dựng các sản phẩm chỉ số cho thị trường Việt Nam, phục vụ nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Giai đoạn tiếp theo hướng tới phát triển các công cụ quản trị rủi ro, góp phần hỗ trợ một thị trường ngày càng chuyên nghiệp và có chiều sâu.

Bà Fiona Bassett cho rằng thị trường vốn sâu rộng và hiệu quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực dài hạn cho cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng. Trong giai đoạn tới, trọng tâm cải cách cần chuyển từ mở cửa và tiếp cận thị trường sang nâng cao chiều sâu, thanh khoản, khả năng chống chịu và phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức.

Lãnh đạo FTSE Russell đồng thời đề nghị các cơ quan của Việt Nam nghiên cứu sáng kiến phát triển thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài. Mục tiêu là hình thành công cụ phòng vệ rủi ro hiệu quả cho nhà đầu tư quốc tế, hỗ trợ quá trình xác lập giá, kết nối thanh khoản hai chiều và mở rộng sự tham gia của dòng vốn nước ngoài. Việc triển khai cần có sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các sở giao dịch và thành viên thị trường để rà soát đầy đủ yêu cầu pháp lý và điều kiện vận hành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng thị trường

Bộ trưởng đánh giá cao các đề xuất của bà Fiona Bassett và cho biết sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi cởi mở, thẳng thắn với thành viên thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế uy tín như FTSE Russell để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và phương thức quản trị thị trường.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào năm định hướng lớn. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư; trong đó, dự án sửa đổi, bổ sung pháp luật về chứng khoán dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2026, đồng thời rà soát chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cho giai đoạn 5 - 10 năm tới.

Thứ hai, rà soát và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tăng độ mở, khả năng tiếp cận và thanh khoản của thị trường. Thứ ba, tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch. Thứ tư, đa dạng hóa sản phẩm nhằm mở rộng không gian đầu tư và đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro. Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Hai bên thống nhất tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trên nguyên tắc cùng có lợi, gắn việc nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán Việt Nam với mục tiêu thu hút nguồn vốn dài hạn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và mang lại hiệu quả bền vững cho nhà đầu tư.

Ngay sau cuộc tiếp, Bộ trưởng cùng đoàn FTSE Russell và các đại biểu tham dự Hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS, được tổ chức tại Hà Nội.