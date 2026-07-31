Vinamilk lãi hợp nhất quý II tăng gần 28%, công ty mẹ chỉ tăng 3,69%

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HoSE: VNM) ngày 30/7/2026 công bố đồng thời báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ giữa niên độ đã soát xét cho quý II và sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2026. Chi nhánh Công ty TNHH KPMG ký kết luận soát xét cho cả hai bản, không nêu ý kiến ngoại trừ.

Bức tranh hợp nhất của Vinamilk rất sáng. Doanh thu thuần sáu tháng đạt 34.996,0 tỷ đồng, tăng 17,8%. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.642,6 tỷ đồng, tăng 38,44%, riêng quý II là 3.184,4 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý trong hơn 5 năm.

Nhưng bản riêng lẻ, nơi phản ánh chính công ty mẹ Vinamilk với 13 nhà máy sữa và toàn bộ hệ thống phân phối nội địa, kể một câu chuyện khác.

Biểu đồ chứng khoán VNM ngày 30/7

Hai báo cáo cùng ngày cho ra hai bức tranh khác nhau

Lợi nhuận sau thuế quý II trên báo cáo riêng lẻ của Vinamilk đạt 2.810,8 tỷ đồng, tăng so với mức 2.710,8 tỷ đồng cùng kỳ, tương đương 3,69%. Cùng quý đó, lợi nhuận hợp nhất tăng 27,96%. Tỷ lệ tăng trưởng giữa hai báo cáo chênh nhau tới 24,27 điểm phần trăm.

Lợi nhuận sau thuế quý II trên báo cáo riêng lẻ của Vinamilk đạt 2.810,8 tỷ đồng, tăng so với mức 2.710,8 tỷ đồng cùng kỳ, tương đương 3,69%. Cùng quý đó, lợi nhuận hợp nhất tăng 27,96%. Tốc độ tăng của báo cáo hợp nhất gấp hơn bảy lần báo cáo riêng.

Hai bản báo cáo Vinamilk khác nhau về phạm vi. Bản hợp nhất gộp công ty mẹ với 10 công ty con rồi loại trừ giao dịch nội bộ. Bản riêng lẻ chỉ phản ánh công ty mẹ, nơi lợi nhuận từ công ty con chỉ vào sổ khi có quyết định chia cổ tức.

Văn bản giải trình số 999/CV-CTS.KT/26 do Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên ký ngày 30/7/2026 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM chỉ nêu số liệu lũy kế sáu tháng, với mức tăng riêng lẻ 17,66% so với hợp nhất 38,44%. Con số quý II của Vinamilk không xuất hiện trong văn bản.

Nguyên nhân của khoảng cách nằm ở doanh thu hoạt động tài chính Vinamilk. Khoản mục trên báo cáo riêng lẻ quý II giảm từ 678,1 xuống 332,9 tỷ đồng, tức mất 50,9%. Lũy kế sáu tháng, doanh thu tài chính riêng lẻ Vinamilk giảm từ 1.004,8 tỷ đồng xuống 670,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II trên báo cáo tài chính riêng của Vinamilk đạt 2.810,8 tỷ đồng, tăng 3,69% so với mức 2.710,8 tỷ đồng cùng kỳ, trong khi lợi nhuận hợp nhất tăng 27,96%. Ảnh chụp báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét.

Doanh thu tài chính hợp nhất Vinamilk cùng kỳ lại tăng, từ 742,7 lên 812,8 tỷ đồng. Hai chiều ngược nhau cho thấy phần cổ tức mà công ty mẹ nhận về từ khối công ty con đã sụt mạnh, trong khi khoản mục đó bị loại trừ khi hợp nhất.

Chênh lệch vì vậy mang nhiều yếu tố kỹ thuật kế toán. Nếu loại phần doanh thu tài chính giảm 345,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ quý II của Vinamilk tăng khoảng 15,7%. Thời điểm chia cổ tức từ công ty con về công ty mẹ Vinamilk lệch nhau giữa hai năm đủ tạo ra khoảng cách trên.

Hoạt động lõi của công ty mẹ Vinamilk vẫn tăng trưởng. Doanh thu thuần riêng lẻ quý II đạt 16.010,9 tỷ đồng, tăng 12,85%. Lợi nhuận gộp riêng lẻ đạt 7.321,5 tỷ đồng, tăng 14,82%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh riêng lẻ của Vinamilk đạt 3.468,5 tỷ đồng, tăng 5,42%.

Tính chung sáu tháng, chi phí tài chính riêng lẻ của Vinamilk tăng 118,6%, lên 285,3 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng 57,8%, lên 220,1 tỷ đồng, dù dư nợ vay ngắn hạn của Vinamilk giảm còn 8.045,4 tỷ đồng.

