Ra mắt chuyên trang "Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng" trên Báo Điện tử Công an nhân dân

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chuyên trang

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là thời khắc định hướng chiến lược, mở ra kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong dòng chảy lớn ấy, thông tin chính thống, kịp thời và chính xác có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố nhận thức và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Việc xây dựng chuyên trang "Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Báo Công an nhân dân thực hiện nhằm truyền tải kịp thời thông tin chính xác về Đại hội Đảng lần thứ XIV; làm rõ quan điểm, tư duy chiến lược, tầm nhìn phát triển đất nước của Đảng.

Đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Việc xây dựng chuyên trang "Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Báo Công an nhân dân thực hiện nhằm truyền tải kịp thời thông tin chính xác về Đại hội Đảng lần thứ XI.

Chuyên mục "Các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm" tổng hợp và giới thiệu các bài viết, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chuyên mục "Tin tức" cập nhật thường xuyên các hoạt động liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Chuyên mục "Đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện" là kênh tổng hợp, đăng tải các ý kiến mang tính xây dựng, trách nhiệm; góp phần làm phong phú góc nhìn và tăng cường trao đổi khoa học, thực tiễn đối với các nội dung dự thảo văn kiện.

Chuyên mục "Đa phương tiện" tập hợp các sản phẩm ảnh, video, infographic, longform… nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức thể hiện và tăng khả năng tiếp cận của bạn đọc trên môi trường số.

Ngoài ra, chuyên trang còn hiển thị các chủ đề: Lực lượng Công an nhân dân sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV; Công an trong lòng dân…

Ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá, Chuyên trang là bước đi đầu tiên và chắc chắn sẽ đi đúng định hướng trong thời gian tới.

Theo Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đơn vị liên quan, Chuyên trang được xây dựng một cách khẩn trương, an toàn, hấp dẫn với công nghệ, kỹ thuật hiện đại được ứng dụng, đáp ứng yêu cầu về công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hành động của người dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đối với Đại hội lần thứ XIV của Đảng.