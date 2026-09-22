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Đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ khi đủ điều kiện kỹ thuật

Sơn Tinh

Sơn Tinh

14:27 | 22/09/2026
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Chính phủ đề xuất cho phép áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật, mở rộng cơ chế giá điện theo thời gian sử dụng.
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Ngày 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung cơ chế áp dụng giá bán lẻ điện theo thời gian đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt.

Theo dự thảo, giá bán lẻ điện có thể được phân theo giờ cao điểm, giờ thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi đáp ứng các điều kiện kỹ thuật cần thiết. Đây là điểm đáng chú ý bởi cơ chế tính giá theo thời gian sử dụng điện hiện chủ yếu gắn với các nhóm khách hàng đủ điều kiện áp dụng hệ thống đo đếm phù hợp.

Giá điện gắn với thời gian sử dụng

Việc phân chia giá điện theo từng khung giờ được xem là một công cụ để điều chỉnh phụ tải, khuyến khích khách hàng chuyển một phần nhu cầu sử dụng điện khỏi thời điểm hệ thống chịu áp lực cao.

Luật Điện lực năm 2024 đã quy định giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng trong ngày được áp dụng với khách hàng đủ điều kiện, gồm giá giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường. Việc triển khai đòi hỏi hệ thống đo đếm có khả năng ghi nhận chính xác sản lượng điện theo từng khoảng thời gian.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với quá trình hiện đại hóa hạ tầng ngành điện, từ công tơ điện tử, hệ thống thu thập dữ liệu từ xa đến các nền tảng quản lý và phân tích dữ liệu tiêu thụ điện.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 quy định lại khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, từ thứ Hai đến thứ Bảy, giờ cao điểm được xác định từ 17h30 đến 22h30; giờ thấp điểm từ 0h đến 6h; thời gian còn lại là giờ bình thường. Chủ nhật không có giờ cao điểm, trong khi giờ thấp điểm vẫn từ 0h đến 6h.

Việc thay đổi khung giờ được Bộ Công Thương lý giải từ sự thay đổi của biểu đồ phụ tải và cơ cấu nguồn điện những năm gần đây, trong đó tỷ trọng năng lượng tái tạo gia tăng và nhu cầu điện vào buổi tối tạo thêm áp lực cho hệ thống.

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Xây dựng lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện

Cùng với đề xuất giá điện sinh hoạt theo khung giờ, dự thảo luật cũng bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc phê duyệt khung giá bán buôn điện và quy định chuyển tiếp đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện dành cho các cơ sở lưu trú du lịch.

Một nội dung khác được cơ quan soạn thảo đề cập là xây dựng lộ trình từng bước xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện cần phản ánh các chi phí hợp lý, hợp lệ, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư và phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Cơ quan thẩm tra đồng thời đề nghị làm rõ phạm vi, đối tượng và lộ trình xóa bỏ bù chéo; tách bạch chính sách này với các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách và khu vực khó khăn.

Đối với trường hợp giá bán điện chưa thể điều chỉnh kịp thời nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, dự thảo đề cập cơ chế bù đắp chi phí hợp lý. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị phải xác định rõ nguồn, phương thức và thời điểm xử lý để tránh phát sinh cách hiểu về nghĩa vụ của ngân sách nhà nước.

Việc đưa giá điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng vào dự thảo luật cho thấy xu hướng gắn chính sách giá điện với hạ tầng đo đếm và quản lý điện năng số. Tuy nhiên, đây hiện mới là nội dung đang được xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Điện lực; việc áp dụng cụ thể với hộ gia đình còn phụ thuộc vào quy định được thông qua và các điều kiện kỹ thuật triển khai.

Giá điện sinh hoạt giá điện theo khung giờ Luật Điện lực công tơ điện tử giờ cao điểm giờ thấp điểm thị trường điện

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼1100K 145,500 ▼1100K
Cập nhật: 22/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▼110K 14,550 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▼110K 14,550 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▼110K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
Cập nhật: 22/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▼11K 14,552 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▼11K 14,553 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1289K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1289K 1,451 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▼11K 144 ▼1307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▼1089K 142,574 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▼825K 108,161 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼80200K 9,808 ▼89020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲70312K 87,999 ▲79132K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼67521K 8,411 ▼76341K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▼459K 60,204 ▼459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▼11K 1,455 ▼11K
Cập nhật: 22/09/2026 15:00
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Cập nhật: 22/09/2026 15:00

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Nghị định 349/2026/NĐ-CP buộc doanh nghiệp dự thầu đổi cách làm từ báo giá đến hợp đồng

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

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Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

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