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Chứng khoán 08/9: VN-Index hồi 8,8 điểm, VIC kéo thị trường

Đình Tưởng

Đình Tưởng

17:35 | 08/09/2026
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VN-Index tăng 8,8 điểm lên 1.830,44 điểm, nhưng thanh khoản suy yếu và VIC đóng góp hơn 7,5 điểm, cho thấy nhịp hồi vẫn thiếu độ rộng.
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Nhịp hồi phụ thuộc lớn vào VIC

Phiên giao dịch ngày 08/9 khép lại với sắc xanh trở lại trên cả VN-Index và HNX-Index sau cú giảm mạnh đầu tuần. Tuy nhiên, dữ liệu bên trong thị trường cho thấy đây mới là một nhịp hồi có tính chọn lọc, khi thanh khoản giảm, độ rộng cân bằng và phần lớn mức tăng của chỉ số đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index đóng cửa tại 1.830,44 điểm, tăng 8,80 điểm, tương ứng 0,48%. HoSE ghi nhận 152 mã tăng và 158 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 559,4 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 14.185 tỷ đồng. So với phiên 07/9, khối lượng giảm hơn 13% và giá trị giao dịch giảm khoảng 17%. VN30-Index tăng 5,51 điểm, tương ứng 0,28%, lên 1.968,52 điểm.

HNX-Index tăng 0,51 điểm, tương ứng 0,18%, lên 281,11 điểm, với giá trị khớp lệnh khoảng 638,7 tỷ đồng. UPCoM-Index chốt tại 127,65 điểm, tăng 0,01 điểm. Việc cả ba chỉ số không cùng tăng mạnh, trong khi thanh khoản trên HoSE lùi xuống dưới 15.000 tỷ đồng, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu sau phiên giảm 31,44 điểm ngày 07/9.

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 08/09/2026 khi VN-Index đóng cửa tại 1.830,44 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 08/09/2026 khi VN-Index đóng cửa tại 1.830,44 điểm. Ảnh MBS

Điểm đáng chú ý nhất của phiên là vai trò của VIC. Cổ phiếu này tăng 1,88%, lên 249.600 đồng và đóng góp hơn 7,5 điểm cho VN-Index. Nói cách khác, riêng VIC đã tạo ra phần lớn mức tăng 8,8 điểm của chỉ số. Đây là lý do cần thận trọng khi nhìn vào sắc xanh của VN-Index mà không xem xét độ rộng và diễn biến của từng nhóm ngành.

Sự phân hóa thể hiện rõ trong nhóm bất động sản. Chỉ số ngành tăng khoảng 0,73% nhờ trọng số của VIC, nhưng nhiều cổ phiếu khác lại đi xuống. VHM giảm 1,21%, VRE giảm 2,96%, DIG giảm 1,91%, NLG giảm 1,96%, HQC giảm 3,74%. Một số mã khác như VPI cũng chịu áp lực bán. Vì vậy, mức tăng của chỉ số ngành chưa phản ánh một nhịp phục hồi đồng thuận của cổ phiếu bất động sản.

Với cấu trúc này, phiên 08/9 mang nhiều nét của một phiên cân bằng trở lại sau cú giảm mạnh hơn là sự xác nhận cho một xu hướng tăng mới. Nếu loại trừ đóng góp lớn của VIC, mặt bằng cổ phiếu trên HoSE nhìn chung chỉ dao động quanh trạng thái giằng co.

Dầu khí, vận tải nổi bật; ngân hàng và chứng khoán hồi có chọn lọc

Dầu khí là nhóm có diễn biến nổi bật nhất khi chỉ số ngành tăng khoảng 2,18%. BSR tăng 2,66% lên 27.000 đồng, GAS tăng 1,93% lên 84.400 đồng, PVS tăng 4,29% lên 38.900 đồng. PLX cũng tăng hơn 1%. Dòng tiền lan sang một số cổ phiếu vận tải dầu khí, trong đó PVT tăng kịch trần lên 21.300 đồng với hơn 6,5 triệu cổ phiếu được giao dịch. PVP tăng 6,2% lên 19.000 đồng.

Diễn biến này giúp nhóm năng lượng và một phần nhóm vận tải trở thành đối trọng với sự suy yếu của bất động sản. Tuy vậy, mức tăng tập trung nhiều ở các mã liên quan dầu khí, chưa thể hiện một nhịp lan tỏa rộng sang toàn bộ nhóm logistics. Ở nhóm cảng biển, PHP tăng 1,09%, trong khi mặt bằng vận tải nói chung chỉ tăng nhẹ.

Nhóm tài chính diễn biến tích cực hơn so với phiên trước nhưng chưa hình thành một trụ dẫn dắt thống nhất. VIB tăng khoảng 1%, trong khi một số cổ phiếu ngân hàng lớn vẫn chịu áp lực bán của khối ngoại. VCB và VPB nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đáng kể. STB, LPB cũng đóng cửa dưới tham chiếu theo dữ liệu tổng hợp cuối phiên.

