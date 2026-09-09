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Năng lượng

Việt Nam nghiên cứu trung tâm năng lượng tái tạo gắn với hệ sinh thái công nghiệp

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:24 | 09/09/2026
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Trung tâm năng lượng tái tạo được định hướng gắn sản xuất điện sạch với công nghiệp chế tạo, hạ tầng, logistics, nghiên cứu và đào tạo nhân lực.
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Ngày 8/9 tại Hà Nội, Cục Điện lực, Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy phát triển Trung tâm Năng lượng tái tạo tại Việt Nam”.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy chuyển dịch ngành năng lượng tại Việt Nam” (TEV) do Chính phủ Đức tài trợ, tập trung thảo luận mô hình phát triển các trung tâm năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Gắn năng lượng tái tạo với công nghiệp và công nghệ

Theo ông Tăng Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, trong quá trình chuyển dịch năng lượng và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phát triển năng lượng tái tạo cần đi cùng công nghiệp, hạ tầng, chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định định hướng phát triển các trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại những khu vực có tiềm năng lớn. Mục tiêu không chỉ gia tăng nguồn điện sạch mà còn từng bước hình thành chuỗi giá trị và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Nghiên cứu ban đầu hoàn thành vào tháng 7/2025 đề xuất xây dựng Trung tâm Năng lượng tái tạo theo mô hình hệ sinh thái tích hợp. Trong đó, nguồn điện tái tạo được kết nối với công nghiệp chế tạo, hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực.

Ông Tăng Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công thương. (Ảnh: GIZ cung cấp)
Ông Tăng Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công thương. (Ảnh: GIZ cung cấp)

Các nghiên cứu tiếp theo đang đánh giá điều kiện và tiềm năng triển khai mô hình, trước mắt tập trung tại khu vực miền Trung và miền Nam. Đây là những khu vực có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan.

Một trong những lĩnh vực được chú ý là điện gió ngoài khơi. Đại diện Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Petrovietnam cho rằng Việt Nam đã có những năng lực nền tảng trong chế tạo kết cấu thép, công trình ngoài khơi, cảng biển, logistics và nguồn nhân lực kỹ thuật.

Việc tận dụng những năng lực sẵn có có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi. Khi đó, giá trị kinh tế tạo ra từ năng lượng tái tạo không chỉ nằm ở khâu sản xuất điện mà có thể mở rộng sang thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng.

Hướng tới hệ sinh thái công nghiệp năng lượng trong nước

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung trao đổi về lựa chọn mô hình, địa điểm xây dựng trung tâm, phát triển cảng biển và logistics, cơ chế quản trị, huy động vốn cũng như khả năng phát triển chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất trong nước.

Bà Nethe Veje Laursen, Tham tán ngành năng lượng và khí hậu, Đại sứ quán Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển Trung tâm Năng lượng tái tạo. (Ảnh: GIZ cung cấp)
Bà Nethe Veje Laursen, Tham tán ngành năng lượng và khí hậu, Đại sứ quán Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển Trung tâm Năng lượng tái tạo. (Ảnh: GIZ cung cấp)

Các nội dung về vận hành, bảo dưỡng thiết bị, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cũng được đặt trong tổng thể của hệ sinh thái năng lượng. Đây là những lĩnh vực có thể tạo thêm nhu cầu về thiết bị điện, điện tử, hệ thống điều khiển, tự động hóa, dữ liệu và các giải pháp công nghệ phục vụ vận hành nguồn điện tái tạo.

Kinh nghiệm được chia sẻ từ Đức, Trung Quốc, Anh và Đan Mạch cho thấy không có một mô hình trung tâm năng lượng tái tạo duy nhất phù hợp với mọi quốc gia. Tuy nhiên, điểm chung là sự kết hợp giữa nguồn điện với cảng biển, công nghiệp chế tạo, chuỗi cung ứng, dịch vụ vận hành, nghiên cứu và đào tạo nhân lực.

Bà Christiana Hageneder, Giám đốc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng của GIZ cho biết tổ chức này đang phối hợp với Cục Điện lực thực hiện nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở phục vụ quá trình xây dựng mô hình.

