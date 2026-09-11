Điện tử tiêu dùng

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

Phạm Anh

Phạm Anh

14:12 | 11/09/2026
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iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra đại diện cho đỉnh cao smartphone không gập của Apple và Samsung, cấu hình ngang ngửa nhau nhưng khác biệt rõ ở camera, trọng lượng và hệ sinh thái đi kèm.
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iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?
Nguồn: Apple/Samsung

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra đang là hai lựa chọn hàng đầu dành cho người cần một chiếc smartphone cỡ lớn với cấu hình mạnh nhất hiện có từ Apple và Samsung. iPhone 18 Pro Max vẫn giữ nguyên khung hình quen thuộc của dòng iPhone, chỉ bổ sung vài màu sắc mới nên nhìn gần như không đổi so với iPhone 17 Pro Max, dù máy vẫn sở hữu đầy đủ những gì người dùng mong đợi ở một flagship, từ màn hình lớn đến cụm camera nhiều ống kính. Nhưng iPhone 18 Pro Max không phải cái tên duy nhất đáng cân nhắc trong phân khúc này, bởi Galaxy S26 Ultra của Samsung cũng là một thiết bị đủ sức cạnh tranh sòng phẳng.

Vì đây là hai mẫu điện thoại không gập ấn tượng nhất mà Apple và Samsung đang bán ra, quyết định chọn máy nào rốt cuộc sẽ nằm ở vài chi tiết nhỏ và sở thích cá nhân của từng người, chẳng hạn một người đã quen dùng iOS, một người thích màu đỏ đậm mới trên iPhone 18 Pro Max, hoặc một người muốn có thêm bút S Pen đi kèm máy. Mỗi bên đều có điểm mạnh và điểm hạn chế riêng, và ngay cả trước khi đi vào từng chi tiết cụ thể, có thể khẳng định cả hai flagship này đều không khiến người dùng thất vọng.

Thiết kế và màn hình khác biệt ở chi tiết nhỏ

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?
Nguồn: Wongsakorn 2468/Shutterstock

Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra đều mang dáng dấp smartphone thông thường, thân máy thẳng và hình chữ nhật, không có chuyện màn hình gập xuất hiện ở đây. Cả hai đều sở hữu màn hình 6,9 inch bằng nhau, tuy iPhone bo góc mềm mại hơn trong khi Galaxy chọn kiểu dáng vuông vức, dứt khoát hơn. Về vật liệu, Apple kết hợp khung nhôm với mặt lưng kính, còn Samsung phủ kính toàn bộ mặt sau máy.

Một lợi thế rõ rệt của Galaxy S26 Ultra so với iPhone nằm ở trọng lượng, khi máy chỉ nặng 214 gram so với 249 gram của iPhone 18 Pro Max, một khoảng cách tuy nhỏ nhưng người dùng vẫn có thể cảm nhận được nếu cầm máy liên tục trong thời gian dài. Galaxy S26 Ultra cũng mỏng hơn, đạt 7,9 mm so với 8,75 mm của đối thủ nhà Apple, và với nhiều người, chênh lệch này càng rõ hơn khi lắp thêm ốp lưng bảo vệ.

Khác biệt về màn hình cũng chỉ dừng ở mức tinh tế. iPhone dùng tấm nền OLED độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel, đủ sắc nét để hình ảnh hiển thị đẹp mắt, cùng tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.000 nit, tạo nên một màn hình sáng, mượt và chất lượng cao. Samsung trang bị màn hình AMOLED có độ phân giải nhỉnh hơn đôi chút, đạt 3.120 x 1.440 pixel, nhưng khác biệt độ phân giải giữa hai màn hình gần như không thể nhận ra bằng mắt thường khi sử dụng thực tế.

Galaxy S26 Ultra cũng có tần số quét 120Hz cho trải nghiệm cuộn mượt mà, dù độ sáng tối đa chỉ dừng ở 2.600 nit, một con số đáng lưu ý với những ai thường dùng điện thoại ngoài trời vì độ sáng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhìn rõ màn hình dưới nắng. Bút S Pen tích hợp sẵn cũng là điểm cộng lớn của Galaxy S26 Ultra, phù hợp với người thích ghi chú tự nhiên hơn, dù không phải ai cũng cần đến phụ kiện này. Trong khi đó, muốn dùng Apple Pencil trên iPhone, người dùng buộc phải mua thêm chiếc iPhone Duo có giá cao hơn hẳn.

Camera là nơi hai chiếc điện thoại phân hóa rõ nhất

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?
Nguồn: Herman Vlad/Getty Images

Camera chính là khu vực mà iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra bộc lộ khác biệt lớn nhất, với thông số đủ sức khiến bất kỳ người mê nhiếp ảnh hay quay phim nào cũng phải chú ý. Ở mặt lưng iPhone 18 Pro Max, Apple vẫn giữ cụm ba camera quen thuộc gồm góc rộng, siêu rộng và tele, tất cả đều dùng cảm biến 48 megapixel. Điểm mới nổi bật nhất nằm ở cảm biến chính năm nay, khi Apple bổ sung khẩu độ thay đổi được cho ống kính chính.

Hầu hết camera điện thoại hiện nay dùng khẩu độ cố định, đồng nghĩa tiêu cự và lượng ánh sáng lọt vào cảm biến luôn giữ nguyên, không thể điều chỉnh. Nhưng iPhone 18 Pro Max cho phép chỉnh khẩu độ bằng cơ học, mở ra khả năng kiểm soát nghệ thuật cho từng bức ảnh theo cách vốn chỉ có ở máy ảnh chuyên dụng, và không nhiều điện thoại trên thị trường hiện nay làm được điều tương tự.

Galaxy S26 Ultra cũng sở hữu cụm camera mạnh, dù cấu hình có phần khác biệt. Camera chính dùng cảm biến 200 megapixel, độ phân giải cao đến mức người dùng có thể crop ảnh mà vẫn giữ được chất lượng. Camera siêu rộng dùng cảm biến 50 megapixel, tương đương iPhone, nhưng khả năng zoom mới là yếu tố giúp Galaxy S26 Ultra nổi bật, bởi máy trang bị đến hai ống kính tele, một ống cho zoom quang 3x và một ống cho zoom quang 5x, trong khi iPhone chỉ có một ống tele duy nhất cho zoom quang 4x.

Về quay video, iPhone giữ nguyên thông số đã có từ vài thế hệ trước, quay 4K tối đa 120 khung hình mỗi giây, hỗ trợ HDR và Dolby Vision. Samsung đi xa hơn khi cho phép Galaxy S26 Ultra quay video 8K, dù chuẩn 8K chưa phải điều bắt buộc với đa số người dùng phổ thông, và với phần lớn trường hợp sử dụng, đây vẫn chỉ là tính năng có thì tốt hơn là nhu cầu thiết yếu.

Pin, hiệu năng và những chi tiết còn lại

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?
Nguồn: Apple

Dung lượng pin của hai máy khá tương đồng, khi cả iPhone 18 Pro Max lẫn Galaxy S26 Ultra đều dao động quanh mức 5.000 mAh với chênh lệch nhỏ giữa hai bên, mức năng lượng đủ dùng trọn một ngày với phần lớn người dùng mà không cần sạc lại. Tốc độ sạc nhanh của hai máy cũng đã ngang bằng nhau, khi cả hai đều đạt 50% pin sau khoảng 15 phút sạc bằng củ sạc 60W.

Về hiệu năng, Galaxy S26 Ultra dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiến trình 3 nanomet, một con chip khá mạnh, thậm chí vượt qua chip A19 Pro của Apple trong một số bài thử. Trong khi đó, iPhone 18 Pro sở hữu chip A20 Pro mới, con chip 2 nanomet đầu tiên của Apple. Về lý thuyết, chip mới này nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn, nhưng mức độ chênh lệch thực tế vẫn cần chờ các bài thử nghiệm cụ thể mới có thể khẳng định.

Về RAM, Samsung cung cấp tùy chọn 12GB hoặc 16GB tùy phiên bản bộ nhớ trong, còn iPhone 18 Pro Max dùng chung 12GB RAM cho mọi phiên bản, mức dung lượng đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ngoài ra, một vài chi tiết nhỏ khác cũng tạo nên khác biệt giữa hai máy. iPhone dùng Face ID để mở khóa, trong khi Galaxy trang bị cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình, và Face ID tuy dễ dùng nhưng đôi khi vẫn hoạt động kém ổn định trong một số tình huống. iPhone tiếp tục giữ Dynamic Island trên màn hình dù đã thu nhỏ hơn, còn Samsung chọn thiết kế đục lỗ camera đơn giản, chiếm ít diện tích màn hình hơn.

Bảng thông số kỹ thuật đối chiếu

Thông số iPhone 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra
Màn hình OLED 6,9 inch, 2.868 x 1.320px, 120Hz, 3.000 nit AMOLED 6,9 inch, 3.120 x 1.440px, 120Hz, 2.600 nit
Trọng lượng 249 gram 214 gram
Độ dày 8,75 mm 7,9 mm
Camera chính 48 megapixel, khẩu độ thay đổi 200 megapixel
Camera tele 1 ống, zoom quang 4x 2 ống, zoom quang 3x và 5x
Video tối đa 4K 120fps, HDR, Dolby Vision 8K
Pin khoảng 5.000 mAh khoảng 5.000 mAh
Sạc nhanh 50% sau 15 phút, củ sạc 60W 50% sau 15 phút, củ sạc 60W
Chip A20 Pro, 2 nanomet Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nanomet
RAM 12GB mọi phiên bản 12GB hoặc 16GB tùy phiên bản
Bảo mật Face ID Vân tay dưới màn hình
Giá khởi điểm bản 256GB 1.299 USD 1.299 USD

Giá bán của hai flagship này cũng gần như bằng nhau, khi cả iPhone 18 Pro Max lẫn Galaxy S26 Ultra đều khởi điểm 1.299 USD tại Mỹ cho phiên bản 256GB. Lựa chọn cuối cùng vì vậy phụ thuộc phần lớn vào sở thích cá nhân của từng người dùng.

iPhone 18 Pro Max phù hợp nhất với người đã gắn bó sâu với hệ sinh thái Apple, đặc biệt nếu họ đang sở hữu AirPods hoặc Apple Watch thì đây gần như là lựa chọn đương nhiên.

Ngược lại, Galaxy S26 Ultra mang đến những tính năng bổ sung đáng cân nhắc như khả năng zoom tốt hơn hoặc bút S Pen đi kèm, cùng với sự khác biệt giữa hai hệ điều hành iOS và Android. Dù chọn bên nào, người dùng cũng có một chiếc điện thoại đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng hằng ngày.

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra flagship Apple Samsung camera khẩu độ thay đổi camera 200 megapixel bút S Pen Galaxy S26 Ultra chip A20 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 giá iPhone 18 Pro Max pin 5.000 mAh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
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