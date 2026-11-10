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Nhà mạng Việt Nam phải phối hợp tránh nhiễu mạng đường sắt

Đào Công
Đào Công
09:33 | 10/11/2026
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Thông tư 67/2026/TT-BKHCN quy hoạch ba băng tần cho hệ thống thông tin di động đường sắt, đồng thời yêu cầu các nhà mạng phối hợp triển khai giải pháp kỹ thuật để phòng tránh và xử lý nhiễu có hại.
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Nhà mạng và đơn vị đường sắt phải phối hợp tránh nhiễu

Thông tư số 67/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy hoạch ba băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và 1900-1910 MHz cho hệ thống thông tin di động đường sắt tại Việt Nam.

Thông tư xác định hệ thống thông tin di động đường sắt là một thành phần của hệ thống thông tin đường sắt, phục vụ điều khiển, bảo đảm an toàn và điều hành đường sắt tại Việt Nam. Ba băng tần được quy hoạch không sử dụng để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất.

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Theo Điều 2, cặp băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz sử dụng phương thức song công phân chia theo tần số (FDD). Trong đó, băng tần 874,4-880 MHz đảm nhiệm truyền dẫn đường lên với khối R1 rộng 5,6 MHz, còn băng tần 919,4-925 MHz đảm nhiệm truyền dẫn đường xuống với khối R'1 có cùng độ rộng. Đối với băng tần 1900-1910 MHz, thông tư quy định một khối R2 rộng 10 MHz và sử dụng phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD).

Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng quy hoạch băng tần đường sắt trên cơ sở Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 09/2022/QH15; Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; cùng Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg ngày 3/10/2025 của Thủ tướng về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Điều 3 yêu cầu các tổ chức được cấp phép sử dụng tần số cho mạng thông tin di động mặt đất công cộng trong băng tần 1920-1980 MHz, gồm các nhà mạng, chủ động áp dụng giải pháp kỹ thuật để tránh nhiễu có hại từ máy phát của hệ thống thông tin di động đường sắt hoạt động trong băng tần 1900-1910 MHz. Thông tư gợi ý các giải pháp như nâng cao độ chọn lọc của máy thu, điều chỉnh vị trí, độ cao và hướng ăng-ten hoặc áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp khác.

Về phía đơn vị được cấp phép sử dụng băng tần 1900-1910 MHz cho hệ thống thông tin di động đường sắt, đơn vị này phải phối hợp với các nhà mạng đang khai thác băng tần 1805-1880 MHz và 1920-1980 MHz để phòng tránh, xử lý nhiễu có hại, bảo đảm hệ thống đường sắt hoạt động an toàn, ổn định. Các giải pháp phối hợp gồm sử dụng bộ lọc, điều chỉnh công suất phát và áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp khác.

Việt Nam chuẩn bị tần số cho 6G, UAV và đường sắt tốc độ cao
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Đối với cặp băng tần 874,4-880 MHz và 919,4-925 MHz, Điều 4 yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng băng tần 918,4-923 MHz chủ động phối hợp với đơn vị đường sắt để phòng tránh và xử lý nhiễu có hại, bảo đảm thông tin phục vụ điều hành và an toàn đường sắt.

Các nhà mạng được cấp phép sử dụng băng tần 890-915 MHz và 935-960 MHz cũng phải chủ động thỏa thuận với đơn vị đường sắt về phương án sử dụng tần số và giải pháp kỹ thuật. Việc phối hợp phải được thực hiện từ khâu quy hoạch, thiết kế mạng và duy trì trong suốt quá trình triển khai, khai thác.

Thông tư cũng quy định phương án phối hợp khi nhiều tổ chức cùng được cấp phép sử dụng một băng tần đường sắt. Tại những khu vực có vùng phủ sóng chồng lấn hoặc liền kề, các đoạn, tuyến đường sắt giao nhau hoặc chạy song song và các ga dùng chung, những tổ chức này phải thỏa thuận về cách sử dụng tần số và giải pháp kỹ thuật nhằm phòng tránh, xử lý nhiễu có hại.

Nội dung thỏa thuận có thể bao gồm phạm vi phủ sóng, cường độ trường tại ranh giới vùng phủ sóng, vị trí, công suất phát, độ cao và hướng ăng-ten của trạm gốc. Các bên cũng có thể thống nhất cách phân chia kênh tần số trong khối băng tần được cấp phép, nếu có.

Riêng với băng tần 1900-1910 MHz sử dụng phương thức TDD, các bên phải thống nhất phương án đồng bộ thời gian và cấu hình khung dữ liệu. Việc phối hợp phải bắt đầu từ khâu quy hoạch, thiết kế mạng và duy trì trong suốt quá trình triển khai, khai thác.

Những tổ chức, cá nhân nào phải thực hiện quy hoạch mới?

Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện và các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.

Khi có hiệu lực, thông tư bãi bỏ các khoản 2.1.2, 2.2.1 Điều 1 và những quy định liên quan đến băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có thể gửi phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Cục Tần số vô tuyến điện để được xem xét, giải quyết.

băng tần đường sắt Thông tư 67/2026/TT-BKHCN Quy hoạch tần số vô tuyến điện Nhiễu sóng di động Thông tin di động đường sắt băng tần 5G

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Hà Nội - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Miền Tây - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 ▲300K 140,900 ▲300K
Cập nhật: 10/11/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,347 ▼1K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
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Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
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Cập nhật: 10/11/2026 10:45
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Cập nhật: 10/11/2026 10:45

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