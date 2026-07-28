Công nghệ số

10 công cụ AI được bàn luận nhiều nhất năm 2026, đâu là lựa chọn phù hợp?

Thế Kiên

Thế Kiên

17:40 | 28/07/2026
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Trí tuệ nhân tạo đã bước sang một giai đoạn mới khi các mô hình AI không còn chỉ trả lời câu hỏi mà đã có thể tự động xử lý quy trình làm việc, lập trình, tạo video, hình ảnh và giọng nói với chất lượng ngày càng tiệm cận con người. Năm 2026 chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các nền tảng AI lớn, trong đó ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity hay Cursor trở thành những cái tên được cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp nhắc đến nhiều nhất.
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10 công cụ AI nổi bật nhất năm 2026
10 công cụ AI nổi bật nhất năm 2026

AI đã bước sang cuộc đua mới

Nếu như hai năm trước, người dùng chủ yếu sử dụng AI để hỏi đáp hoặc tạo văn bản thì đến năm 2026, các nền tảng AI đã trở thành những "tác nhân thông minh" có thể tự thực hiện hàng loạt nhiệm vụ thay con người.

Một mô hình AI hiện đại có thể đọc hàng nghìn trang tài liệu, phân tích dữ liệu doanh nghiệp, viết phần mềm, tạo video, thiết kế hình ảnh, tổng hợp báo cáo, điều khiển máy tính và kết nối nhiều ứng dụng khác nhau trong cùng một quy trình.

Chính sự thay đổi này khiến cuộc cạnh tranh giữa các hãng công nghệ lớn trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Thay vì chỉ so sánh chất lượng trả lời, người dùng hiện quan tâm nhiều hơn đến khả năng tự động hóa công việc, mức độ chính xác, khả năng lập trình, xử lý đa phương thức và khả năng tích hợp với hệ sinh thái phần mềm.

Dưới đây là những công cụ AI được cộng đồng công nghệ nhắc đến nhiều nhất trong năm 2026.

ChatGPT tiếp tục giữ vị trí trung tâm của hệ sinh thái AI

Đứng đầu danh sách vẫn là ChatGPT. Phiên bản GPT thế hệ mới đã phát triển từ một chatbot thành một trợ lý số có thể xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau trong cùng một phiên làm việc.

Ngoài khả năng trả lời câu hỏi, ChatGPT hiện có thể nghiên cứu trên Internet, phân tích tài liệu dài, hỗ trợ lập trình, tạo hình ảnh, xử lý dữ liệu và tương tác với nhiều ứng dụng phục vụ công việc hằng ngày.

Điểm khiến ChatGPT tiếp tục dẫn đầu là khả năng ghi nhớ ngữ cảnh làm việc, xây dựng các quy trình tự động và hỗ trợ người dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một tác vụ đơn lẻ.

Đối với doanh nghiệp, đây đang là nền tảng được sử dụng rộng rãi để xây dựng trợ lý nội bộ, chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu và hỗ trợ sản xuất nội dung.

Claude trở thành lựa chọn hàng đầu của giới lập trình

Nếu ChatGPT được xem là nền tảng đa năng thì Claude lại nổi bật ở khả năng suy luận logic.

Claude được đánh giá cao khi xử lý các tài liệu dài, phân tích hợp đồng, báo cáo tài chính hoặc các đoạn mã nguồn lớn.

Một trong những điểm mạnh của Claude là khả năng giảm hiện tượng tạo thông tin sai, điều vốn vẫn là thách thức với nhiều mô hình AI tạo sinh.

Các nhà phát triển phần mềm đánh giá Claude có khả năng hiểu cấu trúc dự án lớn, hỗ trợ viết mã và rà soát lỗi khá hiệu quả.

Nhờ đó, Claude ngày càng được các doanh nghiệp phần mềm và nhóm nghiên cứu sử dụng trong các dự án yêu cầu độ chính xác cao.

Gemini tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái Google

Gemini là quân bài chiến lược của Google trong cuộc đua AI.

Lợi thế lớn nhất của Gemini nằm ở khả năng tích hợp trực tiếp với Gmail, Docs, Sheets, Drive và các dịch vụ quen thuộc của Google.

Điều này giúp người dùng có thể xử lý tài liệu, tổng hợp email, phân tích bảng tính hoặc xây dựng báo cáo mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Gemini cũng được đánh giá cao ở khả năng xử lý đa phương thức khi có thể làm việc đồng thời với văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và dữ liệu lập trình.

Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng Google Workspace, Gemini mang lại lợi thế rõ rệt về quy trình làm việc.

Perplexity thay đổi cách tìm kiếm thông tin

Không giống các công cụ tìm kiếm truyền thống, Perplexity tập trung vào việc đưa ra câu trả lời đã được tổng hợp cùng nguồn tham khảo.

Thay vì trả về hàng chục liên kết, nền tảng này xây dựng một bản tổng hợp thông tin có cấu trúc, giúp người dùng tiết kiệm thời gian nghiên cứu.

Điểm mạnh của Perplexity là kiểm chứng nguồn tin và cập nhật dữ liệu mới liên tục.

