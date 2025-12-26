Chuyển động số
'Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại'

Bình Lê

Bình Lê

10:37 | 26/12/2025
Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” vừa chính thức khai mạc tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Sự kiện do Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cho biết, trong những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát và được thể chế hóa đầy đủ thông qua hệ thống pháp luật, chính sách và các chương trình hành động cụ thể về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” là hoạt động ý nghĩa, giới thiệu một cách hệ thống, trực quan và sinh động bức tranh tổng thể về di sản văn hóa Việt Nam, từ hệ thống pháp luật, chính sách bảo vệ di sản; các di sản được UNESCO công nhận, ghi danh; sự đa dạng, độc đáo của di sản trong đời sống cộng đồng, đến vai trò của di sản văn hóa trong phát triển bền vững đất nước.

‘Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại’
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.

Thông qua trưng bày, các giá trị di sản không chỉ được tôn vinh mà còn lan tỏa mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và niềm tự hào của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Cục Di sản văn hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn, địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động trưng bày theo hướng bền vững, lâu dài; thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung, phản ánh kịp thời những kết quả mới trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản, đặc biệt là các di sản mới được công nhận trong nước và quốc tế. Đồng thời, cần gắn hoạt động trưng bày với nghiên cứu, đào tạo, truyền dạy và nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, việc kết nối bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, kinh tế sáng tạo và đẩy mạnh hợp tác quốc tế cũng được nhấn mạnh, nhằm bảo đảm giữ gìn giá trị gốc, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Chia sẻ tại sự kiện, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền cho biết, Việt Nam hiện sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú với khoảng 40.000 di tích trong danh mục kiểm kê; 3.677 di tích quốc gia, 147 di tích quốc gia đặc biệt và gần 11.000 di tích cấp tỉnh. Việt Nam cũng có 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 11 di sản tư liệu ký ức thế giới, cùng hệ thống 183 bảo tàng đang lưu giữ hơn 4 triệu hiện vật và 327 bảo vật quốc gia.

‘Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại’
Trưng bày giới thiệu gần 200 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, gồm 4 chủ đề chính.

Theo Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền, trưng bày lần này tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận; sự đa dạng, độc đáo của di sản văn hóa Việt Nam; và vai trò của di sản trong phát triển bền vững. “Hy vọng trưng bày sẽ mang đến cho công chúng những góc nhìn toàn diện hơn về di sản văn hóa Việt Nam – một kho tàng giàu bản sắc truyền thống và không ngừng được kế thừa, phát huy trong đời sống đương đại”, bà nhấn mạnh.

Về phía đơn vị phối hợp tổ chức, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho rằng, trưng bày không chỉ bổ sung thêm hoạt động ý nghĩa phục vụ công chúng và du khách tại Hoàng thành Thăng Long, mà còn góp phần khẳng định vai trò của văn hóa, di sản trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trưng bày giới thiệu gần 200 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, gồm 4 chủ đề chính, phản ánh sinh động quá trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về một Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, nơi các thế hệ cộng đồng đã sáng tạo, gìn giữ và trao truyền kho tàng di sản phong phú, đa dạng và độc đáo – một phần quý giá trong di sản chung của nhân loại.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 15/1/2026 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội

