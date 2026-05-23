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Google giới thiệu kính thông minh tích hợp AI Gemini đa dụng

Tạ Thành

Tạ Thành

16:12 | 23/05/2026
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Tại sự kiện Google I/O 2026, Google chính thức công bố thế hệ kính thông minh mới phát triển trên nền tảng Android XR, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc cạnh tranh thiết bị phụ kiện tích hợp trí tuệ nhân tạo.
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Sản phẩm kính thông minh tích hợp AI được xây dựng với sự hợp tác của Samsung và Qualcomm, đồng thời bắt tay cùng các thương hiệu thời trang kính mắt Gentle Monster và Warby Parker.

Kính thông minh tích hợp AI hỗ trợ công việc và sinh hoạt hằng ngày

Theo giới thiệu, dòng kính thông minh mới sẽ có hai phiên bản gồm kính âm thanh và kính hiển thị. Trong đó, kính âm thanh là thiết bị đầu tiên được thương mại hóa vào cuối mùa thu năm nay.

Google cho biết Android XR được định hướng trở thành nền tảng dành cho các thiết bị thực tế mở rộng như kính thông minh và kính thực tế hỗn hợp. Việc tích hợp trợ lý AI Gemini được xem là trung tâm của hệ sinh thái này, giúp người dùng tương tác với thiết bị bằng giọng nói mà không cần thao tác trực tiếp trên điện thoại.

Google giới thiệu kính thông minh tích hợp AI Gemini mới
Google giới thiệu kính thông minh tích hợp AI Gemini mới

Khác với các thiết bị phụ kiện trước đây vốn tập trung vào tính năng giải trí hoặc ghi hình, thế hệ kính mới được thiết kế theo hướng hỗ trợ công việc và sinh hoạt hằng ngày theo thời gian thực. Người dùng có thể nhận chỉ đường, gửi tin nhắn, nghe dịch thuật, chụp ảnh hoặc tương tác với các ứng dụng mà vẫn giữ trạng thái rảnh tay.

Google nhấn mạnh yếu tố thời trang là một trong những ưu tiên quan trọng của dự án. Hãng cho rằng kính thông minh chỉ có thể trở thành thiết bị sử dụng thường xuyên nếu đảm bảo được tính thẩm mỹ và cảm giác thoải mái. Vì vậy, việc hợp tác với Gentle Monster và Warby Parker nhằm tạo ra các mẫu gọng kính mang phong cách thời trang thay vì mang dáng dấp thiết bị công nghệ truyền thống. Những thiết kế đầu tiên đã được hé lộ tại sự kiện Google I/O 2026. Bộ sưu tập hoàn chỉnh dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Khả năng chỉ đường, quay chụp và dịch thuật theo thời gian thực

Về tính năng, người dùng có thể kích hoạt Gemini bằng câu lệnh “Hey Google” hoặc chạm trực tiếp vào gọng kính. Sau khi được kích hoạt, AI sẽ hỗ trợ xử lý các yêu cầu theo ngữ cảnh thực tế mà người dùng đang nhìn thấy.

Một trong những tính năng đáng chú ý là khả năng nhận diện môi trường xung quanh. Kính có thể hỗ trợ tìm kiếm thông tin về địa điểm, biển báo hoặc vật thể trong tầm nhìn. Chẳng hạn, người dùng có thể hỏi đánh giá về một nhà hàng vừa đi ngang qua, nhận diện hiện tượng thời tiết hoặc giải thích nội dung biển báo giao thông.

Một số hình ảnh của dòng kính thông minh tích hợp AI mới, Bản thiết kế của GENTLE MONSTER
Một số hình ảnh của dòng kính thông minh tích hợp AI mới, bản thiết kế của GENTLE MONSTER

Hệ thống định vị trên kính cũng được tích hợp khả năng chỉ đường theo thời gian thực. Thiết bị xác định vị trí người dùng, hướng nhìn và cung cấp chỉ dẫn từng bước một cách trực quan hơn so với việc liên tục quan sát điện thoại. Gemini còn có thể đề xuất thêm điểm dừng, tìm nhà hàng gần đó hoặc tối ưu lộ trình theo nhu cầu cá nhân.