Tiền mặt công ty mẹ thấp hơn nghĩa vụ cổ tức phải trả

Bảng cân đối riêng lẻ tại ngày 30/6/2026 ghi nhận tiền và tương đương tiền của công ty mẹ Vinamilk là 3.494,7 tỷ đồng, tăng mạnh từ 1.047,6 tỷ đồng đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, khoản phải trả cổ tức của Vinamilk lại là 3.874,5 tỷ đồng, so với 8,2 tỷ đồng hồi đầu năm. Nghĩa vụ cổ tức đã ghi nhận vượt số dư tiền mặt của Vinamilk 379,8 tỷ đồng.

Thuyết minh V.1 cho biết Vinamilk chi trả 3.866 tỷ đồng cổ tức ngày 17/7/2026 theo Nghị quyết 06/NQ-CTS.HĐQT/2026, tức 17 ngày sau ngày chốt sổ. Số dư tiền cuối kỳ của Vinamilk vì vậy chưa phản ánh thanh khoản hiện tại.

Doanh thu hoạt động tài chính quý II trên báo cáo riêng của Vinamilk giảm 50,9%, từ 678,1 tỷ đồng xuống 332,9 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần vẫn tăng 12,85%. Ảnh chụp báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét.

Do ngày thanh toán rơi sau ngày chốt sổ, tiền chi trả cổ tức của Vinamilk sáu tháng đầu 2026 chỉ 55,8 triệu đồng, trong khi cùng kỳ 2025 là 5.217,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh riêng lẻ của Vinamilk sáu tháng đạt 2.665,2 tỷ đồng, giảm 19,2% so với mức 3.296,9 tỷ đồng cùng kỳ. Mức giảm gấp đôi con số 9,1% trên báo cáo hợp nhất Vinamilk, trong khi lãi riêng lẻ vẫn tăng 17,66%.

Hai khoản mục kéo dòng tiền Vinamilk đi xuống. Thuế thu nhập doanh nghiệp công ty mẹ đã nộp là 1.878,4 tỷ đồng, gấp 2,26 lần cùng kỳ. Các khoản phải thu hút ra 764,9 tỷ đồng, so với 17,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Nợ phải trả riêng lẻ của Vinamilk tăng 18,0%, lên 19.687,5 tỷ đồng, nhanh hơn nhiều tốc độ tăng tổng tài sản 7,6%.

Tỷ lệ hao mòn tài sản lên 74,6% khi chi đầu tư tiếp tục giảm

Dây chuyền sản xuất sữa tự động hóa của Vinamilk tại nhà máy

Vinamilk nhiều năm nay xây dựng hình ảnh doanh nghiệp sữa dẫn đầu về tự động hóa nhà máy và số hóa chuỗi cung ứng. Ở góc nhìn đó, số liệu đầu tư tài sản là điểm gây chú ý nhất của bộ báo cáo Vinamilk.

Tài sản cố định hữu hình của công ty mẹ Vinamilk có nguyên giá 20.515,2 tỷ đồng, nhưng hao mòn lũy kế đã lên 15.297,3 tỷ đồng. Tỷ lệ hao mòn đạt 74,6%, so với 73,2% hồi đầu năm. Giá trị còn lại giảm còn 5.217,9 tỷ đồng.

Trong khi đó tiền chi mua tài sản cố định của Vinamilk sáu tháng chỉ 461,5 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ. Mức chi của Vinamilk tương đương 80% chi phí khấu hao và phân bổ 577,0 tỷ đồng trong kỳ.

Bức tranh hợp nhất cũng theo hướng đó. Chi mua tài sản cố định toàn tập đoàn Vinamilk là 748,2 tỷ đồng, giảm 10,7%, trong khi khấu hao và phân bổ là 1.204,4 tỷ đồng, tức mức đầu tư mới chỉ bằng 62,1%.

Thuyết minh V.6 ghi nhận Vinamilk đang vận hành các tài sản nguyên giá 11.447,8 tỷ đồng đã khấu hao hết, tăng so với mức 10.935,2 tỷ đồng đầu năm, tương đương 34,3% tổng nguyên giá tài sản cố định hữu hình hợp nhất.

Dòng vốn đầu tư của Vinamilk cũng lệch dần khỏi mảng sữa. Trong 909,7 tỷ đồng xây dựng cơ bản dở dang toàn tập đoàn, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam chiếm 518,7 tỷ đồng, tương đương 57%, còn công ty mẹ Vinamilk chỉ 252,0 tỷ đồng.

Song song, quy mô nhân sự Vinamilk giảm từ 9.960 người đầu năm xuống 9.796 người tại ngày 30/6/2026.

Cần nhấn mạnh rằng KPMG không nêu ý kiến ngoại trừ nào. Vinamilk vẫn giữ cấu trúc tài chính lành mạnh, tổng tài sản hợp nhất 57.451,8 tỷ đồng, tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu 23,7%, không có lỗ lũy kế, biên lợi nhuận gộp Vinamilk cải thiện từ 41,07% lên 43,15%.

Những dữ liệu nêu trên là cơ sở để nhà đầu tư theo dõi ba điểm ở Vinamilk trong các quý tới, gồm dòng cổ tức từ khối công ty con về công ty mẹ, tốc độ chuyển lợi nhuận thành tiền mặt, và tiến độ tái đầu tư vào dây chuyền tự động hóa.