Đây là công cụ được nhiều nhà báo, chuyên gia nghiên cứu, nhà đầu tư và doanh nghiệp lựa chọn khi cần tìm kiếm thông tin có nguồn gốc rõ ràng.

Cursor tạo làn sóng mới trong lập trình AI

Cursor đang trở thành một trong những môi trường lập trình tích hợp AI được sử dụng nhiều nhất.

Khác với các tiện ích hỗ trợ viết mã trước đây, Cursor có thể hiểu toàn bộ dự án phần mềm, đề xuất kiến trúc, sửa lỗi và tạo mã mới dựa trên ngữ cảnh của cả hệ thống.

Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển phần mềm.

Nhiều công ty công nghệ hiện coi Cursor là công cụ không thể thiếu trong quy trình phát triển sản phẩm.

NotebookLM trở thành "bộ não thứ hai" cho người làm tri thức

Không giống phần lớn chatbot AI hiện nay, NotebookLM không lấy Internet làm nguồn dữ liệu chính mà chỉ làm việc với những tài liệu do người dùng cung cấp.

Điều này giúp công cụ hạn chế đáng kể nguy cơ đưa ra thông tin không liên quan, đồng thời tạo ra môi trường làm việc khép kín dành cho doanh nghiệp, trường học và tổ chức nghiên cứu.

Người dùng có thể tải lên hàng trăm tệp PDF, Word, slide thuyết trình, ghi chú hoặc báo cáo để AI tự động phân loại, liên kết thông tin, tóm tắt nội dung và trả lời câu hỏi dựa hoàn toàn trên dữ liệu nội bộ.

Một tính năng tạo nên sức hút của NotebookLM trong năm 2026 là khả năng tạo chương trình podcast AI với hai người dẫn chương trình. Chỉ sau vài phút xử lý, hệ thống có thể biến hàng trăm trang tài liệu thành một cuộc trò chuyện tự nhiên giúp người dùng tiếp thu thông tin nhanh hơn.

Đối với doanh nghiệp, NotebookLM mở ra khả năng xây dựng "kho tri thức số", nơi toàn bộ quy trình, tài liệu kỹ thuật hay báo cáo nội bộ đều có thể được AI khai thác tức thì.

Midjourney vẫn là lựa chọn số một của giới sáng tạo

Trong lĩnh vực tạo hình ảnh bằng AI, Midjourney tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về chất lượng hình ảnh.

Phiên bản V8 được cộng đồng thiết kế đánh giá cao nhờ khả năng tái hiện ánh sáng, chất liệu và bố cục với độ chân thực cao. Các nhân vật được tạo ra cũng duy trì sự nhất quán tốt hơn trong nhiều bức ảnh, điều vốn là hạn chế của nhiều mô hình AI trước đây.

Khả năng hiểu yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên cũng được cải thiện đáng kể. Người dùng chỉ cần mô tả bằng vài câu đơn giản là AI có thể tạo ra hình ảnh gần với ý tưởng ban đầu.

Các studio thiết kế, công ty quảng cáo và đội ngũ marketing hiện sử dụng Midjourney để rút ngắn thời gian lên ý tưởng, xây dựng storyboard, thiết kế banner và tạo hình minh họa cho chiến dịch truyền thông.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ tận dụng công cụ này để giảm chi phí thuê thiết kế ở giai đoạn thử nghiệm sản phẩm.

Lovable đưa việc phát triển ứng dụng đến gần mọi người

Một trong những xu hướng nổi bật nhất năm 2026 là sự bùng nổ của các nền tảng phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Lovable là cái tên nổi bật trong nhóm này.

Thay vì yêu cầu người dùng biết lập trình, Lovable cho phép mô tả ý tưởng bằng tiếng Anh thông thường, sau đó AI sẽ tự xây dựng giao diện, cơ sở dữ liệu, chức năng và sinh mã nguồn React hoàn chỉnh. Điều này giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa ý tưởng và sản phẩm.

Các startup có thể xây dựng phiên bản thử nghiệm chỉ trong vài giờ thay vì mất nhiều tuần phát triển.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, Lovable góp phần giảm chi phí thuê đội ngũ kỹ thuật ở giai đoạn đầu, đồng thời giúp kiểm chứng nhu cầu thị trường trước khi đầu tư lớn.

ElevenLabs mở rộng giới hạn của AI giọng nói

Nếu Midjourney thống trị hình ảnh thì ElevenLabs được xem là chuẩn mực mới trong lĩnh vực tổng hợp giọng nói.

Nền tảng này có thể chuyển văn bản thành giọng đọc với ngữ điệu tự nhiên, đồng thời hỗ trợ sao chép giọng nói và điều chỉnh cảm xúc khi đọc.

Một trong những điểm nổi bật là khả năng thể hiện tiếng cười, tiếng thì thầm, khoảng dừng và nhấn nhá giống người thật hơn trước.

Nhờ đó, ElevenLabs đang được nhiều đơn vị sản xuất sách nói, podcast, phim hoạt hình, trò chơi điện tử và video đào tạo sử dụng.

Khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cũng giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế mà không cần xây dựng nhiều đội ngũ lồng tiếng.

HeyGen thúc đẩy làn sóng video AI trong doanh nghiệp

Video tiếp tục là định dạng nội dung tăng trưởng mạnh nhất trên Internet. Trong bối cảnh đó, HeyGen nổi lên như một giải pháp giúp doanh nghiệp tạo video nhanh mà không cần trường quay hay người dẫn chương trình.

Người dùng chỉ cần nhập nội dung, lựa chọn hình đại diện AI và ngôn ngữ mong muốn, hệ thống sẽ tự tạo video hoàn chỉnh.

Điểm mạnh của HeyGen là khả năng đồng bộ khẩu hình, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ cơ thể khá tự nhiên.

Công cụ còn hỗ trợ dịch video sang hàng trăm ngôn ngữ mà vẫn giữ được giọng nói đặc trưng của người trình bày.

Điều này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất video đào tạo, quảng bá sản phẩm và truyền thông nội bộ.

AI Agent sẽ là cuộc đua lớn nhất sau chatbot

Quan sát danh sách 10 nền tảng AI nổi bật có thể thấy cuộc cạnh tranh không còn nằm ở việc mô hình nào trả lời thông minh hơn.

Xu hướng mới là xây dựng AI Agent, tức những hệ thống có thể tự lập kế hoạch, sử dụng nhiều công cụ và hoàn thành một chuỗi công việc gần như không cần sự can thiệp của con người.

Thay vì yêu cầu AI viết một email, người dùng có thể giao một mục tiêu như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo rồi gửi email cho đối tác. AI sẽ tự thực hiện toàn bộ quy trình.

Đây được xem là bước chuyển từ "AI hỗ trợ" sang "AI thực thi", mở ra một giai đoạn mới trong quá trình tự động hóa.

Nên lựa chọn công cụ AI nào?

Không có một nền tảng AI phù hợp với mọi nhu cầu. Nếu cần một trợ lý đa năng phục vụ công việc hằng ngày, ChatGPT vẫn là lựa chọn toàn diện nhờ hệ sinh thái phong phú.

Những người làm nghiên cứu hoặc xử lý tài liệu chuyên sâu có thể kết hợp Claude với Perplexity để tăng độ chính xác và khả năng kiểm chứng nguồn thông tin.

Đối với lập trình viên, Cursor cùng Claude đang là bộ đôi được cộng đồng phát triển phần mềm đánh giá cao.

Các nhà sáng tạo nội dung có thể kết hợp Midjourney để tạo hình ảnh, ElevenLabs cho giọng nói và HeyGen để sản xuất video, hình thành quy trình sáng tạo gần như khép kín.

Trong khi đó, NotebookLM phù hợp với cá nhân và tổ chức muốn xây dựng kho tri thức riêng, còn Lovable là giải pháp giúp hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm mà không đòi hỏi kỹ năng lập trình.

AI không còn là xu hướng, mà là hạ tầng số mới

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của trí tuệ nhân tạo, từ các chatbot hỗ trợ sang những hệ thống có khả năng tự động thực hiện công việc. Cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng không còn xoay quanh việc "trả lời hay hơn", mà hướng tới xây dựng những trợ lý số có thể thay con người xử lý các quy trình phức tạp.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc lựa chọn đúng công cụ AI và tích hợp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Thay vì chạy theo mọi xu hướng, doanh nghiệp nên xây dựng một "bộ công cụ AI" phù hợp với nhu cầu thực tế, từ đó khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ mới trong quản trị, vận hành và đổi mới sáng tạo.

Góc nhìn

Sự phổ biến của năm công cụ AI dẫn đầu cho thấy xu hướng cạnh tranh đã thay đổi.

Nếu trước đây các hãng tập trung nâng cao chất lượng mô hình ngôn ngữ thì hiện nay cuộc đua chuyển sang xây dựng hệ sinh thái AI hoàn chỉnh, nơi người dùng có thể hoàn thành hầu hết công việc trên cùng một nền tảng.

Điều này cũng tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp khi phải nhanh chóng tích hợp AI vào quy trình vận hành để duy trì năng lực cạnh tranh.

Nhóm người dùng Công cụ phù hợp
Văn phòng, quản lý ChatGPT + Perplexity
Lập trình viên Cursor + Claude
Marketing ChatGPT + HeyGen + Midjourney
Nhà báo, nghiên cứu Perplexity + NotebookLM + ChatGPT
Startup Lovable + Claude + ChatGPT
Nhà sáng tạo nội dung Midjourney + ElevenLabs + HeyGen
AI 2026 chatGPT Claude AI Gemini AI Công cụ AI NotebookLM Cursor Midjourney

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Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
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Phan Thiết

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Thứ tư, 29/07/2026 09:00
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Thứ tư, 29/07/2026 15:00
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Thứ năm, 30/07/2026 15:00
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24°C
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Thứ tư, 29/07/2026 12:00
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Thứ tư, 29/07/2026 15:00
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Thứ tư, 29/07/2026 18:00
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Thứ năm, 30/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 29/07/2026 12:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
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Cập nhật: 28/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
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