Google cho biết toàn bộ trải nghiệm được thiết kế nhằm giảm tối đa việc phụ thuộc vào màn hình điện thoại. Người dùng có thể thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc nghe tóm tắt nội dung tin nhắn bỏ lỡ hoàn toàn bằng giọng nói.

Một số hình ảnh của dòng kính thông minh tích hợp AI mới, Bản thiết kế của GENTLE MONSTER
Một số hình ảnh của dòng kính thông minh tích hợp AI mới, bản thiết kế của GENTLE MONSTER

Hệ thống loa tích hợp trên gọng kính đóng vai trò truyền tải âm thanh riêng tư trực tiếp đến người đeo. Ngoài ra, người dùng cũng có thể yêu cầu AI phát nhạc phù hợp với không gian xung quanh mà không cần mở ứng dụng trên điện thoại.

Khả năng chụp ảnh và quay video cũng được tích hợp trực tiếp trên thiết bị. Google cho biết kính hỗ trợ ghi hình nhanh bằng khẩu lệnh. Sau khi chụp, AI có thể tiếp tục xử lý hình ảnh thông qua công cụ Nano Banana nhằm xóa các chi tiết gây nhiễu hoặc chỉnh sửa ảnh theo yêu cầu. Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu hệ thống thêm hiệu ứng vui nhộn hoặc thay đổi một số yếu tố trong khung hình chỉ bằng lời nói.

Một số hình ảnh của dòng kính thông minh tích hợp AI mới, Bản thiết kế của WARBY PARKER
Một số hình ảnh của dòng kính thông minh tích hợp AI mới, bản thiết kế của WARBY PARKER

Một điểm nhấn khác là tính năng dịch thuật theo thời gian thực. Kính có thể dịch đồng thời cả giọng nói và văn bản xuất hiện trong môi trường xung quanh. Khi nhìn vào thực đơn hoặc biển báo, hệ thống sẽ tự động đọc bản dịch cho người dùng. Đối với hội thoại trực tiếp, AI tái tạo bản dịch với ngữ điệu và cao độ tương đồng giọng nói gốc nhằm tạo cảm giác tự nhiên hơn.

Bên cạnh đó, Gemini còn được giới thiệu như một trợ lý có khả năng xử lý các tác vụ nhiều bước. Theo Google, AI có thể tự động chuẩn bị đơn đặt cà phê thông qua ứng dụng giao hàng trong khi điện thoại vẫn ở trong túi người dùng. Công đoạn cuối cùng chỉ còn là xác nhận thanh toán hoặc hoàn tất đơn hàng.

Một số hình ảnh của dòng kính thông minh tích hợp AI mới, Bản thiết kế của WARBY PARKER
Một số hình ảnh của dòng kính thông minh tích hợp AI mới, Bản thiết kế của WARBY PARKER

Kính thông minh cũng hỗ trợ kết nối với các ứng dụng bên thứ ba như gọi xe Uber hoặc học ngoại ngữ thông qua Mondly. Thiết bị tương thích với cả điện thoại AndroidiPhone. Việc Google đẩy mạnh phát triển kính thông minh diễn ra trong bối cảnh thị trường thiết bị AI đeo được đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang tìm cách đưa AI ra khỏi màn hình điện thoại để hiện diện trực tiếp trong các hoạt động hằng ngày.

Với Android XR và Gemini, Google cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái nơi AI hoạt động liên tục, hỗ trợ người dùng theo ngữ cảnh thực tế thay vì chỉ phản hồi các truy vấn đơn lẻ. Dù chưa công bố giá bán chính thức, sự xuất hiện của dòng kính âm thanh được dự báo sẽ mở đầu cho cuộc đua mới trong lĩnh vực thiết bị đeo tích hợp trí tuệ nhân tạo, nơi công nghệ và thời trang ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn.

Google kính thông minh Kính thông minh tích hợp AI AI Gemini Google I/O 2026

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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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