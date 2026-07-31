Gần 9.700 tỷ đồng được đề xuất cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2026. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Sáng 31/7, tại họp báo thường kỳ tháng 7/2026, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết Bộ đang đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, đồng thời hoàn thiện cơ chế tài chính và quy trình thẩm định nhằm đưa các kết quả nghiên cứu vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hình thành cơ chế đặt hàng các chương trình công nghệ chiến lược

Theo Bộ KH&CN, đến nay Bộ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Đây là những nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn được xây dựng theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, tập trung giải quyết các bài toán chiến lược của quốc gia thay vì đầu tư dàn trải cho các đề tài riêng lẻ.

Song song với đó, Bộ đã hoàn thiện cơ chế hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED); ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và thẩm định nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược; đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản.

Trong tháng 7/2026, Bộ cũng hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; trình Chính phủ ban hành 4 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ 7 quyết định, 1 chỉ thị và ban hành 11 thông tư theo thẩm quyền.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực với 2.658 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus, tổ chức đánh giá 48 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ký 9 hợp đồng tài trợ, nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu và cấp 65 giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đưa công nghệ chiến lược vào thực tiễn

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, Bộ KH&CN tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Bộ đã cấp 6 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hơn 2.039 tỷ đồng; Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí thứ 50 thế giới theo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026; cả nước hiện có 964 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 46 tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Lĩnh vực chuyển đổi số cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực với hơn 4,6 tỷ giao dịch qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), 32,5 triệu chứng thư chữ ký số được cấp. Bộ đang hoàn thiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, cơ chế phát triển tài sản số và Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia.

Đáng chú ý, Bộ KH&CN đã triển khai thử nghiệm diện rộng nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phối hợp thử nghiệm thành công hệ thống phát hiện và chế áp thiết bị bay không người lái tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đây được xem là những bước đi cụ thể nhằm đưa các công nghệ chiến lược vào phục vụ quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh hạ tầng trọng yếu.

Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và tài chính cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược; hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương xác định các bài toán lớn để hình thành sản phẩm công nghệ chiến lược "Make in Vietnam"; đồng thời phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và đẩy nhanh triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.