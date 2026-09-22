Kinh tế số

Lazada tăng trưởng gấp đôi qua siêu sale 9.9

Hồng Anh

Hồng Anh

11:42 | 22/09/2026
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Niềm tin của người tiêu dùng vào các kênh mua sắm chính hãng thúc đẩy tăng trưởng cho LazMall và thương hiệu
Siêu sale thương hiệu 9.9, Lazada tung bão voucher trị giá 9 triệu đồng Siêu sale thương hiệu 9.9, Lazada tung bão voucher trị giá 9 triệu đồng
Lazada ghi nhận đà tăng trưởng gấp 4 lần tại Lễ hội mua sắm Siêu sale 6.6 Lazada ghi nhận đà tăng trưởng gấp 4 lần tại Lễ hội mua sắm Siêu sale 6.6
Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Kết quả trong mùa “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9” từ Lazada cho thấy xu hướng nâng cấp tiêu dùng mạnh mẽ.

Cụ thể, trên toàn Đông Nam Á, các đơn hàng từ 100 USD trở lên đã đóng góp gần 60% tổng GMV trong dịp “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9".

Tại Việt Nam, các đơn hàng trên 100 USD (tương đương với 2,600,000 VNĐ) ghi nhận sự đóng góp ấn tượng khi chiếm tới gần một nửa (42%) GMV của chiến dịch.

Dữ liệu này cũng chỉ ra rằng, các đợt Mega Sale không còn đơn thuần là dịp săn hàng giá rẻ, mà đang trở thành "thời điểm vàng" để người tiêu dùng tự tin chốt đơn các sản phẩm giá trị lớn. Điển hình, LazMall tiếp tục ghi nhận hiệu quả kinh doanh bứt phá tại Việt Nam với 3 trong 4 đơn hàng đến từ kênh mua sắm chính hãng. Giá trị đơn hàng cao hơn cùng với số lượng đơn hàng trên LazMall tăng 5 lần (402%), đã thúc đẩy GMV LazMall tại Việt Nam tăng hơn 10 lần (917%) so với ngày thường, thuộc nhóm tăng cao nhất khu vực. Kết quả này đã củng cố vai trò của LazMall không chỉ là kênh mua sắm chủ lực, mà còn là động lực tăng trưởng quan trọng cho các thương hiệu chính hãng tại thị trường 102 triệu dân.

Siêu sale thương hiệu 9.9, Lazada ghi nhận đà tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ
Siêu sale thương hiệu 9.9, Lazada ghi nhận đà tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ

Cũng tại chương trình “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9”, nhiều thương hiệu đạt được các cột mốc tăng trưởng đáng kể. So với chiến dịch 6.6 năm 2026, số lượng thương hiệu đạt GMV tối thiểu 1 triệu USD tăng 8,0%, bên cạnh sự tăng trưởng ở nhóm thương hiệu đạt các cột mốc 100.000 USD và 500.000 USD. Điều này phản ánh sức mạnh của hệ sinh thái thương hiệu trên Lazada cũng như vai trò của chiến dịch trong việc giúp thương hiệu mở khóa tăng trưởng giá trị cao.

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự kiện “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9” năm nay là sức hút của TMALL và Gmarket trên LazMall. Cụ thể, nhóm sản phẩm từ TMALL và Gmarket đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ từ Việt Nam với GMV tăng gần 10 lần (872%) và số lượng đơn hàng tăng hơn 5 lần (434%) so với ngày thường. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng đơn hàng, tiếp tục thể hiện mức chi tiêu “mạnh tay” hơn trên mỗi giỏ hàng giá trị cao.

Song song với kênh mua sắm chính hãng, chương trình đối tác tiếp thị liên kết (Affiliate) cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng bằng những điểm chạm gần gũi và giàu tính trải nghiệm.

Tại Đông Nam Á, GMV từ affiliate trong dịp “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9" chiếm gần 30% tổng GMV. Tại Việt Nam, affiliate cũng khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất khu vực khi đóng góp gần nửa (45%) tổng GMV, tương đương gần 1 trong 2 USD GMV đến từ các kênh của nhà sáng tạo.

Những kết quả ấn tượng của mùa “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9” cho thấy, thị trường thương mại điện tử đang ngày càng trưởng thành về chất lượng tiêu dùng, giá trị giao dịch và mức độ gắn kết với gian hàng chính hãng.

Đối với Lazada Việt Nam, các thay đổi này cũng góp phần củng cố vị thế của nền tảng trong việc kết nối thương hiệu, người tiêu dùng, nhà sáng tạo và nguồn hàng quốc tế trong một hệ sinh thái mua sắm ngày càng đa dạng và liền mạch.

Lazada Siêu sale thương hiệu 9.9 Tmall Gmarket LazMall Hàng chính hãng

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Chủ nhật, 27/09/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Cập nhật: 22/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▼110K 14,550 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▼110K 14,550 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▼110K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
Cập nhật: 22/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▼11K 14,552 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▼11K 14,553 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1289K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1289K 1,451 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▼11K 144 ▼1307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▼1089K 142,574 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▼825K 108,161 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼80200K 9,808 ▼89020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲70312K 87,999 ▲79132K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼67521K 8,411 ▼76341K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▼459K 60,204 ▼459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Cập nhật: 22/09/2026 15:00
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Cập nhật: 22/09/2026 15:00

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