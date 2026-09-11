Mua iPhone Duo ngay hay chờ đến 2027?

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iPhone Duo giá từ 65 triệu đồng, bạn có sẵn sàng xuống tiền?

Thùy Linh

Thùy Linh

13:41 | 11/09/2026
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iPhone Duo bán tại Việt Nam từ 64.999.000 đồng, gấp hơn bốn lần giá trung bình một chiếc smartphone năm 2026, giữa lúc IDC dự báo toàn ngành giảm 16,7% còn phân khúc gập vượt 22 triệu máy.
Apple trình làng iPhone Duo màn hình gập đâu tiên, iPhone 18 Pro và loạt thiết bị mới iPhone Duo về Việt Nam bản 2 TB có giá bao nhiêu? 18 điểm đáng chú ý sau sự kiện iPhone Duo và iPhone 18 Pro

Theo báo cáo mới nhất của IDC trong chương trình Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker công bố tháng 8/2026, giá bán trung bình một chiếc smartphone trên toàn cầu năm nay đạt 15,2 triệu đồng (581 USD), nghĩa là iPhone Duo bản khởi điểm có giá cao hơn bốn lần mặt bằng chung. Với mức chênh lệch đó, quyết định mua iPhone Duo không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu hay sở thích cá nhân mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng chi trả và giá trị mà người dùng kỳ vọng nhận được từ một chiếc điện thoại gập.

iPhone Duo Đặt trước từ 19:00 ngày 16 tháng 10, giờ Việt Nam. Có hàng từ ngày 23 tháng 10. Từ 64.999.000đ
iPhone Duo Đặt trước từ 19:00 ngày 16/10/2026, giờ Việt Nam. Có hàng từ ngày 23/10/2026. Từ 64.999.000đ. Ảnh: Apple

Điện thoại gập ngày càng đắt

Apple công bố iPhone Duo rạng sáng 10/9 với bốn phiên bản dung lượng, trong đó bản 256 GB có giá từ 64.999.000 đồng, bản 512 GB từ 71.499.000 đồng, bản 1 TB từ 84.499.000 đồng và bản 2 TB từ 103.999.000 đồng, đưa iPhone Duo trở thành mẫu điện thoại có giá bán cao nhất mà Apple từng niêm yết tại Việt Nam. Khoảng cách 39 triệu đồng giữa bản thấp nhất và cao nhất gần tương đương giá của ba chiếc smartphone tầm trung, cho thấy người dùng phải bỏ thêm một khoản tiền lớn nếu muốn sở hữu phiên bản dung lượng cao nhất.

Mức giá của iPhone Duo nằm trong mặt bằng chung của phân khúc điện thoại gập cao cấp. Số liệu Omdia cho thấy điện thoại gập mở ngang có giá bán trung bình khoảng 60,9 triệu đồng (2.330 USD) trong quý II/2026, trong khi điện thoại gập mở dọc có giá khoảng 32,1 triệu đồng (1.230 USD) và điện thoại thông thường ở mức khoảng 15,9 triệu đồng (610 USD).

Điện thoại gập dạng sách giữ giá trung bình khoảng 60,9 triệu đồng
Điện thoại gập dạng sách giữ giá trung bình khoảng 60,9 triệu đồng. Nguồn Omdia

IDC tính riêng dòng điện thoại gập của Apple có giá bán trung bình trên 66,6 triệu đồng (2.550 USD), cao hơn mức giá khởi điểm tại Việt Nam do người mua có xu hướng lựa chọn các phiên bản dung lượng lớn hơn. Với mức giá này, IDC dự báo iPhone Duo có thể tạo ra hơn 1,19 triệu tỷ đồng (45,7 tỷ USD), chiếm hơn một nửa tổng giá trị thị trường điện thoại gập.

Các mức giá trên cho thấy iPhone Duo không có mức giá quá khác biệt so với các mẫu điện thoại gập cao cấp khác, nhưng khoảng cách với điện thoại thông thường lại rất lớn.

ản lượng smartphone toàn cầu giảm 16,7% trong năm 2026
Sản lượng smartphone toàn cầu giảm 16,7% trong năm 2026. Nguồn IDC

