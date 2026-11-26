Ookla thu thập dữ liệu đo tín hiệu di động bên trong các tòa nhà trong một năm, sau đó đối chiếu với kết quả đo trên các tuyến phố xung quanh để đánh giá chất lượng phủ sóng trong nhà. Để đánh giá chính sách, Ookla rà soát luật, quy định và tài liệu do cơ quan quản lý các nước công bố đến tháng 11/2026, rồi phân loại từng thị trường theo biện pháp quản lý trực tiếp nhất đang được áp dụng.

Theo phân loại của Ookla, Ả Rập Xê Út là thị trường có quy định trực tiếp nhất về phủ sóng di động trong nhà. Từ năm 2025, quy định RT19 yêu cầu chủ sở hữu các tòa nhà lớn đầu tư hệ thống phủ sóng toàn bộ công trình và cho phép ít nhất ba nhà mạng cùng sử dụng. Trong khi đó, Trung Quốc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng bắt buộc từ tháng 9/2023, yêu cầu các tòa nhà mới thuộc diện phải có phủ sóng di động tích hợp sẵn hạ tầng dùng chung cho tất cả nhà mạng.

Các biện pháp quản lý phủ sóng trong nhà của từng thị trường, từ trực tiếp nhất tới không có quy định. Đồ họa dựa trên dữ liệu Ookla, tháng 11/2026

Nhóm thứ hai gồm các thị trường yêu cầu chủ đầu tư dành sẵn không gian và hạ tầng kỹ thuật để nhà mạng lắp đặt thiết bị. Tại Hàn Quốc, quy định từ năm 2017 buộc các công trình bố trí đường ống kỹ thuật, mặt bằng cho thiết bị viễn thông và công bố kết quả đo chất lượng sóng trong nhà. Singapore áp dụng yêu cầu tương tự từ năm 2018, trong đó chủ đầu tư phải cung cấp miễn phí mặt bằng lắp đặt và kiểm tra chất lượng phủ sóng trong nhà. Tại Hồng Kông, quy định từ năm 2025 cho phép nhà mạng tiếp cận miễn phí các phòng kỹ thuật dành riêng cho thiết bị viễn thông. Trong khi đó, UAE yêu cầu các tòa nhà cao tầng bố trí phòng đặt thiết bị di động từ năm 2024.

Ấn Độ lựa chọn cách tiếp cận dựa trên đánh giá và xếp hạng chất lượng phủ sóng trong nhà. Theo quy định ban hành năm 2024, nước này ra mắt nền tảng xếp hạng vào tháng 9/2026, cho phép các đơn vị được cấp phép đánh giá khả năng kết nối của từng tòa nhà thông qua đo đạc thực tế. Trong khi đó, từ năm 2025, Nhật Bản tăng cường kiểm tra chất lượng tín hiệu di động tại các nhà ga và hỗ trợ kinh phí triển khai hệ thống phủ sóng trong đường hầm.

Ookla nhận định tại nhiều thị trường khác, cơ quan quản lý vẫn đánh giá chất lượng phủ sóng trong nhà thông qua vùng phủ ngoài trời hoặc chưa đưa nội dung này vào quy định riêng. Tại Anh, bản đồ vùng phủ sóng mặc định tín hiệu di động suy hao 10 dB khi đi qua tường và kết cấu tòa nhà. Pháp áp dụng cách kiểm tra bản đồ từ năm 2017 với hai mức suy hao 10 dB và 20 dB. Trong khi đó, năm 2025, cơ quan quản lý Đức quyết định không áp đặt nghĩa vụ phủ sóng trong nhà, thay vào đó kỳ vọng các nhà mạng tự phối hợp triển khai.

Tại Australia, quy định về bản đồ phủ sóng năm 2026 yêu cầu các nhà mạng ghi rõ kết quả không phản ánh chất lượng tín hiệu bên trong tòa nhà hoặc phương tiện giao thông. Canada cũng chỉ tính khu vực ngoài trời khi đánh giá vùng phủ sóng theo quy định ban hành năm 2026. Tại Mỹ, bộ quy chuẩn phòng cháy mẫu yêu cầu các tòa nhà mới bảo đảm tín hiệu liên lạc cho bộ đàm của lực lượng ứng cứu, nhưng chưa đặt ra yêu cầu tương tự đối với điện thoại di động của người dân. Ở cấp Liên minh châu Âu, quy định về hạ tầng tòa nhà năm 2026 mới đề cập đến cáp quang, chưa đưa hệ thống phủ sóng di động vào phạm vi điều chỉnh.

