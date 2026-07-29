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Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

Thế Kiên

Thế Kiên

10:04 | 29/07/2026
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Lực lượng Công an vừa triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoạt động trên không gian mạng, làm rõ nhiều hành vi buôn lậu, trốn thuế, in phát hành trái phép hóa đơn và đưa, nhận hối lộ. Bước đầu xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng.
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Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

Cảnh sát làm việc với các bị can. Ảnh: C05

Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng qua mạng xã hội

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) vừa chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, hoạt động chủ yếu trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây còn liên quan các hành vi trốn thuế, in và phát hành trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được chứng minh bước đầu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ khoảng 2,3 tỷ đồng.

Ngày 26/3/2026 và ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố ba vụ án, khởi tố 18 bị can thuộc năm nhóm tội danh khác nhau. Quá trình điều tra cũng thu giữ hơn 30 tấn thủy sản, 20 ô tô các loại cùng 10 tỷ đồng tiền mặt.

Hoạt động buôn lậu được điều hành qua mạng xã hội

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng WeChat, Viber và nhiều nền tảng liên lạc trực tuyến khác để trao đổi thông tin, điều hành hoạt động vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Việc sử dụng các nền tảng số giúp các đối tượng nhanh chóng thay đổi phương thức liên lạc, phân công nhiệm vụ và xóa dấu vết sau khi giao dịch hoàn tất, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi.

Qua công tác trinh sát, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phạm vi liên quan nhiều địa phương. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động buôn lậu.

Từ những tài liệu thu thập được, Bộ Công an chỉ đạo xây dựng kế hoạch phá án tổng thể, huy động nhiều lực lượng phối hợp đồng bộ để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Hơn 600 chuyến vận chuyển trái phép

Ở giai đoạn đầu của chuyên án, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Tùng là chủ hàng, giữ vai trò cầm đầu.

Nguyễn Thị Oanh được xác định là đối tượng tổ chức "bao biên", điều hành hoạt động vận chuyển hàng hóa từ khu vực biên giới vào nội địa.

Giúp sức cho Oanh là nhóm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán cùng nhiều đối tượng khác tham gia các khâu trong đường dây.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 2,7 tỷ đồng tiền mặt cùng gần 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép, đưa khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn qua biên giới.

Tổng trị giá số hàng hóa trong giai đoạn này được xác định khoảng 400 tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can về buôn lậu

Sau quá trình chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án và khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh.

Các bị can bị điều tra về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo Điều 188 và Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, kết quả phá án tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đầu mối tiêu thụ hàng hóa, hành vi trốn thuế và những cá nhân có liên quan trong toàn bộ đường dây.

Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng

Các đối tượng (phía sau) trong vụ án. Ảnh: C05.

Đường dây Công ty Sỹ Hưng vận hành theo mô hình "gia đình", doanh số hóa đơn hơn 900 tỷ đồng

Trên cơ sở tài liệu thu thập được từ giai đoạn đầu của chuyên án, ngày 29/6/2026, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây phạm các tội in, phát hành trái phép hóa đơn; trốn thuế; đưa, nhận hối lộ và buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng cùng hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1976, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là mô hình phạm tội có sự phân công chặt chẽ, lợi dụng doanh nghiệp làm "vỏ bọc" để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu và trốn thuế. Đường dây sử dụng đồng thời nhiều nền tảng liên lạc trực tuyến như WeChat, Viber và Zalo để trao đổi công việc, điều hành vận chuyển hàng hóa, thống nhất phương thức đối phó với cơ quan chức năng.

Khác với nhiều đường dây buôn lậu thông thường, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư huy động nhiều thành viên trong gia đình tham gia vào toàn bộ chuỗi hoạt động, từ quản lý doanh nghiệp, điều hành vận chuyển, kế toán đến tiêu thụ hàng hóa. Chồng, em ruột, con trai, con dâu và nhiều người thân khác đều được giao những vai trò khác nhau trong đường dây.

Hoạt động phạm tội diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời có sự móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa được lưu thông trái phép.

