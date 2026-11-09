Xã Xuân Mai mở cơ hội đưa sản phẩm địa phương lên TikTok Shop. Ảnh minh họa.

Từ việc mở gian hàng trực tuyến đến quay video, livestream bán sản phẩm, doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại xã Xuân Mai sẽ được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để tiếp cận khách hàng trên TikTok Shop thông qua chương trình tập huấn miễn phí do Sở Công Thương Hà Nội triển khai.

Đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người mua trên mạng

Một cơ sở sản xuất thực phẩm, một hộ kinh doanh đặc sản hay chủ thể có sản phẩm OCOP tại xã Xuân Mai có thể đã quen với việc bán hàng trực tiếp, giới thiệu sản phẩm qua người quen hoặc chờ khách tìm đến cửa hàng. Tuy nhiên, khi thói quen mua sắm ngày càng dịch chuyển lên môi trường trực tuyến, việc tiếp cận khách hàng ngoài địa phương đang trở thành nhu cầu thực tế của nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thay vì chỉ phụ thuộc vào khách hàng tại chỗ, người bán có thể giới thiệu sản phẩm thông qua video, tổ chức các phiên bán hàng trực tiếp trên mạng và tiếp nhận đơn hàng từ những người chưa từng đến cửa hàng. Dù vậy, để bắt đầu kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, nhiều hộ kinh doanh vẫn cần được hướng dẫn về cách mở gian hàng, xây dựng nội dung, tính toán chi phí và thực hiện các quy định liên quan.

Nhằm hỗ trợ người kinh doanh tiếp cận phương thức bán hàng này, ngày 6/11/2026, UBND xã Xuân Mai ban hành Công văn số 3838/UBND-KT, mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và chủ thể OCOP trên địa bàn tham gia chương trình tập huấn "Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ".

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 5/3/2026 của UBND thành phố Hà Nội về phát triển thương mại điện tử năm 2026 và văn bản mời tham gia tập huấn của Sở Công Thương Hà Nội.

Theo thông báo, chương trình bắt đầu từ 8 giờ ngày 17/11/2026 tại phòng họp tầng 3, Khách sạn Cầu Giấy, số 110 đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Người tham dự không phải đóng kinh phí tập huấn.

Nội dung chương trình được thiết kế xoay quanh những công việc cụ thể mà người bán cần thực hiện khi tham gia TikTok Shop, thay vì chỉ giới thiệu chung về xu hướng thương mại điện tử.

Trước hết, các học viên sẽ được tìm hiểu tổng quan về hoạt động kinh doanh trực tuyến, mô hình bán hàng trên TikTok Shop và các khoản chi phí vận hành. Đây là nội dung cần thiết bởi việc mở một gian hàng trên mạng không đồng nghĩa với việc người bán có thể ngay lập tức tạo ra lợi nhuận. Ngoài giá vốn sản phẩm, hoạt động kinh doanh còn có thể phát sinh chi phí đóng gói, vận chuyển, quảng bá, phí nền tảng và các khoản chi khác tùy theo hình thức bán hàng.

Chương trình cũng giới thiệu kênh TikTok OCOP HÀ NỘI, đồng thời phổ biến chính sách ưu đãi dành cho nhà bán hàng mới và những người sáng tạo nội dung tham gia tiếp thị liên kết. Với hình thức tiếp thị liên kết, người sáng tạo nội dung có thể giới thiệu sản phẩm và nhận hoa hồng khi phát sinh đơn hàng đáp ứng điều kiện của chương trình.

Đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm và chủ thể OCOP, nội dung hướng dẫn mở gian hàng cùng những lưu ý dành riêng cho nhóm sản phẩm này được kỳ vọng sẽ giúp người bán hiểu rõ hơn các yêu cầu khi đưa hàng hóa lên môi trường trực tuyến.

Từ quay video đến livestream, người bán được hướng dẫn những gì?