Một số quốc gia mới dừng ở việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phủ sóng di động trong nhà. Đan Mạch đã có tài liệu hướng dẫn dành cho kiến trúc sư và đơn vị lắp đặt từ năm 2016. Phần Lan khuyến nghị tính đến phương án bố trí ăng-ten trong nhà ngay từ khâu thiết kế công trình theo hướng dẫn năm 2026. Trong khi đó, Ireland cho phép lắp đặt bộ lặp tín hiệu di động trong nhà mà không cần giấy phép từ năm 2026.

Theo Ookla, Na Uy đang đưa yêu cầu phủ sóng di động trong nhà vào kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Năm 2025, Cơ quan quản lý viễn thông Na Uy (Nkom) lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn dành cho chủ tòa nhà và người thuê. Tài liệu cảnh báo, tòa nhà chỉ có Wi-Fi sẽ không bảo đảm người bên trong thực hiện được cuộc gọi thông thường, gọi khẩn cấp hoặc gửi tin nhắn nếu không lắp đặt thêm hệ thống phù hợp. Gọi điện qua Wi-Fi cũng chưa thể thay thế hoàn toàn mạng di động, bởi tính năng này không hỗ trợ mọi đối tượng, trong đó có một số thuê bao chuyển vùng quốc tế.

Tòa nhà nơi điện thoại dùng Wi-Fi từ 80% thời gian trở lên có sóng di động yếu hơn 3,5 dB so với nơi dùng dưới 20% thời gian. Đồ họa dựa trên dữ liệu Ookla

Na Uy dự kiến chuyển hệ thống thông tin vô tuyến của lực lượng ứng cứu khẩn cấp sang sử dụng mạng di động thương mại trong giai đoạn 2030-2032. Theo kế hoạch, các trạm phát sóng tại thị trấn lớn phải duy trì nguồn điện dự phòng ít nhất hai giờ. Ở những khu vực khác, thời gian dự phòng trung bình là bốn giờ, riêng một số vị trí được lựa chọn phải bảo đảm hoạt động liên tục trong 72 giờ. Tuy nhiên, Nkom không có kế hoạch ban hành quy định bắt buộc về phủ sóng trong nhà, đồng thời khuyến nghị người thuê nhà đưa điều khoản bảo đảm chất lượng sóng vào hợp đồng thuê.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số Speedtest Toàn cầu của Ookla, các thành phố thuộc những thị trường có quy định riêng về phủ sóng di động trong nhà đều nằm trong nhóm có tốc độ mạng cao. Seoul (Hàn Quốc) đứng thứ ba, Hồng Kông (Trung Quốc) xếp thứ năm và Riyadh (Ả Rập Xê Út) đứng thứ 13. Tuy nhiên, mạng di động ngoài trời tại các thành phố này vốn đã có chất lượng tốt, trong khi nhiều quy định chỉ áp dụng với công trình xây mới. Vì vậy, dữ liệu của Ookla chưa đủ cơ sở để xác định mức độ cải thiện chất lượng mạng trong nhà do các chính sách này mang lại.

Theo Ookla, các quy định về giới hạn phơi nhiễm sóng vô tuyến cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng phủ sóng di động. Mức giới hạn này được đo bằng cường độ điện trường, đơn vị vôn trên mét (V/m), và có thể hạn chế công suất phát của các trạm ngoài trời. Khi đó, nhà mạng phải đầu tư thêm trạm phát sóng để duy trì chất lượng kết nối. Tại Thụy Sĩ, mỗi trạm bị giới hạn ở mức 4-6 V/m tại những khu vực nhạy cảm, tương đương khoảng 1/10 mức tham chiếu quốc tế 41-61 V/m. Italy đã nâng giới hạn từ 6 lên 15 V/m vào năm 2024.

Zurich, Geneva (Thụy Sĩ), Rome và Naples (Italy) nằm trong nhóm bảy thành phố có tín hiệu di động trong nhà yếu nhất. Dữ liệu Ookla thu thập từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026 cho thấy, tại thành phố trung vị của Thụy Sĩ và Italy, cường độ tín hiệu ngoài trời đạt -97 dBm, giảm xuống -102 dBm khi vào trong nhà. Trong khi đó, mức trung vị của các thành phố còn lại ở châu Âu giảm từ -93,6 dBm ngoài trời xuống -98,8 dBm trong nhà. Theo Ookla, tín hiệu tại các thành phố Thụy Sĩ và Italy đã yếu hơn 3,4 dB ngay trên đường phố, nhưng mức suy giảm khi vào trong nhà không lớn hơn so với phần còn lại của châu Âu. Kết quả này phù hợp với giả thuyết các giới hạn phơi nhiễm sóng vô tuyến đang kìm hãm chất lượng mạng ngoài trời. Tại Geneva, tín hiệu giảm từ -98,2 dBm ngoài trời xuống -104,8 dBm trong nhà, còn Naples giảm từ -101 dBm xuống -104,1 dBm. Riêng Turin có mức tín hiệu -93,8 dBm ngoài trời và -97,3 dBm trong nhà, gần với mức trung vị châu Âu. Trường hợp này cho thấy giới hạn phơi nhiễm chỉ là một trong nhiều yếu tố chi phối chất lượng phủ sóng di động.