Nghiên cứu sẽ đánh giá năng lực hiện có, những khoảng trống về cơ sở hạ tầng cũng như yêu cầu pháp lý và tài chính đối với việc triển khai các Trung tâm Năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Theo định hướng được trao đổi tại hội thảo, Trung tâm Năng lượng tái tạo có thể trở thành điểm kết nối giữa sản xuất điện sạch với công nghiệp chế tạo, logistics, dịch vụ kỹ thuật và hoạt động nghiên cứu công nghệ.

Nếu được xây dựng phù hợp với lợi thế từng vùng, mô hình này được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, nâng tỷ lệ giá trị tạo ra trong nước và tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo khu vực.

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,850 ▼120K 14,450 ▼120K
Trang sức 99.99 13,860 ▼120K 14,460 ▼120K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
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Cập nhật: 09/09/2026 10:00

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Bộ Công Thương tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu và AI

Bộ Công Thương tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu và AI

20 đại diện Việt Nam nhận giải thưởng tại CapCut World Award

20 đại diện Việt Nam nhận giải thưởng tại CapCut World Award

Lừa đảo livestream vé cào trúng thưởng trên Facebook

Lừa đảo livestream vé cào trúng thưởng trên Facebook

VTV phát sóng số đầu tiên chương trình

VTV phát sóng số đầu tiên chương trình 'Quốc dân hiểu thuế'

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Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

iPhone 18 Pro và iPhone gập sắp ra mắt: Apple chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất năm

iPhone 18 Pro và iPhone gập sắp ra mắt: Apple chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất năm

Tiếp tục hành trình mở rộng hệ sinh thái, Xiaomi ra mắt loạt thiết bị gia dụng mới

Tiếp tục hành trình mở rộng hệ sinh thái, Xiaomi ra mắt loạt thiết bị gia dụng mới

Di Động Việt mở bán REDMI Note 17 series, giá ưu đãi chỉ từ 5,49 triệu đồng

Di Động Việt mở bán REDMI Note 17 series, giá ưu đãi chỉ từ 5,49 triệu đồng

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Khám phá nền tảng du lịch Resorts International

Khám phá nền tảng du lịch Resorts International

Việt Nam cần 1 tỷ USD đầu tư cho trung tâm dữ liệu đến 2030

Việt Nam cần 1 tỷ USD đầu tư cho trung tâm dữ liệu đến 2030

Bắc Kinh dán nhãn điện tử kiểm soát an toàn thực phẩm

Bắc Kinh dán nhãn điện tử kiểm soát an toàn thực phẩm

Cựu chuyên gia OpenAI cảnh báo nguy cơ AI nổi loạn tranh giành quyền lực

Cựu chuyên gia OpenAI cảnh báo nguy cơ AI nổi loạn tranh giành quyền lực

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Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

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Tỷ lệ du khách quay lại Việt Nam đứng thứ 3 châu Á

Tỷ lệ du khách quay lại Việt Nam đứng thứ 3 châu Á

Một ngân hàng big 4 còn tồn tại trong bảo đảm tiền vay, kiểm tra sử dụng vốn

Một ngân hàng big 4 còn tồn tại trong bảo đảm tiền vay, kiểm tra sử dụng vốn

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

Nhận định chứng khoán 09/9: VN-Index thử thách vùng 1.840 điểm

Nhận định chứng khoán 09/9: VN-Index thử thách vùng 1.840 điểm

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Mặt Trời Hạ Long nợ gần 59.800 tỷ, khách trả trước gần 32.000 tỷ

Mặt Trời Hạ Long nợ gần 59.800 tỷ, khách trả trước gần 32.000 tỷ

Công viên Châu Á tăng vốn thêm 16.104 tỷ đồng, nợ phải trả lên 11.286 tỷ đồng

Công viên Châu Á tăng vốn thêm 16.104 tỷ đồng, nợ phải trả lên 11.286 tỷ đồng

Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Đạm Phú Mỹ chi 131 tỷ nghiên cứu công nghệ, 7.313 tỷ máy móc hết khấu hao vẫn chạy

Đạm Phú Mỹ chi 131 tỷ nghiên cứu công nghệ, 7.313 tỷ máy móc hết khấu hao vẫn chạy

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Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

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Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

Đấu Trường Chân Lý Mùa 18 công bố lộ trình thi đấu

Đấu Trường Chân Lý Mùa 18 công bố lộ trình thi đấu

Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh

Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh