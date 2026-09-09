Ngày 28/8/2026, Công ty TNHH Công viên Châu Á gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính, lập theo Mẫu số 3.1 quy định tại Thông tư 76/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính. Kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 996 tỷ đồng lên 17.100 tỷ đồng, tức thêm 16.104 tỷ đồng chỉ trong vòng một năm. Nhờ khoản góp thêm, vốn chủ sở hữu của Công viên Châu Á thoát khỏi mức âm 763,796 tỷ đồng của kỳ trước và đạt 15.435,613 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.

Các dòng thặng dư vốn cổ phần, quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế và chênh lệch đánh giá lại tài sản đều để trống trong bảng chỉ tiêu. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ vì thế đúng bằng vốn góp 17.100 tỷ đồng trừ đi khoản lỗ lũy kế 1.664,386 tỷ đồng, cho thấy toàn bộ mức tăng đến từ tiền góp thêm của chủ sở hữu.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 996 tỷ đồng lên 17.100 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu Công viên Châu Á thoát mức âm 763,796 tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế còn 1.664,386 tỷ đồng. Ảnh chụp bản công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ở phía nguồn vốn vay, tổng nợ phải trả tăng từ 4.878,215 tỷ đồng lên 11.286,324 tỷ đồng, gấp 2,3 lần. Nợ vay ngân hàng xuất hiện với 3.893,112 tỷ đồng, nợ vay từ phát hành trái phiếu 1.758,639 tỷ đồng, trong khi cả hai khoản mục cùng bằng 0 ở kỳ trước.

Cộng lại, dư nợ vay có lãi đạt 5.651,751 tỷ đồng, tương đương 36,62% vốn chủ sở hữu, đúng bằng tỷ lệ mà doanh nghiệp tự nêu trong phần thuyết minh an toàn tài chính. Phần còn lại của tổng nợ là nợ phải trả khác 5.634,573 tỷ đồng, tăng thêm 756,358 tỷ đồng và không có thuyết minh chi tiết trong bản công bố.

Cộng vốn chủ sở hữu với nợ phải trả, quy mô tổng tài sản của Công viên Châu Á đi từ khoảng 4.114 tỷ đồng lên khoảng 26.722 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần sau một năm. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản nhờ đó giảm từ 1,19 lần xuống 0,42 lần, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,05 lần lên 3,10 lần.

Bảng chỉ tiêu ghi hệ số thanh toán lãi vay 10,59 lần, tính bằng lợi nhuận trước thuế và lãi vay chia cho lãi vay. Từ công thức trong chính bản công bố, chi phí lãi vay của kỳ chỉ vào khoảng 18 tỷ đồng, mức thấp so với dư nợ vay 5.651,751 tỷ đồng ở thời điểm cuối kỳ, có thể liên quan đến việc các khoản vay phát sinh vào giai đoạn cuối kỳ báo cáo.

Lợi nhuận trước thuế sáu tháng đầu năm 2026 đạt 174,085 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 134,007 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dừng đúng ở con số 174,085 tỷ đồng, trùng khớp với lợi nhuận trước thuế, tức kỳ báo cáo không phát sinh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nợ vay ngân hàng 3.893,112 tỷ đồng và nợ trái phiếu 1.758,639 tỷ đồng cùng xuất hiện từ mức 0 của kỳ trước, đưa tổng nợ phải trả lên 11.286,324 tỷ đồng. Ảnh chụp bản công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Một chi tiết khác nằm ngay trong cùng văn bản. Bảng chỉ tiêu ghi rõ 1.758,639 tỷ đồng trái phiếu chào bán riêng lẻ trong nước và hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu 0,11 lần, còn phần thuyết minh phía sau lại ghi tổ chức phát hành chưa phát hành trái phiếu nào, ở cả cột kỳ trước lẫn cột kỳ báo cáo.

Dữ liệu công bố trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước đó cho thấy doanh nghiệp huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã ASP12601 từ ngày 29/6 đến ngày 1/7/2026, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5% một năm. Mốc khóa sổ 30/6/2026 rơi vào giữa đợt phát hành, một cách lý giải là số dư 1.758,639 tỷ đồng phản ánh phần trái phiếu hoàn tất trước ngày chốt số liệu.

Toàn bộ nội dung nêu trên tồn tại dưới dạng một tệp điện tử do doanh nghiệp tự lập theo biểu mẫu chuẩn hóa rồi gửi lên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đây vừa là kênh tra cứu chính thức cho người mua trái phiếu riêng lẻ, vừa là nguồn dữ liệu đầu vào cho phần mềm phân tích, mô hình chấm điểm tín nhiệm và công cụ giám sát tự động của thị trường, nên một trường thông tin ghi ngược với trường khác trong cùng tệp sẽ lan sang mọi hệ thống đọc lại tệp đó.

Công viên Châu Á là chủ đầu tư dự án Da Nang Downtown, tổng mức đầu tư 79.790 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đầu tư số 538385425, gồm tòa tháp 69 tầng và nhà hát 4.000 chỗ ngồi, thuộc nhóm công trình cần hạ tầng kỹ thuật số cho quản lý tòa nhà, hệ thống vé điện tử và điều phối dòng người. Mẫu số 3.1 dừng ở các chỉ tiêu tổng hợp, không tách riêng chi phí thiết bị, phần mềm hay hệ thống công nghệ, nên phần vốn dành cho hạng mục kỹ thuật số chưa hiện lên ở bất kỳ dòng nào của bảng.

Về ý kiến kiểm toán, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC nêu không thấy vấn đề gì khiến đơn vị cho rằng báo cáo giữa niên độ chưa phản ánh trung thực và hợp lý. Phần vấn đề khác cho biết doanh nghiệp đã ghi nhận nghĩa vụ nộp tiền thuê và sử dụng đất theo thông báo của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, nhờ đó báo cáo soát xét kỳ 30/6/2026 không còn ý kiến ngoại trừ như báo cáo kiểm toán kỳ 31/12/2025.

Khoản vốn góp thêm 16.104 tỷ đồng của chủ sở hữu đứng cạnh phần nợ vay có lãi 5.651,751 tỷ đồng phát sinh mới trong cùng sáu tháng, tại một doanh nghiệp còn lỗ lũy kế 1.664,386 tỷ đồng và đang giữ vai trò chủ đầu tư tổ hợp giải trí lớn nhất miền Trung bên bờ sông Hàn.