Siêu sale bom tấn 11.11 trên Lazada có gì?

Đầu tiên là khai hội “Siêu Sale Bom Tấn 11.11”, với vô vàn cơ hội để người tiêu dùng chốt đơn những món đồ đã nằm trong wishlist bấy lâu với mức giá ưu đãi nhất năm. Từ những món đồ công nghệ, sản phẩm làm đẹp đến đồ gia dụng yêu thích, các tín đồ mua sắm có thể thêm sẵn sản phẩm vào giỏ hàng ngay từ bây giờ, chuẩn bị săn deal và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn khi mùa sale chính thức bắt đầu.

Xuyên suốt mùa sale 11.11, là loạt voucher giảm đến 11 triệu đồng, voucher thương hiệu giảm đến 20% cùng hàng loạt deal hấp dẫn trong các khung giờ vàng Flash Hour

Xuyên suốt mùa sale 11.11, là loạt voucher giảm đến 11 triệu đồng, voucher thương hiệu giảm đến 20% cùng hàng loạt deal hấp dẫn trong các khung giờ vàng Flash Hour (0h, 12h, 19h). Đặc biệt, LazMall mang đến hàng triệu sản phẩm từ các thương hiệu chính hãng trong nước và quốc tế, giúp người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn và săn những món đồ yêu thích với mức giá cực hời.

Đáng chú ý, mùa sale 11.11 còn là cơ hội để người tiêu dùng khám phá thêm hàng loạt thương hiệu quốc tế thông qua TMALL (Trung Quốc) và Gmarket (Hàn Quốc) trên LazMall. Với hơn 10.000 thương hiệu toàn cầu quy tụ trên TMALL, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn, đồng thời tận hưởng loạt deal giá hời và voucher độc quyền xuyên suốt mùa sale.

Thậm chí, ngay trong giai đoạn khởi động (từ ngày 01/11 đến 10/11), người dùng đã có thể thu thập trước các voucher giảm 50% cho đơn từ 0 đồng và voucher giảm 40% cho đơn từ 99.000 đồng, cũng như săn thêm các ưu đãi riêng theo ngành hàng và các phiên livestream hằng ngày.

Trong giai đoạn Mega Sale diễn ra từ 20:00 ngày 10/11 - 13/11, là thời điểm TMALL triển khai chủ lực các voucher giảm sâu đến 50%, chuỗi Livestream Marathon kéo dài 9 tiếng mỗi ngày, quà tặng bạn mới voucher 60.000 - 80.000 đồng trên đơn 0 đồng dành riêng cho người mua mới.

Lazada cũng kết hợp với cộng đồng nhà sáng tạo nội dung (content creator) cùng tạo nên chuỗi livestream bùng nổ LazBeauty và LazGame Elite

Nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm - giải trí sôi động cho người tiêu dùng, Lazada cũng kết hợp với cộng đồng nhà sáng tạo nội dung (content creator) cùng tạo nên chuỗi livestream bùng nổ LazBeauty và LazGame Elite. Trong không khí tưng bừng của mùa lễ hội 11.11, người dùng sẽ dễ dàng khám phá nhiều sản phẩm chất lượng từ thương hiệu uy tín, tham khảo lựa chọn từ dàn chuyên gia trang điểm đình đám đến game thủ chuyên nghiệp, cũng như tận dụng vô vàn ưu đãi độc quyền chỉ có trong buổi phát sóng trực tiếp.

LazBeauty Elite sẽ quy tụ ba chuyên gia trang điểm hàng đầu: Ciin, ChouLuoiMakeUp và YeoLan cùng hơn 100 creators, giúp người dùng khám phá những xu hướng làm đẹp thời thượng trong liên tiếp bảy buổi livestream. Các nhà sáng tạo nội dung đại diện cho đa phong cách làm đẹp Douyin, lối trang điểm cuốn hút Festive cho đến diện mạo trong trẻo Daily, còn giới thiệu bộ sưu tập mỹ phẩm, phụ kiện make-up, nước hoa, kính áp tròng,… không thể thiếu trong mùa lễ hội cuối năm, phù hợp với từng nhu cầu và bản sắc cá nhân.

Chuỗi bốn buổi livestream LazGame Elite còn mang đến màn góp mặt của hai game thủ nổi tiếng: Himass, MisThy cùng 20 creators đam mê công nghệ. Nhập cuộc săn sale trên sóng trực tiếp, người dùng có thể khám phá những “vũ khí hạng nặng” của giới game thủ giàu kinh nghiệm, tham khảo danh mục sản phẩm phục vụ chiến thuật chơi game (bàn phím, chuột, pin dự phòng, bộ sạc, máy chơi game cầm tay, màn hình, phụ kiện gaming và tai nghe chụp tai…) để nâng cấp dàn thiết bị chất lượng cho màn thi đấu của riêng mình.

4 buổi livestream LazGame Elite còn mang đến màn góp mặt của hai game thủ nổi tiếng: Himass, MisThy cùng 20 creators đam mê công nghệ

LazBeauty và LazGame Elite sẽ khởi sóng livestream vào các khung 20h và 10h sáng trong liên tiếp các ngày 10/11 - 13/11, tại phiên livestream người dung thỏa sức khám phá hàng loạt thương hiệu nội địa Trung đi kèm chính sách trợ giá đặc biệt từ TMALL, từ lĩnh vực làm đẹp như LITTLE ONDINE, JUDYDOLL, Spenny, CHANSENSE, BLACKPAW, AMORTALS, Olens, FlowerKnows, Cheeryep, Clio, Passional Lover, Joocyee, AZTK, Mooekis, Carmela… cho đến mảng gaming như AULA, LEOBOG, MOVESPEED, TRIMUI, LANLIPU, EWEADN, Black Shark, FiiO...

“Siêu Sale Bom Tấn 11.11” không chỉ hứa hẹn mang đến mùa mua sắm bùng nổ, mà còn là dịp để người tiêu dùng khám phá thêm nhiều thương hiệu yêu thích, bắt kịp xu hướng và chốt trọn wishlist với những deal cực hời.