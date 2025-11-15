UBCKNN phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 tại miền Trung

Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, đại diện Sở Tài chính Đà Nẵng, và hơn 100 đại biểu từ các công ty đại chúng, công ty niêm yết, công ty kiểm toán và các cơ quan báo chí địa phương… khu vực miền Trung.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: TTTT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo UBCKNN, Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu đánh giá cao sự quan tâm, tham dự đầy đủ, nghiêm túc của các quý vị đại biểu trong bối cảnh khu vực miền Trung vừa mới gánh chịu những tổn thất rất lớn do thiên tai vừa qua.

Phó Chủ tịch UBCKNN đã khái quát về những chính sách lớn về chứng khoán trong Luật số 56/2024/QH15. Các văn bản hướng dẫn là Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và Thông tư số 19/2025/TT-BTC đã cập nhật, cụ thể hóa chính sách mới của Luật số 56/2024/QH15 để hướng tới các mục tiêu phát triển thị trường, đáp ứng là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thị trường.

Theo lãnh đạo UBCKNN, thời gian qua, UBCKNN đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành đồng bộ hành lang pháp lý cho hoạt động của thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch, đóng góp tích cho giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế.

Hội nghị đã diễn ra với 4 chuyên đề: (i) Tổng quan quy định sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; (ii) Quy định mới về chào bán, phát hành chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP; (iii) Quy định sửa đổi, bổ sung về tổ chức thị trường; bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP; (iv) Quy định mới đối với công ty đại chúng tại Luật số 56/2024/QH15, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và Thông tư số 19/2025/TT-BTC.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTTT.

Hội nghị tại miền Trung tập trung nhiều công ty đại chúng với các câu hỏi, quan tâm về quy định đối với hoạt động công ty đại chúng như điều kiện đáp ứng công ty đại chúng, họp đại hội cổ đông, việc sử dụng báo cáo tài chính trong các hồ sơ phát hành chứng khoán, quy định về công bố thông tin, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty đại chúng…. Đại diện UBCKNN đã trả lời, làm rõ các nội dung các đại biểu quan tâm.

Chuỗi Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành do UBCKNN đã thành công tốt đẹp. Các nội dung Hội nghị đã giúp các tổ chức và doanh nghiệp trên thị trường nắm bắt một cách hệ thống các quy định hiện hành, đồng thời thống nhất trong cách hiểu và áp dụng thuận lợi khi triển khai vào thực tiễn, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, an toàn, minh bạch. Sau chuỗi hội nghị này, UBCKNN sẽ tổng hợp, biên tập các bộ câu hỏi về các văn bản mới và đăng trên Cổng TTĐT UBCKNN để tiếp tục hướng dẫn, phổ biến các nội dung văn bản mới và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tra cứu, áp dụng.