Nữ doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương từ thương trường đến nghị trường.

Đằng sau danh hiệu Anh hùng Lao động và những trọng trách trên thương trường, nghị trường, bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, còn được biết đến qua nhiều hoạt động vì cộng đồng. Ngày 23/11/2026, tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gia đình bà Lê Nữ Thùy Dương (do Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN Holdings, đại diện) cam kết đóng góp 150 tỷ đồng trong 5 năm cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam, tiếp nối hành trình đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội mà bà theo đuổi trong nhiều năm qua.

Nữ doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương từ thương trường đến nghị trường. Ảnh: Đại Biểu Nhân Dân.

Khi thành công gắn liền với trách nhiệm cộng đồng

Giá trị của một doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại ngày càng được nhìn nhận thông qua khả năng tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với xã hội, bên cạnh hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Với bà Lê Nữ Thùy Dương, dấu ấn trong lĩnh vực thiện nguyện được thể hiện qua những chương trình tập trung vào các nhu cầu thiết yếu của người dân, từ chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện học tập đến hỗ trợ nhà ở và bảo đảm an sinh cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trong đại dịch COVID-19, bà hỗ trợ 100 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo, đồng thời tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu” dành cho trẻ em mồ côi. Khi dịch bệnh đi qua, những mất mát mà nhiều gia đình phải đối diện vẫn cần sự sẻ chia lâu dài của cộng đồng, nhất là đối với trẻ em đang trong độ tuổi học tập và phát triển. Việc đồng hành cùng các chương trình chăm sóc trẻ em vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài sự hỗ trợ vật chất trước mắt, góp phần tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập và hòa nhập với cuộc sống.

Đối với lĩnh vực nhà ở, nữ doanh nhân cùng gia đình và KN Holdings dành 180 tỷ đồng hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm tại 8 địa phương. Trong giáo dục, gần 150 công trình vệ sinh trường học tại 21 tỉnh, thành phố được hỗ trợ xây dựng, cùng khoản tài trợ 25 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường tại 61 điểm trường. Đây đều là những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống, sức khỏe và cơ hội phát triển của thế hệ tương lai.

Ở lĩnh vực y tế, khoản đóng góp 4 triệu USD của bà cho Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét đã góp phần huy động nguồn tài trợ 15,5 triệu USD phục vụ công tác phòng, chống bệnh lao và sốt rét tại Việt Nam. Cuối năm 2025, bà cũng đại diện các doanh nghiệp trao 22 tỷ đồng hỗ trợ người dân miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Nhìn từ góc độ phát triển bền vững, các hoạt động thiện nguyện của doanh nhân và doanh nghiệp có thể trở thành nguồn lực bổ sung cho những chương trình an sinh xã hội, giúp mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục, y tế và cải thiện điều kiện sống của người dân. Trong đó, việc lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng, duy trì nguồn lực ổn định và đánh giá hiệu quả của từng chương trình là những yếu tố quan trọng để các khoản đóng góp phát huy giá trị lâu dài.

Nữ doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương từ thương trường đến nghị trường.

Từ thương trường đến nghị trường, lan tỏa tinh thần cống hiến

Bên cạnh công việc quản trị tại KN Holdings, bà Lê Nữ Thùy Dương đảm nhiệm vai trò Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tham gia các hoạt động đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Những trải nghiệm trong quá trình điều hành doanh nghiệp cũng là nền tảng để bà đóng góp ý kiến về các vấn đề kinh tế, tài chính, đầu tư và hoàn thiện môi trường kinh doanh tại nghị trường.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, sự tham gia của đội ngũ doanh nhân vào quá trình xây dựng chính sách có ý nghĩa thiết thực. Từ những khó khăn phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có thể cung cấp thêm góc nhìn thực tiễn cho cơ quan hoạch định chính sách, góp phần nhận diện các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư.

Thực tiễn phát triển kinh tế cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với người đứng đầu doanh nghiệp, khi năng lực quản trị, khả năng thích ứng với công nghệ và trách nhiệm đối với xã hội trở thành những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) vì thế cần được nhìn nhận như một phần của văn hóa quản trị, thay vì giới hạn trong các hoạt động tài trợ hay thiện nguyện đơn lẻ.

Năm 2025, bà Lê Nữ Thùy Dương được trao danh hiệu Anh hùng Lao động. Đến tháng 10/2026, nữ doanh nhân tiếp tục được vinh danh với danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Cúp Thánh Gióng. Những ghi nhận này đánh dấu chặng đường hoạt động của một nữ lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời tham gia nhiều công việc xã hội.

Từ câu chuyện của nữ doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương, có thể thấy một khía cạnh giàu ý nghĩa trong hành trình phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay: khát vọng xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh song hành với tinh thần phụng sự cộng đồng. Khi nguồn lực kinh tế được chuyển hóa thành những cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống cho người dân, thành quả của hoạt động kinh doanh cũng có cơ hội lan tỏa rộng hơn, đóng góp vào sự phát triển bền vững và nhân văn của xã hội.