Tín hiệu ngoài trời và trong nhà tại các thành phố Thụy Sĩ, Italy so với phần còn lại của châu Âu, tháng 9/2025 đến tháng 8/2026. Đồ họa dựa trên dữ liệu Ookla

Số liệu Ookla cho thấy tín hiệu trong nhà mạnh nhất ở các thành phố Đông Á, Đông Nam Á và vùng Vịnh. Mức trung bình đo được trong tòa nhà ở Dubai, Bangkok và Seoul khoảng -88 dBm trên mạng 4G, so với -105 dBm ở Naples và -104 dBm ở Geneva, Birmingham. Khoảng cách 17 dB tương đương chênh lệch khoảng 50 lần về công suất tín hiệu. Một nửa số tòa nhà Ookla đo ở Naples có tín hiệu dưới -105 dBm, so với 2% ở Seoul.

Theo Ookla, tín hiệu ngoài trời giải thích khoảng 85% chênh lệch sóng trong nhà giữa các thành phố, còn mức suy hao khi bước vào nhà, trung bình khoảng 4 dB, chỉ chiếm dưới một phần mười. Theo kết quả Speedtest của Ookla, khi tín hiệu giảm từ -90 dBm xuống -110 dBm, tốc độ tải xuống 4G trung bình trên toàn thế giới giảm từ 85,2 Mbps còn 29,61 Mbps, tốc độ tải lên từ 22,57 Mbps còn 2,88 Mbps. Về giải pháp phủ sóng trong nhà, tòa nhà lớn có trạm phát sóng riêng phục vụ ít nhất hai nhà mạng nhận sóng mạnh hơn các tòa nhà lớn khác ở 75 trên 76 thành phố được thử nghiệm, mức tăng 3,7 dB ở thành phố trung vị, khoảng 6,5 dB ở Bắc Mỹ và 2 dB ở Đông Á.

Tỷ lệ phép đo dưới 1 GHz tăng khi điện thoại vào nhà ở mọi khu vực, cao nhất ở châu Đại Dương với 20%. Đồ họa dựa trên dữ liệu Ookla

Ookla cảnh báo quy định năng lượng mới có thể khiến phủ sóng trong nhà khó hơn. Chỉ thị sửa đổi về tòa nhà của EU và Tiêu chuẩn Nhà ở Tương lai của Anh, dự kiến hiệu lực lần lượt năm 2026 và 2027, yêu cầu tường, cửa sổ, mái cách nhiệt tốt hơn mà không đề cập sóng di động. Từ tháng 2/2026, Đạo luật Hạ tầng Gigabit của EU buộc tòa nhà mới sẵn sàng cho cáp quang, nhưng không có yêu cầu nào cho di động. Ookla dẫn số liệu cho thấy riêng China Tower đã thu 9,2 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,3 tỷ USD, từ hệ thống phủ sóng trong nhà năm 2025.

Từ kết quả nghiên cứu, Ookla khuyến nghị các nhà mạng ưu tiên cải thiện chất lượng phủ sóng ngoài trời, bởi đây là nơi hình thành phần lớn chênh lệch tín hiệu giữa các thành phố. Giải pháp gồm tăng mật độ trạm phát sóng và bổ sung dung lượng ở các băng tần thấp, vốn giúp tín hiệu truyền vào bên trong tòa nhà tốt hơn. Các đơn vị cung cấp hạ tầng dùng chung và thiết bị viễn thông có nhiều cơ hội triển khai tại những công trình lớn như bệnh viện, khách sạn, cũng như ở các thị trường có chất lượng mạng ngoài trời còn yếu. Với cơ quan quản lý, Ookla khuyến nghị đo trực tiếp chất lượng phủ sóng trong nhà theo cách Hàn Quốc và Singapore đang áp dụng, đồng thời xem xét đồng bộ quy định về năng lượng, quyền tiếp cận mặt bằng lắp đặt trạm và giới hạn phơi nhiễm sóng vô tuyến.