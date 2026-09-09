LiDAR trên iPhone là gì, dùng để làm gì?

Ảnh: Apple

LiDAR trên iPhone là cảm biến nằm cạnh cụm camera sau trên các mẫu Pro, đảm nhiệm việc đo khoảng cách tới bề mặt và vật thể ở gần. Chấm tròn nhỏ màu đen ấy dễ bị nhầm với một ống kính phụ, nhưng thực chất nó không chụp ảnh, chỉ gửi đi và thu về các xung ánh sáng vô hình để xác định khoảng cách. Apple không dành riêng cho LiDAR một ứng dụng hay công tắc bật tắt nào trong Cài đặt, các tính năng của hệ điều hành cùng những ứng dụng tương thích sẽ tự gọi tới cảm biến này mỗi khi cần dữ liệu về chiều sâu, chẳng hạn lúc đo kích thước một vật, dựng hình dạng một căn phòng hay phát hiện vật cản ở gần.

LiDAR hoạt động ra sao trên iPhone?

LiDAR là chữ viết tắt của cụm "light detection and ranging", tạm hiểu là phát hiện và đo khoảng cách bằng ánh sáng. Cảm biến phát ra các xung ánh sáng vô hình rồi đo thời gian chúng quay trở lại sau khi chạm vào bề mặt xung quanh, từ đó tính ra khoảng cách và hình dạng của vật thể phía trước ống kính.

Ảnh: Apple

Camera cho iPhone biết một khung cảnh trông như thế nào, còn LiDAR bổ sung dữ liệu về khoảng cách của từng vật trong khung hình đó, hai nguồn thông tin cộng lại giúp máy dựng nên một bức tranh không gian đầy đủ hơn. ARKit, khung thực tế tăng cường của Apple, dùng những phép đo này để tạo ra một lưới ba chiều thô về môi trường vật lý xung quanh, nhờ đó các ứng dụng thực tế tăng cường tương thích nhận biết được vị trí của sàn nhà, tường và những bề mặt khác. Khung RoomPlan của Apple đi xa hơn một bước, kết hợp dữ liệu camera với LiDAR để nhận diện tường, cửa sổ, cửa ra vào, đồ nội thất cùng nhiều chi tiết khác trong phòng, đồng thời dựng luôn mô hình ba chiều cho cả không gian nội thất đó. Ở những mẫu Pro có cảm biến này, LiDAR còn góp phần vào chế độ chân dung ban đêm và giúp máy lấy nét nhanh hơn khi ánh sáng yếu.

iPhone nào có LiDAR?

Ảnh: Apple

Apple giới thiệu cảm biến LiDAR lần đầu trên iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max vào năm 2020. Kể từ đó, cảm biến này vẫn chỉ dành riêng cho dòng Pro, xuất hiện trên mọi thế hệ Pro và Pro Max cho tới iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Các mẫu iPhone tiêu chuẩn, mini, Plus, Air hay bất kỳ dòng nào khác ngoài Pro đều không có LiDAR, ai đang dùng những dòng máy này sẽ không tận dụng được các tính năng của cảm biến. Cách kiểm tra model máy khá đơn giản, chỉ cần vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung rồi vào Giới thiệu để xem tên model. Ngoài iPhone, mọi thế hệ iPad Pro kể từ dòng thứ tư ra mắt tháng 3/2020 cũng sở hữu cảm biến LiDAR và đảm nhiệm chức năng tương tự trên máy tính bảng.

Cách dùng LiDAR trên iPhone

Cách dễ nhất để trải nghiệm tính năng đo khoảng cách nhờ LiDAR là dùng ứng dụng Measure có sẵn trên máy, Apple đưa ứng dụng này vào cả những mẫu iPhone tiêu chuẩn thiếu cảm biến. Để đo thủ công, người dùng mở Measure rồi từ từ di chuyển camera quét quanh khu vực cần đo, canh chấm tròn ở giữa màn hình trùng với điểm bắt đầu và chạm nút Cộng, sau đó di chuyển máy tới đầu kia của vật thể rồi chạm nút Cộng thêm lần nữa. Apple lưu ý các phép đo chỉ mang tính tương đối, phù hợp để ước lượng nhanh hơn là cho những công việc cần độ chính xác cao. Trên các mẫu Pro có LiDAR, Measure cung cấp thêm đường dẫn cạnh tự động và chế độ Ruler view, thậm chí đo được chiều cao một người khi họ xuất hiện trọn vẹn trong khung hình camera.

Ảnh: Apple

Với những nhu cầu phức tạp hơn, người dùng cần những ứng dụng xây dựng riêng để khai thác cảm biến này. Ứng dụng dùng khung RoomPlan có thể quét không gian nội thất và tạo ra mô hình phòng ba chiều, trong khi các ứng dụng thực tế tăng cường tận dụng dữ liệu chiều sâu từ LiDAR để đặt vật thể ảo vào đúng vị trí trong không gian thực. Người dùng không cần tự bật cảm biến, những ứng dụng tương thích sẽ gọi tới nó khi cần.

LiDAR còn đảm nhiệm vai trò hỗ trợ tiếp cận trên iPhone. Ở những máy có cảm biến này, chế độ Detection Mode trong ứng dụng Magnifier có thể phát hiện người, cửa và đồ nội thất ở gần rồi truyền thông tin qua âm thanh, giọng nói hoặc rung. Tuy vậy Apple cảnh báo người dùng không nên dựa vào Detection Mode để định hướng di chuyển hay trong những tình huống mà kết quả sai có thể gây nguy hiểm.