Mặt bằng giá tăng không chỉ xuất hiện ở phân khúc cao cấp mà đang trở thành xu hướng chung của toàn thị trường. IDC dự báo sản lượng smartphone toàn cầu năm 2026 giảm 16,7%, xuống chỉ còn hơn 1 tỷ máy, mức giảm theo năm lớn nhất trong lịch sử ngành, trong khi chỉ một quý trước hãng nghiên cứu này còn dự báo mức giảm 13,9%. Sau khi tăng 6,2% trong năm 2024 và 2,4% trong năm 2025, thị trường được dự báo giảm mạnh 16,7% trong năm 2026, tiếp tục giảm 2,9% vào năm 2027 trước khi tăng trở lại 4,5% vào năm 2028. Trái ngược với sản lượng, giá trị thị trường vẫn được dự báo tăng 6,3%, lên khoảng 16,01 triệu tỷ đồng (613 tỷ USD), chủ yếu nhờ giá bán smartphone tăng và bù đắp phần sụt giảm về số lượng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ cuộc khủng hoảng chip nhớ khởi phát cuối năm 2025 và trở nên nghiêm trọng hơn trong nửa cuối năm 2026, khiến sản lượng smartphone trong giai đoạn này giảm 27,2% so với cùng kỳ. Giá NANDDRAM tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm trước, buộc các hãng phải tính toán lại giá bán khi chi phí linh kiện tăng nhanh và không thể tiếp tục hấp thụ toàn bộ phần tăng thêm.

IDC dự báo giá chip nhớ sẽ còn tăng ít nhất đến năm 2028, buộc toàn ngành phải điều chỉnh danh mục sản phẩm để thích ứng với mặt bằng chi phí cao trong những năm tới. Phân khúc smartphone dưới 2,6 triệu đồng (100 USD), từng tiêu thụ 173 triệu máy trong năm ngoái, cũng đang suy giảm nhanh khi sản lượng riêng trong quý II/2026 giảm gần 60%.

Hệ quả thể hiện rõ qua mặt bằng giá smartphone khi giá bán trung bình được IDC dự báo đạt 15,2 triệu đồng (581 USD) trong năm 2026, tăng 27,6% so với năm 2025 và cao hơn đáng kể mức 11,9 triệu đồng (455 USD) của năm trước, đồng thời vượt mức dự báo 14,4 triệu đồng (550 USD) mà hãng nghiên cứu đưa ra chỉ một quý trước.

Giá bán trung bình smartphone tăng 27,6% trong năm 2026
Giá bán trung bình smartphone tăng 27,6% trong năm 2026. Nguồn IDC

Ông Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch phụ trách thiết bị người dùng toàn cầu của IDC, nhận định tình trạng thiếu chip nhớ đang tác động mạnh đến thị trường smartphone, trong khi những linh kiện ngày càng quan trọng đối với các tính năng trí tuệ nhân tạo lại trở thành nguồn cung khan hiếm. Theo ông, người tiêu dùng đang phải gánh một phần chi phí phát sinh từ tình trạng khan hiếm linh kiện. Tính bình quân, mỗi smartphone hiện có giá cao hơn khoảng 3,8 triệu đồng (147 USD) so với vài năm trước, trong khi các thị trường mới nổi được dự báo giảm hơn 20% trong năm 2026. Mức giá khởi điểm 64,999 triệu đồng của iPhone Duo vì vậy xuất hiện trong bối cảnh chi phí phần cứng tăng nhanh trên toàn thị trường.

Mua iPhone Duo ngay hay chờ đến 2027?

Về nguồn cung, người mua có thể có nhiều lựa chọn hơn nếu chờ đến năm 2027. IDC dự báo Apple sẽ xuất xưởng hơn 17 triệu máy gập tính đến năm 2027 và chiếm khoảng 40% thị phần phân khúc, qua đó đưa iOS từ chỗ chưa hiện diện trên thị trường điện thoại gập năm 2025 lên 31% trong năm 2026 và 40% vào năm 2027.

iPhone Duo đưa iOS lên 40% thị phần điện thoại gập toàn cầu vào năm 2027
iPhone Duo đưa iOS lên 40% thị phần điện thoại gập toàn cầu vào năm 2027. Nguồn IDC

Trong khi Android giảm từ 88% xuống 54% rồi 46%, còn HarmonyOS lần lượt chiếm 16% và 14%. Riêng tại Trung Quốc, IDC dự báo sản lượng điện thoại gập giảm 26,7% trong năm 2026, xuống 7,33 triệu máy do nguồn cung iPhone Duo còn hạn chế, trước khi tăng 18,5% lên 8,69 triệu máy vào năm 2027 khi Apple nâng sản lượng. Người chờ thêm vì thế có thể có nhiều lựa chọn hơn về dung lượng, mẫu máy và thời gian nhận hàng.

Thị trường cũng sẽ có thêm nhiều sản phẩm cạnh tranh trong năm 2027 khi các hãng lớn tiếp tục mở rộng thiết kế điện thoại gập. Ông Zaker Li, chuyên gia phân tích chính của Omdia, cho biết Huawei đã đưa thiết kế gập ngang vào Pura X Max hồi tháng 5/2026, sau đó Samsung giới thiệu Galaxy Z Fold 8 vào tháng 8 và nhiều hãng khác cũng chuẩn bị tung sản phẩm tương tự.

