Đây là sự ghi nhận không chỉ cho một mô hình du lịch mang đậm hồn cốt làng quê Bắc Bộ, mà còn tôn vinh hành trình bền bỉ của ông Trần Văn Toản, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô, người dành nhiều năm miệt mài “nhặt lại ký ức” của nền văn minh lúa nước.

Từ sưu tập cối đá đến triết lý “giữ lại những gì thuộc về cội nguồn”

Giữa đời sống đô thị hóa nhanh, lựa chọn đi sưu tầm… 3.000 chiếc cối đá tưởng chừng là điều khác thường. Nhưng với ông Trần Văn Toản, đó là cách để giữ lại những mảnh ký ức của cư dân đồng bằng Bắc Bộ: cối xay lúa, cối giã gạo, trục đá, khung cửi, những phiến đá xanh được đục đẽo thủ công từ cả trăm năm trước.

Đông Đô Village tái hiện toàn diện đời sống làng quê Bắc Bộ.

Ông Toản chia sẻ: “Mỗi chiếc cối là một câu chuyện. Khi mình giữ lại công cụ lao động, nghĩa là mình giữ lại ký ức của cả một thế hệ”.

Bộ sưu tập độc nhất vô nhị này đã tạo nên “linh hồn” của Đông Đô Village – nơi văn minh lúa nước được tái hiện không theo cách khô cứng của bảo tàng, mà sống động qua hình ảnh, hiện vật, câu chuyện và cả cảm xúc của người xem.

Hành trình ấy cũng giúp ông Toản nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa di sản Việt Nam”, cùng nhiều đánh giá tích cực từ giới nghiên cứu.

Tháp Thần Nông: Công trình “không tưởng” từ 1.012 chiếc cối đá

Điểm nhấn làm nên thương hiệu của Đông Đô Village chính là Tháp Thần Nông, công trình cao 15m, gồm 5 tầng, được ghép bởi 1.012 chiếc cối đá xếp vòng ngoài, bên trong là khung bê tông kiên cố, tạo hình một hạt lúa khổng lồ.

Ý tưởng táo bạo này được nhiều người trong giới gọi vui là… “không tưởng”. Bởi mỗi chiếc cối đá có kích thước, tuổi đời khác nhau; việc lắp ghép đòi hỏi tính toán tinh vi, sự kiên trì và cả bản lĩnh không bỏ cuộc. Sự đồng hành của kiến trúc sư, nghệ nhân phục dựng văn hóa Nguyễn Sánh đã giúp công trình vượt qua thách thức kỹ thuật để thành biểu tượng của vùng đất Lâm Thao.

Đông Đô Village được công nhận Không gian Di sản Văn hóa.

Công trình nhanh chóng xác lập Kỷ lục Việt Nam 2023 và Kỷ lục Thế giới 2024 (WorldKings) với danh hiệu “Tòa tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất thế giới”.

Ban đêm, hệ thống ánh sáng nghệ thuật mô phỏng vòng đời của hạt lúa từ xanh chuyển vàng, biến công trình thành điểm nhấn thị giác độc đáo, thu hút hàng nghìn du khách, đặc biệt trong các chương trình trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên.

Ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Trưởng đại diện Văn phòng Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam nhận định: Đông Đô Village là một trong những không gian hiếm hoi tái hiện được hệ sinh thái văn hóa làng Việt một cách sống động, có chiều sâu và đặc biệt tôn trọng nguyên gốc.

“Với những giá trị đang sở hữu, Đông Đô Village hoàn toàn có cơ hội trở thành mô hình tham chiếu cho các không gian văn hóa trải nghiệm, thậm chí hướng tới những kỷ lục về bảo tồn, lan tỏa văn hóa Việt” - ông Tuấn Anh nói.

Sự kiện Đông Đô Village được công nhận Không gian Di sản Văn hóa không chỉ ghi dấu hành trình của một doanh nghiệp hay một cá nhân, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa nông nghiệp Việt Nam.

Từ Tháp Thần Nông đến bộ sưu tập cối đá, từ không gian làng quê đến những lớp học trải nghiệm, Đông Đô Village cho thấy một hướng đi bền vững của du lịch Việt Nam: lấy văn hóa làm gốc, lấy sáng tạo làm động lực để mỗi chuyến đi trở thành hành trình trở về cội nguồn.