Lazada tăng trưởng gấp đôi qua siêu sale 9.9

Kết quả trong mùa “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9” từ Lazada cho thấy xu hướng nâng cấp tiêu dùng mạnh mẽ.

Cụ thể, trên toàn Đông Nam Á, các đơn hàng từ 100 USD trở lên đã đóng góp gần 60% tổng GMV trong dịp “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9".

Tại Việt Nam, các đơn hàng trên 100 USD (tương đương với 2,600,000 VNĐ) ghi nhận sự đóng góp ấn tượng khi chiếm tới gần một nửa (42%) GMV của chiến dịch.

Dữ liệu này cũng chỉ ra rằng, các đợt Mega Sale không còn đơn thuần là dịp săn hàng giá rẻ, mà đang trở thành "thời điểm vàng" để người tiêu dùng tự tin chốt đơn các sản phẩm giá trị lớn. Điển hình, LazMall tiếp tục ghi nhận hiệu quả kinh doanh bứt phá tại Việt Nam với 3 trong 4 đơn hàng đến từ kênh mua sắm chính hãng. Giá trị đơn hàng cao hơn cùng với số lượng đơn hàng trên LazMall tăng 5 lần (402%), đã thúc đẩy GMV LazMall tại Việt Nam tăng hơn 10 lần (917%) so với ngày thường, thuộc nhóm tăng cao nhất khu vực. Kết quả này đã củng cố vai trò của LazMall không chỉ là kênh mua sắm chủ lực, mà còn là động lực tăng trưởng quan trọng cho các thương hiệu chính hãng tại thị trường 102 triệu dân.

Siêu sale thương hiệu 9.9, Lazada ghi nhận đà tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ

Cũng tại chương trình “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9”, nhiều thương hiệu đạt được các cột mốc tăng trưởng đáng kể. So với chiến dịch 6.6 năm 2026, số lượng thương hiệu đạt GMV tối thiểu 1 triệu USD tăng 8,0%, bên cạnh sự tăng trưởng ở nhóm thương hiệu đạt các cột mốc 100.000 USD và 500.000 USD. Điều này phản ánh sức mạnh của hệ sinh thái thương hiệu trên Lazada cũng như vai trò của chiến dịch trong việc giúp thương hiệu mở khóa tăng trưởng giá trị cao.

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự kiện “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9” năm nay là sức hút của TMALL và Gmarket trên LazMall. Cụ thể, nhóm sản phẩm từ TMALL và Gmarket đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ từ Việt Nam với GMV tăng gần 10 lần (872%) và số lượng đơn hàng tăng hơn 5 lần (434%) so với ngày thường. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng đơn hàng, tiếp tục thể hiện mức chi tiêu “mạnh tay” hơn trên mỗi giỏ hàng giá trị cao.

Song song với kênh mua sắm chính hãng, chương trình đối tác tiếp thị liên kết (Affiliate) cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng bằng những điểm chạm gần gũi và giàu tính trải nghiệm.

Tại Đông Nam Á, GMV từ affiliate trong dịp “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9" chiếm gần 30% tổng GMV. Tại Việt Nam, affiliate cũng khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất khu vực khi đóng góp gần nửa (45%) tổng GMV, tương đương gần 1 trong 2 USD GMV đến từ các kênh của nhà sáng tạo.

Những kết quả ấn tượng của mùa “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9” cho thấy, thị trường thương mại điện tử đang ngày càng trưởng thành về chất lượng tiêu dùng, giá trị giao dịch và mức độ gắn kết với gian hàng chính hãng.

Đối với Lazada Việt Nam, các thay đổi này cũng góp phần củng cố vị thế của nền tảng trong việc kết nối thương hiệu, người tiêu dùng, nhà sáng tạo và nguồn hàng quốc tế trong một hệ sinh thái mua sắm ngày càng đa dạng và liền mạch.