Một trong những nội dung gần gũi nhất với các hộ kinh doanh là hướng dẫn xây dựng nội dung, biên tập video cơ bản và kỹ năng livestream bán hàng. Nếu như tại cửa hàng truyền thống, người bán có thể trực tiếp giới thiệu nguồn gốc, công dụng và chất lượng sản phẩm cho khách, thì trên TikTok Shop, những thông tin này cần được truyền tải qua hình ảnh, video và các phiên phát trực tiếp.

Chẳng hạn, một cơ sở sản xuất thực phẩm có thể sử dụng video để giới thiệu nguyên liệu, quy trình chế biến, cách bảo quản và sử dụng sản phẩm. Một chủ thể OCOP có thể kể câu chuyện về đặc sản địa phương, quá trình hình thành sản phẩm hoặc những nét riêng trong phương thức sản xuất. Cách giới thiệu trực quan giúp khách hàng có thêm thông tin trước khi quyết định mua hàng.

Tuy nhiên, bán hàng qua video hay livestream không đơn giản chỉ là đưa sản phẩm lên màn hình. Người bán còn cần biết cách trình bày thông tin dễ hiểu, tương tác với khách, giải đáp thắc mắc và tổ chức hoạt động bán hàng phù hợp với quy định của nền tảng.

Theo nội dung công văn, chương trình sẽ hướng dẫn những kỹ năng cơ bản này, qua đó giúp người tham dự có thêm kiến thức để bắt đầu hoặc cải thiện hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Với những hộ kinh doanh quy mô nhỏ, đây cũng là dịp tìm hiểu một phương thức tiếp cận thị trường trước khi quyết định đầu tư thêm nhân lực, thiết bị hoặc chi phí quảng bá. Người bán có thể cân nhắc sản phẩm nào phù hợp với kênh trực tuyến, khả năng đáp ứng đơn hàng ra sao và liệu doanh thu dự kiến có đủ bù đắp các khoản chi phí phát sinh.

Ở góc độ phát triển kinh tế địa phương, việc khuyến khích doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử có thể góp phần mở rộng kênh tiêu thụ cho sản phẩm Xuân Mai, nhất là những mặt hàng có lợi thế về nguồn gốc, chất lượng và câu chuyện sản xuất.

Thay vì chỉ bán hàng trong phạm vi địa phương, các cơ sở có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng tại những thị trường xa hơn. Dù vậy, khả năng bán được hàng còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, giá bán, cách vận hành gian hàng, năng lực giao hàng và mức độ cạnh tranh trên nền tảng.

Điều quan trọng là người kinh doanh cần hiểu rõ cách thức hoạt động của thương mại điện tử, thay vì tham gia theo phong trào hoặc kỳ vọng rằng chỉ cần mở gian hàng, đăng video là có thể thu hút nhiều đơn hàng.

Đăng ký trước ngày 12/11/2026

Theo UBND xã Xuân Mai, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chủ thể OCOP trên địa bàn cần chủ động sắp xếp thời gian, đăng ký tham gia trực tuyến theo đường dẫn do Sở Công Thương Hà Nội cung cấp.

Thời hạn đăng ký kết thúc trước ngày 12/11/2026, trong khi chương trình tập huấn diễn ra vào sáng 17/11/2026. Các đơn vị cần thêm thông tin có thể liên hệ ông/bà Hải Anh, chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Hà Nội, qua số điện thoại 024.2215.5502 hoặc bà Hoàng Thị Dung, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Xuân Mai, qua số 0972.673.468.

Việc tham gia chương trình tập huấn là cơ hội để các cơ sở kinh doanh tại Xuân Mai tiếp cận kiến thức và kỹ năng bán hàng trực tuyến mà không phải trả phí đào tạo. Từ những thao tác ban đầu như mở gian hàng, xây dựng video giới thiệu sản phẩm đến tìm hiểu cách tổ chức livestream, người bán có thể từng bước lựa chọn phương thức kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của mình.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng hiện diện trong đời sống tiêu dùng, hỗ trợ người sản xuất và hộ kinh doanh địa phương tiếp cận các nền tảng số cũng là một cách để chuyển đổi số bắt đầu từ những hoạt động kinh tế gần gũi nhất.