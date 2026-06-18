Số liệu vừa được công bố tại Google I/O 2026 cho thấy, lượng người dùng hoạt động hằng tháng (MAU) của ứng dụng Gemini đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 12 tháng, chính thức vượt mốc 900 triệu người dùng toàn cầu. Song song đó, lượng yêu cầu xử lý hằng ngày cũng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục gấp 7 lần. Trong đó, nổi bật là công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh trong Gemini, đã ghi nhận hơn 50 tỷ hình ảnh được tạo ra trên toàn thế giới.

Gemini 3.5 Flash - Mô hình đầu tiên trong thế hệ tiếp theo của Gemini

Cũng tại sự kiện Google I/O 2026, Google chính thức giới thiệu Gemini 3.5 Flash - Mô hình đầu tiên trong thế hệ tiếp theo của Gemini, được thiết kế để kết hợp giữa trí thông minh tiên phong và khả năng xử lý tốc độ cao.

Không chỉ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, Gemini được người dùng tìm đến như một “cộng sự” AI, giúp người dùng đi từ bước đặt câu hỏi sơ khởi đến quá trình tìm hiểu chuyên sâu, hệ thống hóa ý tưởng và chuyển hóa thông tin thành nội dung có thể sử dụng trong học tập, công việc và sáng tạo.

Với các đề tài phức tạp, tính năng Deep Research trong ứng dụng Gemini hỗ trợ quá trình nghiên cứu từ bước lập kế hoạch, tìm kiếm đến phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trên web thành báo cáo có cấu trúc. Tính năng này có thể được ứng dụng trong các trường hợp như phân tích đối thủ, xây dựng tổng quan ngành hoặc chuẩn bị tài liệu nghiên cứu. Khi được cấp quyền, Deep Research có thể kết hợp thêm dữ liệu liên quan từ Gmail, Google Drive và Google Chat để điều chỉnh kết quả theo bối cảnh làm việc. Sau đó tạo các báo cáo nghiên cứu tùy chỉnh toàn diện, chứa nhiều thông tin chi tiết và chuyên sâu hơn chỉ trong vài phút và cũng có sẵn dưới dạng một bản Tổng quan bằng âm thanh, giúp bạn tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu.

Với hàng loạt công cụ AI mới, Gemini được người dùng tìm đến như một “cộng sự” AI toàn diện

Cũng trên nền tảng đó, từ kết quả nghiên cứu của Deep Research, Canvas sẽ giúp cung cấp một không gian làm việc riêng trong Gemini để phát triển và biên tập các tài liệu dài. Thay vì xử lý nội dung ở nhiều công cụ khác nhau, người dùng có thể chỉnh sửa câu chữ, điều chỉnh cấu trúc và hoàn thiện báo cáo, kế hoạch kinh doanh hoặc bài thuyết trình ngay bên cạnh mạch trò chuyện chính với Gemini khi bật tính năng Canvas. Người dùng cũng có thể sử dụng không gian này để tạo infographic, bộ câu đố hay các thẻ nhớ (flashcard).

Hoặc với nhu cầu tương tác trực tiếp, Gemini Live trong ứng dụng Gemini cũng cho phép người dùng trò chuyện với Gemini bằng giọng nói, đồng thời chuyển đổi linh hoạt giữa giọng nói và nhập văn bản trong cùng một cuộc trao đổi. Trên thiết bị di động, người dùng cũng có thể chia sẻ hình ảnh qua camera để Gemini phản hồi dựa trên những gì đang nhìn thấy. Ví dụ, người dùng có thể sử dụng câu lệnh bằng giọng nói như “Tái hiện khung cảnh này” để tạo hình ảnh mới bằng mô hình tạo ảnh Nano Banana.

Bên cạnh các tác vụ hỗ trợ học tập và làm việc, Gemini cũng cho phép người dùng sáng tạo nội dung trên nhiều định dạng, bao gồm hình ảnh, âm thanh và video. Các công cụ này được tích hợp trong cùng một trải nghiệm, giúp người dùng bắt đầu từ một ý tưởng, sau đó tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung bằng các câu lệnh.

Cụ thể, Nano Banana, công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh trong Gemini, đã ghi nhận hơn 50 tỷ hình ảnh được tạo ra trên toàn cầu. Tại Việt Nam, công cụ này được biết đến qua nhiều trào lưu hình ảnh trên mạng xã hội như “Ảnh chân dung dưới tuyết”, “Ảnh đón Trung thu”, “Phục chế ảnh cũ” và gần đây là “Ảnh chân dung hộp đồ chơi mô hình”. Với Nano Banana, người dùng có thể tạo ảnh, chỉnh sửa bố cục hoặc thay đổi phong cách hình ảnh thông qua các câu lệnh văn bản.

Gemini Omni kết hợp hài hòa văn bản, hình ảnh, âm thanh và video để sản xuất ra những thước phim có cốt truyện nhất quán.

Cùng với đó, Gemini cũng mở rộng khả năng hỗ trợ sáng tạo sang âm nhạc thông qua Lyria, mô hình tạo nhạc của Google DeepMind. Bằng cách mô tả chủ đề, cảm xúc, thể loại nhạc hoặc ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên, người dùng có thể tạo bản nhạc gốc, nhạc nền, giai điệu hoặc lời bài hát theo nhu cầu sử dụng. Tính năng này giúp việc tạo nhạc cho video, bài thuyết trình hoặc các dự án sáng tạo cá nhân trở nên dễ tiếp cận hơn, kể cả với người không có nền tảng chuyên môn về âm nhạc.

Đặc biệt, Gemini Omni làmô hình tạo video đột phá mới được công bố tại Google I/O 2026 đã đánh dấu bước tiến chuyển mình trong việc sản xuất nội dung đa phương thức. Được xây dựng trên năng lực tư duy logic và khả năng thấu hiểu thế giới quan thực tế của Gemini, Gemini Omni kết hợp hài hòa văn bản, hình ảnh, âm thanh và video để sản xuất ra những thước phim có cốt truyện nhất quán. Người dùng có thể tinh chỉnh, biên tập nội dung thông qua hội thoại tự nhiên, đồng thời thêm chi tiết, hoặc thậm chí tạo một avatar AI tùy chỉnh có ngoại hình và giọng nói của chính mình trong khi mô hình vẫn đảm bảo sự đồng bộ chặt chẽ về nhân vật, bối cảnh và các yếu tố thị giác qua từng khung hình.

Nhờ được tích hợp các công cụ hỗ trợ cho phép người dùng quản lý nhiều tác vụ trên một nền tảng duy nhất thay vì sử dụng các ứng dụng rời rạc. Và để đảm bảo tính an toàn và minh bạch, mọi nội dung được tạo ra đều được bổ trợ bởi công nghệ đóng dấu mờ kỹ thuật số SynthID của Google DeepMind. Công nghệ này đã mã hóa bảo mật cho hơn 100 tỷ hình ảnh, video và 60.000 năm dữ liệu âm thanh, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra tính chính danh trực tiếp trong ứng dụng Gemini.

Hiện các tính năng như Deep Research, Canvas, Gemini Live, cùng tính năng tạo ảnh, nhạc và video đều đã được tích hợp trong ứng dụng Gemini. Người dùng có thể tiếp cận mọi giải pháp AI tiên tiến này trong cùng một trải nghiệm đồng nhất, để phục vụ toàn diện cho nhu cầu nghiên cứu, xử lý công việc và các dự án sáng tạo cá nhân.