Làm giả dòng tiền, hợp thức hóa hàng hóa để trốn thuế

Theo Bộ Công an, một trong những điểm mới của chuyên án là các đối tượng không chỉ tổ chức buôn lậu mà còn xây dựng hệ thống hóa đơn, chứng từ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa sau khi đưa vào nội địa.

Quá trình khám xét và thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã phát hành trái phép hóa đơn với tổng doanh số trên 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa trị giá gần 4 tỷ đồng cùng tiền mặt và nhiều tài sản khác có tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Hàng loạt tài liệu kế toán, dữ liệu điện tử, thiết bị lưu trữ cũng được thu giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã thực hiện hoạt động buôn lậu với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đồng thời đưa và nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, việc thu giữ kịp thời dữ liệu điện tử đóng vai trò rất quan trọng, bởi hầu hết hoạt động điều hành, giao dịch, trao đổi và phân công nhiệm vụ của đường dây đều được thực hiện trên các nền tảng số.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về bốn tội danh gồm: In, phát hành trái phép hóa đơn, Trốn thuế, Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra khởi tố thêm 13 đối tượng khác về các tội In, phát hành trái phép hóa đơn, Buôn lậu, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, việc bóc gỡ thành công toàn bộ đường dây giúp làm rõ phương thức lợi dụng doanh nghiệp để che giấu hoạt động buôn lậu, đồng thời mở rộng điều tra trách nhiệm của các cá nhân có dấu hiệu tiếp tay, bảo kê cho hoạt động phạm tội.

Thủ đoạn mới đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý trên môi trường số

Diễn biến của chuyên án cho thấy các đường dây buôn lậu hiện nay đang chuyển mạnh sang sử dụng nền tảng số để tổ chức hoạt động phạm tội. Việc sử dụng các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, kết hợp doanh nghiệp "vỏ bọc", hóa đơn điện tử và phương thức thanh toán đa dạng khiến quá trình phát hiện, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn hơn so với các phương thức buôn lậu truyền thống.

Kết quả chuyên án cũng phản ánh xu hướng tội phạm kinh tế ngày càng gắn với môi trường số, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải kết hợp đồng bộ giữa nghiệp vụ truyền thống với khai thác dữ liệu điện tử, giám định chứng cứ số và phối hợp liên ngành trong điều tra.

Việc triệt phá đường dây buôn lậu có tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng không chỉ góp phần ngăn chặn thất thu ngân sách, bảo vệ an toàn thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh đối với hàng hóa động vật nhập lậu, mà còn tạo cơ sở để tiếp tục mở rộng điều tra các hành vi trốn thuế, phát hành trái phép hóa đơn và tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước.

Những con số chính của chuyên án

03 vụ án đã được khởi tố.

18 bị can bị khởi tố.

Gần 1.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa buôn lậu.

Hơn 40 tỷ đồng tiền trốn thuế.

Hơn 2,3 tỷ đồng tiền đưa và nhận hối lộ.

Hơn 900 tỷ đồng doanh số hóa đơn phát hành trái phép.

Thu giữ hơn 30 tấn thủy sản, 16 tấn hàng hóa khác cùng nhiều ô tô, tiền mặt và tài sản giá trị lớn.
buôn lậu công an trốn thuế Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Văn Tùng Công ty Sỹ Hưng Nguyễn Thị Thư Thủy sản Sỹ Hưng Bộ Công an CO5 C05 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Hà Nội - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đà Nẵng - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Miền Tây - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Tây Nguyên - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Cập nhật: 29/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,290 ▼50K 13,990 ▼50K
Trang sức 99.99 13,300 ▼50K 14,000 ▼50K
Cập nhật: 29/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼10K 14,052 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼10K 14,053 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136 ▼1K 140 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136 ▼1K 1,401 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▼990K 136,634 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▼75K 10,366 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▼680K 93,999 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▼610K 84,338 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▼583K 80,612 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▼417K 57,702 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cập nhật: 29/07/2026 12:00
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Cập nhật: 29/07/2026 12:00
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