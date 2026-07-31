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Gần 9.700 tỷ đồng được đề xuất cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:01 | 31/07/2026
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Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi quan trọng trong việc hình thành cơ chế đặt hàng các chương trình nghiên cứu quy mô lớn, hướng tới làm chủ công nghệ lõi và hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Khẩn trương triển khai công nghệ chiến lược, phấn đấu có sản phẩm cụ thể trong năm 2026 Chính sách ưu đãi tiếp sức nghiên cứu công nghệ cao và công nghệ chiến lược Chính phủ 'gỡ nút thắt' ngân sách cho khoa học và đổi mới sáng tạo
Bộ KH&CN tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2026. (Ảnh: baochinhphu.vn)
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2026. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Sáng 31/7, tại họp báo thường kỳ tháng 7/2026, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết Bộ đang đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, đồng thời hoàn thiện cơ chế tài chính và quy trình thẩm định nhằm đưa các kết quả nghiên cứu vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hình thành cơ chế đặt hàng các chương trình công nghệ chiến lược

Theo Bộ KH&CN, đến nay Bộ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Đây là những nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn được xây dựng theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, tập trung giải quyết các bài toán chiến lược của quốc gia thay vì đầu tư dàn trải cho các đề tài riêng lẻ.

Song song với đó, Bộ đã hoàn thiện cơ chế hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED); ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và thẩm định nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược; đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản.

Trong tháng 7/2026, Bộ cũng hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; trình Chính phủ ban hành 4 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ 7 quyết định, 1 chỉ thị và ban hành 11 thông tư theo thẩm quyền.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực với 2.658 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus, tổ chức đánh giá 48 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ký 9 hợp đồng tài trợ, nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu và cấp 65 giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đưa công nghệ chiến lược vào thực tiễn

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, Bộ KH&CN tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Bộ đã cấp 6 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hơn 2.039 tỷ đồng; Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí thứ 50 thế giới theo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026; cả nước hiện có 964 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 46 tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Lĩnh vực chuyển đổi số cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực với hơn 4,6 tỷ giao dịch qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), 32,5 triệu chứng thư chữ ký số được cấp. Bộ đang hoàn thiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, cơ chế phát triển tài sản số và Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia.

Đáng chú ý, Bộ KH&CN đã triển khai thử nghiệm diện rộng nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phối hợp thử nghiệm thành công hệ thống phát hiện và chế áp thiết bị bay không người lái tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đây được xem là những bước đi cụ thể nhằm đưa các công nghệ chiến lược vào phục vụ quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh hạ tầng trọng yếu.

Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và tài chính cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược; hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương xác định các bài toán lớn để hình thành sản phẩm công nghệ chiến lược "Make in Vietnam"; đồng thời phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và đẩy nhanh triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

công nghệ chiến lược Bộ Khoa học và Công nghệ Nghị quyết số 57-NQ/TW công nghệ lõi cơ chế tài chính

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲50K
Trang sức 99.9 13,410 ▲50K 14,110 ▲50K
Trang sức 99.99 13,420 ▲50K 14,120 ▲50K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▲2K 14,192 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▲2K 14,193 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,374 ▲2K 1,414 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,374 ▲2K 1,415 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,344 ▲2K 1,394 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,102 ▼117720K 13,802 ▼124020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,491 ▲15K 10,471 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,151 ▲136K 94,951 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,393 ▲67866K 85,193 ▲76686K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,628 ▲116K 81,428 ▲116K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,486 ▲84K 58,286 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
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Cập nhật: 31/07/2026 15:00

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LG chính thức gia tăng thời hạn bảo hành 5 năm đối với TV

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Vivo S2 5G lộ cấu hình đầy đủ, màu sắc và giá bán trước thềm ra mắt

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

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Mỹ và UAE khởi xướng Lực lượng Đặc nhiệm AI cho tình báo và an ninh mạng

Mỹ và UAE khởi xướng Lực lượng Đặc nhiệm AI cho tình báo và an ninh mạng

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Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

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Trung Quốc mở rộng triển khai tên lửa YJ-20 trên tàu khu trục Type 052D

Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

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Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

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Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt bị đình chỉ khám sức khỏe, 11 cơ sở khác bị phạt

Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt bị đình chỉ khám sức khỏe, 11 cơ sở khác bị phạt

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Muốn làm chủ AI, bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư dài hạn cho nghiên cứu cơ bản

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Vinamilk lãi hợp nhất quý II tăng gần 28%, công ty mẹ chỉ tăng 3,69%

Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

FEEX 2027 - Nền tảng kết nối hệ sinh thái năng lượng tương lai

Trải nghiệm khách hàng liền mạch định hình lại cuộc đua thương mại điện tử Việt Nam

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Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%

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Audi Q9 2027: SUV lớn nhất lịch sử hãng Audi chính thức ra mắt

Audi Q9 2027: SUV lớn nhất lịch sử hãng Audi chính thức ra mắt

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

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