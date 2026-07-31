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Điều hòa Nhật bãi 110V có tiết kiệm điện hơn điều hòa 220V?

Thế Kiên

Thế Kiên

16:20 | 31/07/2026
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Nhiều người cho rằng điều hòa Nhật bãi chạy điện 110V sẽ tiết kiệm điện hơn điều hòa 220V. Tuy nhiên, các chuyên gia điện khẳng định đây là quan niệm chưa chính xác. Mức tiêu thụ điện phụ thuộc vào công suất, hiệu suất và tình trạng thiết bị, không phải điện áp hoạt động.
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Điều hòa Nhật bãi 110V có tiết kiệm điện hơn điều hòa 220V?
Điều hòa Nhật bãi 110V có tiết kiệm điện không?

Điều hòa Nhật bãi 110V có thực sự tiết kiệm điện?

Không ít người tiêu dùng tại Việt Nam lựa chọn điều hòa Nhật bãi vì cho rằng máy hoạt động bền, làm lạnh sâu và đặc biệt tiết kiệm điện hơn điều hòa 220V bán trong nước. Một trong những lý do thường được nhắc đến là thiết bị sử dụng điện áp 110V.

Tuy nhiên, theo các kỹ sư điện, nhận định này không đúng về mặt kỹ thuật.

Kỹ sư điện Bùi Quốc Hưng, Công ty Công nghệ TNTech, cho biết khả năng tiết kiệm điện của một thiết bị không phụ thuộc vào điện áp 110V hay 220V mà phụ thuộc vào công suất tiêu thụ và hiệu suất hoạt động của thiết bị.

Theo công thức điện cơ bản: Công suất (P) = Điện áp (U) × Dòng điện (I).

Nếu cùng một công suất làm việc, thiết bị sử dụng điện áp thấp hơn sẽ phải sử dụng dòng điện lớn hơn để tạo ra cùng lượng công suất.

Nói cách khác, việc điều hòa hoạt động ở điện áp 110V không đồng nghĩa với việc tiêu thụ ít điện năng hơn.

Điện áp thấp còn phát sinh thêm hao phí

Tại Việt Nam, lưới điện dân dụng sử dụng điện áp 220V. Vì vậy, điều hòa Nhật bãi 110V muốn hoạt động phải sử dụng thêm bộ đổi nguồn từ 220V xuống 110V.

Bản thân bộ đổi nguồn này cũng tiêu thụ điện năng trong quá trình vận hành. Tùy chất lượng thiết bị, mức tổn hao có thể khác nhau nhưng đều làm giảm hiệu suất tổng thể của hệ thống. Ngoài ra, dòng điện lớn hơn cũng khiến tổn thất trên dây dẫn tăng lên.

Đây cũng là nguyên lý khiến ngành điện luôn truyền tải điện bằng điện áp rất cao như 220kV hoặc 500kV thay vì điện áp thấp. Khi điện áp tăng, dòng điện giảm, tổn thất trên đường dây cũng giảm theo.

Điều hòa càng cũ càng khó tiết kiệm điện

Một yếu tố quan trọng hơn điện áp là tuổi đời của thiết bị. Điều hòa Nhật bãi chủ yếu là các sản phẩm đã qua sử dụng tại Nhật Bản nhiều năm trước khi được thanh lý và nhập về Việt Nam.

Dù nhiều mẫu máy từng thuộc phân khúc cao cấp, các linh kiện như máy nén, dàn trao đổi nhiệt, quạt gió hay tụ điện đều có thể đã bị lão hóa theo thời gian.

Khi hiệu suất suy giảm, điều hòa phải hoạt động lâu hơn để đạt cùng nhiệt độ cài đặt, từ đó làm tăng lượng điện tiêu thụ.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu điều hòa Nhật bãi đã sử dụng các thế hệ công nghệ cũ, không còn đạt hiệu suất năng lượng tương đương các dòng điều hòa inverter mới đang bán trên thị trường.

Khi nào điều hòa Nhật bãi vẫn đáng mua?

Theo các chuyên gia điện lạnh, điều hòa Nhật bãi vẫn có thể là lựa chọn phù hợp nếu người mua tìm được thiết bị còn hoạt động tốt, có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm tra đầy đủ trước khi lắp đặt.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần tính cả chi phí đi kèm như bộ đổi nguồn, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện.

Nếu tổng chi phí sau nhiều năm sử dụng cao hơn một chiếc điều hòa inverter mới có nhãn năng lượng 5 sao thì lợi thế về giá ban đầu gần như không còn.

Thay vì chỉ nhìn vào điện áp 110V hay 220V, người mua nên ưu tiên các tiêu chí sau:

Công nghệ inverter, chỉ số hiệu suất năng lượng, tình trạng thực tế của máy, mức tiêu thụ điện được nhà sản xuất công bố, khả năng bảo hành và chi phí sửa chữa khi cần thay linh kiện.

Đây mới là những yếu tố quyết định chiếc điều hòa có thực sự tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng lâu dài hay không.

Hiểu đúng về điều hòa 110V

Quan niệm: Điều hòa 110V tiết kiệm điện hơn 220V.

Thực tế:

Điện áp không quyết định lượng điện tiêu thụ.

Công suất và hiệu suất mới quyết định hóa đơn tiền điện.

Điều hòa 110V tại Việt Nam phải dùng thêm bộ đổi nguồn.

Điều hòa cũ thường tiêu hao điện nhiều hơn do linh kiện xuống cấp.

Khi mua điều hòa nên ưu tiên nhãn năng lượng và công nghệ inverter thay vì chỉ quan tâm điện áp.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Hà Nội - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Miền Tây - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Cập nhật: 31/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
NL 99.99 13,000 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲50K
Trang sức 99.9 13,380 ▲20K 14,080 ▲20K
Trang sức 99.99 13,390 ▲20K 14,090 ▲20K
Cập nhật: 31/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▲2K 14,192 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▲2K 14,193 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,374 ▲2K 1,414 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,374 ▲2K 1,415 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,344 ▲2K 1,394 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,102 ▼117720K 13,802 ▼124020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,491 ▲15K 10,471 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,151 ▲136K 94,951 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,393 ▲67866K 85,193 ▲76686K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,628 ▲116K 81,428 ▲116K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,486 ▲84K 58,286 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cập nhật: 31/07/2026 17:00
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Cập nhật: 31/07/2026 17:00
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Cập nhật: 31/07/2026 17:00
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Cập nhật: 31/07/2026 17:00

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