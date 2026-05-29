UBCKNN làm việc với SEC Thái Lan về sản phẩm mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 28/5 tại Bangkok, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) Wisit Wisitsora-at nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm tài chính mới và tăng cường hợp tác quản lý thị trường vốn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Wisit Wisitsora-at chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức xếp hạng FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Theo lãnh đạo SEC Thái Lan, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong khu vực Đông Nam Á nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện.

Lãnh đạo SEC cho biết nhiều đơn vị chuyên môn của cơ quan này tham gia buổi làm việc để sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với UBCKNN về các nội dung hai bên cùng quan tâm, từ quản lý thị trường vốn đến phát triển sản phẩm tài chính mới.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trao đổi với phía SEC, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan quản lý thị trường chứng khoán đã được duy trì trong nhiều năm và đạt nhiều kết quả tích cực. Theo bà Phương, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn đến từ Thái Lan, đồng thời một số doanh nghiệp Thái Lan cũng đang quan tâm thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

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Lãnh đạo UBCKNN đánh giá cao sự phối hợp của SEC trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thị trường phái sinh vàng cũng như nâng cao năng lực quản lý và giám sát thị trường vốn.

Đáng chú ý, UBCKNN cho biết đang nghiên cứu triển khai thêm các thị trường và sản phẩm tài chính mới nhằm đa dạng hóa cấu trúc thị trường vốn Việt Nam. Đây là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN đã bắt đầu xây dựng hành lang quản lý đối với tài sản số và các công cụ tài chính mới.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về cơ chế quản lý, vận hành sản phẩm phái sinh vàng, thị trường giao dịch tài sản mã hóa cùng kinh nghiệm quản trị rủi ro trong quá trình phát triển các sản phẩm tài chính mới.

UBCKNN làm việc với SEC Thái Lan về sản phẩm mới

Theo giới chuyên gia, việc Việt Nam chủ động nghiên cứu các sản phẩm tài chính mới có thể góp phần mở rộng kênh huy động vốn, tăng chiều sâu cho thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh với các trung tâm tài chính trong khu vực. Tuy nhiên, các sản phẩm mới cũng đòi hỏi cơ chế giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế rủi ro đầu cơ và biến động mạnh của dòng vốn.

Phía SEC Thái Lan khẳng định hợp tác giữa hai cơ quan không chỉ hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn mỗi nước mà còn góp phần thúc đẩy liên kết tài chính trong khu vực Đông Nam Á. SEC đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ dòng vốn đầu tư giữa hai thị trường trong thời gian tới.