Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”

Chính thức thành lập năm 2019, và sau 5 năm, Laifen đã hiện diện tại hơn 60 quốc gia và thị trường, chinh phục 20 triệu người dùng, sở hữu hơn 600 bằng sáng chế và đạt hơn 30 giải thưởng quốc tế.

Với định hướng đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày, Laifen kết hợp hiệu suất mạnh mẽ, công nghệ thông minh và thiết kế hiện đại trong từng sản phẩm.

Dòng thiết bị chăm sóc cá nhân của Laifen không chỉ hiệu quả mà còn phải thấu hiểu nhu cầu và trở thành một phần tự nhiên trong phong cách sống hiện đại

Dòng thiết bị chăm sóc cá nhân của Laifen không chỉ hiệu quả mà còn phải thấu hiểu nhu cầu và trở thành một phần tự nhiên trong phong cách sống hiện đại. Trên tinh thần đó, Laifen đã mang đến Việt Nam thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng” nhằm khuyến khích mỗi người tự tin thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ theo cách riêng.

Tại đây, Laifen hướng đến xây dựng hệ sinh thái chăm sóc cá nhân đa dạng, từ máy sấy tóc tốc độ cao, thiết bị tạo kiểu tóc đến bàn chải điện và máy cạo râu điện. Dù ở mỗi ngành hàng, các sản phẩm đều mang đậm DNA Laifen với công nghệ tiên phong, hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế trẻ trung, hiện đại, giúp nâng tầm trải nghiệm chăm sóc cá nhân mỗi ngày.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các thiết bị Laifen

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh hoạt động giới thiệu thương hiệu và những công nghệ nổi bật trên các dòng sản phẩm, khách tham dự còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các thiết bị Laifen, cảm nhận hiệu suất và khám phá những lựa chọn màu sắc phù hợp với phong cách cá nhân.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn 5 phong cách, 5 cá tính, nơi các sắc màu sản phẩm được kết nối với những tuyên ngôn phong cách khác nhau: từ tinh tế, thanh lịch đến ngọt ngào, trendy và cá tính. Qua đó, Laifen truyền tải tinh thần rằng công nghệ chăm sóc cá nhân ngày nay không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng, mà còn có thể trở thành một phần trong cách mỗi người thể hiện bản thân.

Sự kiện thu hút đông đảo KOL, KOC trong lĩnh vực công nghệ, làm đẹp

Đại diện thương hiệu cho biết trong thời gian tới, Laifen định hướng tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, phát triển các điểm chạm trải nghiệm và tăng cường kết nối với cộng đồng người dùng Việt Nam. Thông qua sự kết hợp giữa công nghệ tiên phong, hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế thời trang và trải nghiệm tiện lợi, thương hiệu hướng đến việc góp phần nâng cấp routine chăm sóc cá nhân mỗi ngày theo cách đơn giản và thú vị hơn.

Khách hàng tham gia sự kiện còn có cơ hội trúng những phần quà giá trị

Bằng sự kết hợp giữa công nghệ tiên phong, hiệu suất mạnh mẽ và trải nghiệm tiện lợi, Laifen giúp việc chăm sóc tóc trở nên nhanh chóng, dễ dàng và thú vị hơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, Laifen còn là điểm nhấn phong cách giúp mỗi người tự tin thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.