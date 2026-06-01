Hợp tác Việt Nam Singapore về thị trường vốn và tài sản số. Đoàn công tác Bộ Tài chính tại buổi làm việc

Việt Nam và Singapore tăng kết nối thị trường vốn số

Trong bối cảnh ASEAN đẩy mạnh liên kết tài chính khu vực, hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như tài sản số, tài chính xanh và kết nối thị trường vốn xuyên biên giới.

Ngày 29/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Chia Der Jiun, Giám đốc Điều hành MAS để trao đổi về định hướng phát triển thị trường tài chính và các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Thị trường vốn trở thành trọng tâm hợp tác mới

Theo Bộ Tài chính, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua trong lĩnh vực phát triển thị trường vốn, nâng cao năng lực quản lý và thúc đẩy kết nối giữa các định chế tài chính của hai quốc gia.

Singapore hiện là trung tâm tài chính lớn của châu Á với hệ sinh thái quỹ đầu tư và quản lý tài sản phát triển mạnh. Trong khi đó, Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh của ASEAN với nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn ngày càng lớn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch và tiệm cận chuẩn quốc tế. Trọng tâm hiện nay gồm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tài chính xanh và hoàn thiện các điều kiện để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí MSCI.

Theo giới chuyên gia tài chính, việc nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn đầu tư tổ chức quốc tế, nhất là các quỹ đầu tư dài hạn đang quản lý hàng nghìn tỷ USD trên toàn cầu.

Toàn cảnh buổi làm việc

Mở rộng hợp tác tài sản số và niêm yết chéo

Một trong những nội dung đáng chú ý tại buổi làm việc là hai bên trao đổi về cơ chế kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Các nội dung được thảo luận gồm thúc đẩy hợp tác giữa các sở giao dịch chứng khoán, nghiên cứu cơ chế niêm yết chéo và phát hành chứng chỉ lưu ký giữa hai thị trường. Nếu triển khai thành công, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận thuận lợi hơn với dòng vốn quốc tế thông qua hệ sinh thái tài chính Singapore.

Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm quản lý tài sản số trong bối cảnh các mô hình kinh doanh blockchain và tài sản kỹ thuật số phát triển nhanh trên toàn cầu.

MAS hiện được xem là một trong những cơ quan quản lý tài chính có cách tiếp cận khá cởi mở nhưng chặt chẽ với tài sản số. Singapore áp dụng các quy định nghiêm ngặt về phòng chống rửa tiền, minh bạch dòng tiền và bảo vệ nhà đầu tư đối với các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Trong khi đó tại Việt Nam, khung pháp lý cho tài sản số vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện. Việc tham khảo kinh nghiệm từ Singapore có thể giúp Việt Nam xây dựng mô hình quản lý cân bằng giữa đổi mới công nghệ và kiểm soát rủi ro tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm quan trụ sở MAS

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (thứ sáu, từ phải sang) và ông Chia Der Jiun, Giám đốc Điều hành MAS (thứ năm, từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi làm việc

Tài chính xanh và AI mở ra dư địa hợp tác mới

Ngoài thị trường vốn, lãnh đạo hai bên nhận định dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Singapore còn rất lớn trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như tài chính xanh, chuyển đổi năng lượng, điện gió ngoài khơi, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn.

Đây đều là những lĩnh vực đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư quốc tế trong bối cảnh ASEAN trở thành trung tâm tăng trưởng mới của kinh tế số toàn cầu.

Theo đánh giá của MAS, Việt Nam đang duy trì khả năng thích ứng tích cực trước biến động kinh tế quốc tế và tiếp tục là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MAS nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể, qua đó tăng cường kết nối thị trường tài chính ASEAN và hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực theo hướng bền vững.