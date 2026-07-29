Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Làn sát dải phân cách chỉ dành cho phương tiện vượt xe

Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) - Bộ Công an, vừa thống nhất với Cục Đường bộ Việt Nam một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông trên đường cao tốc. Nội dung đáng chú ý là đề xuất sử dụng làn đường sát dải phân cách giữa làm làn chuyên dành cho hoạt động vượt xe, thay vì cho phép phương tiện lưu thông liên tục như hiện nay.

Theo Cục CSGT, thực tế trên nhiều tuyến cao tốc có từ hai làn xe cùng chiều trở lên vẫn xuất hiện tình trạng một số phương tiện, chủ yếu là xe tải và xe khách, di chuyển với tốc độ thấp nhưng duy trì liên tục ở làn bên trái. Không ít trường hợp còn chạy dưới tốc độ tối thiểu, gây cản trở dòng phương tiện phía sau, làm giảm năng lực khai thác tuyến đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cục CSGT đề xuất dùng làn sát dải phân cách trên cao tốc làm "làn vượt xe". Ảnh: Cục CSGT.

Dù Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định phương tiện có tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải, cơ quan chức năng cho rằng cần bổ sung giải pháp tổ chức giao thông phù hợp để nâng cao hiệu quả thực thi và xử lý dứt điểm hành vi cố tình chiếm làn trái.

Từ đề xuất của Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện. Việc hạn chế xe tải và xe khách đi vào làn sát dải phân cách bước đầu mang lại hiệu quả tích cực khi lưu lượng phương tiện được phân bổ hợp lý hơn, giảm hiện tượng ùn ứ do xe chạy chậm ở làn trái.

Bắt buộc trở về làn phải sau khi hoàn thành vượt xe

Theo phương án đang được đề xuất, làn đường sát dải phân cách chỉ được sử dụng khi người điều khiển phương tiện có nhu cầu vượt xe đang lưu thông ở làn bên phải với tốc độ thấp hơn. Sau khi hoàn thành việc vượt, tài xế phải chuyển trở lại làn phù hợp theo đúng quy định.

Quy định này đồng nghĩa với việc phương tiện không được phép lưu thông liên tục trên làn vượt. Hành vi duy trì xe ở làn sát dải phân cách khi không thực hiện vượt sẽ không được chấp nhận trong mô hình tổ chức giao thông mới.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuân thủ đầy đủ hệ thống biển báo. Ảnh: Cục CSGT

Cục CSGT cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đầy đủ hệ thống biển báo, quy định về phân làn và tốc độ khi lưu thông trên cao tốc. Người lái chỉ sử dụng làn bên trái trong trường hợp thực hiện vượt hoặc thuộc nhóm phương tiện được phép lưu thông theo quy định.

Bên cạnh việc chấp hành quy tắc chuyển làn, tài xế cần duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Cơ quan chức năng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu không sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc điện thoại khi điều khiển phương tiện, coi đây là những nguyên tắc bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên đường cao tốc.