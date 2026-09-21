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Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp 'Tóc đẹp, Bật chất riêng'

Hồng Nhung

Hồng Nhung

18:23 | 21/09/2026
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Sự kiện thu hút đông đảo KOL, KOC trong lĩnh vực công nghệ, làm đẹp cùng các đối tác và khách hàng, mở ra hành trình mới của Laifen tại Việt Nam.
Laifen ra mắt bàn chải điện Laifen Wave Laifen ra mắt máy sấy tóc Laifen Mini
Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”
Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”

Chính thức thành lập năm 2019, và sau 5 năm, Laifen đã hiện diện tại hơn 60 quốc gia và thị trường, chinh phục 20 triệu người dùng, sở hữu hơn 600 bằng sáng chế và đạt hơn 30 giải thưởng quốc tế.

Với định hướng đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày, Laifen kết hợp hiệu suất mạnh mẽ, công nghệ thông minh và thiết kế hiện đại trong từng sản phẩm.

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”
Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”
Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”

Dòng thiết bị chăm sóc cá nhân của Laifen không chỉ hiệu quả mà còn phải thấu hiểu nhu cầu và trở thành một phần tự nhiên trong phong cách sống hiện đại

Dòng thiết bị chăm sóc cá nhân của Laifen không chỉ hiệu quả mà còn phải thấu hiểu nhu cầu và trở thành một phần tự nhiên trong phong cách sống hiện đại. Trên tinh thần đó, Laifen đã mang đến Việt Nam thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng” nhằm khuyến khích mỗi người tự tin thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ theo cách riêng.

Tại đây, Laifen hướng đến xây dựng hệ sinh thái chăm sóc cá nhân đa dạng, từ máy sấy tóc tốc độ cao, thiết bị tạo kiểu tóc đến bàn chải điện và máy cạo râu điện. Dù ở mỗi ngành hàng, các sản phẩm đều mang đậm DNA Laifen với công nghệ tiên phong, hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế trẻ trung, hiện đại, giúp nâng tầm trải nghiệm chăm sóc cá nhân mỗi ngày.

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”
Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”
Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các thiết bị Laifen

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh hoạt động giới thiệu thương hiệu và những công nghệ nổi bật trên các dòng sản phẩm, khách tham dự còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các thiết bị Laifen, cảm nhận hiệu suất và khám phá những lựa chọn màu sắc phù hợp với phong cách cá nhân.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn 5 phong cách, 5 cá tính, nơi các sắc màu sản phẩm được kết nối với những tuyên ngôn phong cách khác nhau: từ tinh tế, thanh lịch đến ngọt ngào, trendy và cá tính. Qua đó, Laifen truyền tải tinh thần rằng công nghệ chăm sóc cá nhân ngày nay không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng, mà còn có thể trở thành một phần trong cách mỗi người thể hiện bản thân.

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”
Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”
Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”

Sự kiện thu hút đông đảo KOL, KOC trong lĩnh vực công nghệ, làm đẹp

Đại diện thương hiệu cho biết trong thời gian tới, Laifen định hướng tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, phát triển các điểm chạm trải nghiệm và tăng cường kết nối với cộng đồng người dùng Việt Nam. Thông qua sự kết hợp giữa công nghệ tiên phong, hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế thời trang và trải nghiệm tiện lợi, thương hiệu hướng đến việc góp phần nâng cấp routine chăm sóc cá nhân mỗi ngày theo cách đơn giản và thú vị hơn.

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp “Tóc đẹp, Bật chất riêng”
Khách hàng tham gia sự kiện còn có cơ hội trúng những phần quà giá trị

Bằng sự kết hợp giữa công nghệ tiên phong, hiệu suất mạnh mẽ và trải nghiệm tiện lợi, Laifen giúp việc chăm sóc tóc trở nên nhanh chóng, dễ dàng và thú vị hơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, Laifen còn là điểm nhấn phong cách giúp mỗi người tự tin thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

Laifen Đẹp Đúng Điệu ra mắt sản phẩm mới thiết bị chăm sóc cá nhân Máy sấy tóc máy cạo râu

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Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 146,600
Hà Nội - PNJ 143,600 146,600
Đà Nẵng - PNJ 143,600 146,600
Miền Tây - PNJ 143,600 146,600
Tây Nguyên - PNJ 143,600 146,600
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 146,600
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 14,660
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
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Cập nhật: 22/09/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng

Địa phương đề xuất nhiều nhiệm vụ công nghệ trùng lặp

Địa phương đề xuất nhiều nhiệm vụ công nghệ trùng lặp

Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Giá smartphone tăng cản trở phổ cập Internet di động

Giá smartphone tăng cản trở phổ cập Internet di động

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

An toàn số khi mua sắm trực tuyến: Cảnh giác thủ đoạn giả mạo sàn thương mại điện tử

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