Samsung Galaxy Z Fold8 có giá niêm yết chính hãng tại Việt Nam từ 46,99 triệu đồng, trong khi phiên bản 16 GB RAM và 1 TB có giá 64,99 triệu đồng.
Samsung Galaxy Z Fold8 có giá niêm yết chính hãng tại Việt Nam từ 46,99 triệu đồng, trong khi phiên bản 16 GB RAM và 1 TB có giá 64,99 triệu đồng.
Samsung Galaxy Z Fold8 có giá niêm yết chính hãng tại Việt Nam từ 46,99 triệu đồng, trong khi phiên bản 16 GB RAM và 1 TB có giá 64,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy Z Fold8 có giá niêm yết chính hãng tại Việt Nam từ 46,99 triệu đồng, trong khi phiên bản 16 GB RAM và 1 TB có giá 64,99 triệu đồng. Ảnh PA.

Thiết kế Galaxy Z Fold 8 sử dụng màn hình có tỷ lệ rộng và ngắn hơn, giúp máy gọn và nhẹ hơn khi đóng lại nhưng vẫn tạo ra không gian hiển thị lớn khi mở, phù hợp với nhu cầu làm việc và giải trí.

Thống kê của Omdia trong nửa đầu năm 2026 cho thấy Huawei đang chiếm 57% thị phần điện thoại gập mở ngang, Samsung 18%, HONOR 9%, OPPO 7% và vivo 6%, cho thấy người mua chờ đến năm sau sẽ có thêm nhiều lựa chọn để so sánh trực tiếp với iPhone Duo.

Huawei nắm 57% thị phần điện thoại gập dạng sách nửa đầu 2026
Huawei nắm 57% thị phần điện thoại gập dạng sách nửa đầu 2026. Nguồn Omdia

Điện thoại gập vẫn là phân khúc duy trì đà tăng trong bối cảnh thị trường smartphone suy giảm. IDC dự báo sản lượng nhóm sản phẩm này tăng 12,6% trong năm 2026 lên 22,9 triệu máy, sau đó tăng tiếp 17,9% trong năm 2027 lên khoảng 27 triệu máy. Omdia cũng dự báo sản lượng vượt 22 triệu máy trong năm 2026, tăng hơn 22%, rồi tăng 29% trong năm 2027, đạt 36 triệu máy vào năm 2028 và 45 triệu máy vào năm 2030. Tuy nhiên, đà tăng này diễn ra sau một giai đoạn thị trường chững lại khi toàn cầu chỉ bán 18,2 triệu máy gập trong năm 2025, tăng 6% nhưng là mức thấp nhất trong nhiều năm, còn nửa đầu năm 2026 chỉ đạt 5,1 triệu máy, giảm 21,6% so với cùng kỳ, trong đó điện thoại gập mở dọc giảm tới 47%. Bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của IDC, cho rằng nếu không có Apple tham gia, sản lượng điện thoại gập có thể giảm hai chữ số theo năm.

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026
Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Trong khi nguồn cung và số lượng sản phẩm có thể cải thiện, người mua khó kỳ vọng giá điện thoại gập giảm mạnh trong thời gian ngắn. Omdia vẫn xếp điện thoại gập vào nhóm sản phẩm cao cấp và dự báo phân khúc này chiếm chưa tới 3% tổng lượng smartphone toàn cầu vào năm 2030, khiến các hãng tiếp tục ưu tiên giá bán và biên lợi nhuận thay vì chạy theo sản lượng, trong khi người dùng phải cân nhắc giữa chi phí sở hữu, khả năng chụp ảnh và chi phí sửa chữa. IDC dự báo nguồn cung chip nhớ chỉ ổn định trở lại từ năm 2028, đồng nghĩa mặt bằng chi phí linh kiện vẫn có thể duy trì ở mức cao trong những năm tới.

Với người cần một chiếc điện thoại gập ngay, thường xuyên làm việc trên màn hình lớn và có khả năng chi trả, mua iPhone Duo ở thời điểm hiện tại vẫn có cơ sở khi giá smartphone nói chung được dự báo tiếp tục tăng đến năm 2027. Ngược lại, người chưa cần nâng cấp ngay có thể chờ thêm đến năm 2027 để lựa chọn giữa nhiều mẫu điện thoại gập mở ngang hơn, đồng thời có thêm thông tin về nguồn cung, giá bán và chính sách của Apple, nhưng không nên kỳ vọng iPhone Duo hoặc mặt bằng giá điện thoại gập khi đó sẽ thấp hơn nhiều so với hiện nay.

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26°C
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Thừa Thiên Huế

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Hải Phòng

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Thứ hai, 14/09/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
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