Ở nhóm chứng khoán, VIX tăng 1,1% lên 13.750 đồng với hơn 40,2 triệu cổ phiếu được giao dịch. SSI đóng cửa quanh 21.200 đồng, tăng so với mức tham chiếu 20.850 đồng. HCM nằm trong nhóm được khối ngoại mua ròng. Sự cải thiện của nhóm chứng khoán là tín hiệu đáng theo dõi, nhưng thanh khoản chung của thị trường vẫn thấp nên chưa đủ cơ sở để xem đây là một nhịp bứt phá của nhóm môi giới.

Nhóm công nghệ chưa đồng thuận với nhịp hồi của chỉ số. FPT giảm 0,28%, đóng cửa tại 72.200 đồng, dù đây lại là một trong những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trong phiên. ELC đi ngược xu hướng khi tăng 1,75%. Trong khi đó, một số mã công nghệ và dịch vụ số khác giao dịch thận trọng, cho thấy dòng tiền vẫn lựa chọn từng doanh nghiệp thay vì mua đồng loạt cả nhóm.

Ở nhóm điện tử viễn thông, FOX giảm 1,27% xuống 62.300 đồng theo dữ liệu Simplize. VGI giảm khoảng 0,46%, VTC giảm khoảng 2,8%. Nhóm viễn thông vì vậy nằm trong số các nhóm gây sức ép lên mặt bằng thị trường, trái ngược với diễn biến tích cực của dầu khí.

Bán lẻ có dấu hiệu ổn định hơn sau phiên giảm mạnh trước đó. MWG tăng 0,42% lên 72.300 đồng. Một số mã như DGW, PET có thời điểm giữ sắc xanh, nhưng mức tăng không đủ lớn để biến bán lẻ thành nhóm dẫn dắt. Đây vẫn là nhóm cần thêm sự cải thiện của thanh khoản và sức mua để xác nhận trạng thái hồi phục bền hơn.

Các cổ phiếu điện giao dịch tương đối trầm lắng. POW giảm 0,39% còn 12.800 đồng, REE giảm khoảng 0,11%. NT2, QTP và GEG hầu như không biến động đáng kể theo dữ liệu tổng hợp cuối phiên. Trong bối cảnh thị trường còn giằng co, nhóm điện giữ tính phòng thủ nhưng chưa cho thấy dòng tiền đủ mạnh để dẫn dắt.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Nhóm y tế cũng không nổi bật. DHG giảm khoảng 0,52%, IMP đứng giá, DVM giảm 2,08%. Thanh khoản tại nhiều cổ phiếu dược vẫn thấp. Đặc điểm này khiến y tế chủ yếu đóng vai trò nhóm phòng thủ, ít tác động đến biến động của chỉ số chung trong phiên 08/9.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ. Tùy phương pháp tổng hợp giữa các nguồn, giá trị bán ròng toàn thị trường dao động khoảng 385 đến 400 tỷ đồng, riêng HoSE xấp xỉ 399 tỷ đồng. VCB, VPB và DXG nằm trong nhóm bị bán mạnh, trong khi FPT, VIB và HCM được mua ròng. Dòng vốn ngoại vì vậy vẫn tạo áp lực cục bộ lên một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chất lượng nhịp hồi quan trọng hơn số điểm tăng

Sau phiên giảm sâu ngày 07/9, việc VN-Index lấy lại 8,8 điểm giúp tâm lý thị trường bớt tiêu cực và giữ chỉ số trên vùng 1.800 điểm. Dù vậy, ba tín hiệu cho thấy chưa nên đánh giá quá cao nhịp hồi: thanh khoản giảm 17% về giá trị trên HoSE, số mã giảm vẫn nhỉnh hơn số mã tăng và hơn 7,5 điểm tăng đến từ VIC.

Điểm tích cực là áp lực bán không tiếp tục mở rộng, dầu khí và chứng khoán xuất hiện lực cầu, đồng thời một số cổ phiếu bán lẻ và công nghệ có dấu hiệu cân bằng. Điểm cần theo dõi trong những phiên kế tiếp là liệu dòng tiền có lan sang ngân hàng, công nghệ, bán lẻ, logistics và các nhóm vốn hóa trung bình hay VN-Index tiếp tục phụ thuộc vào một số cổ phiếu trụ.

Vì vậy, phiên 08/9 có thể được xem là bước ổn định đầu tiên sau cú điều chỉnh mạnh, nhưng chưa phải phiên xác nhận xu hướng. Thị trường cần thêm một phiên duy trì được sắc xanh với thanh khoản cải thiện và độ rộng tích cực hơn để củng cố tín hiệu phục hồi.

chứng khoán 08/9 VN-Index Cổ phiếu ngân hàng bất động sản chứng khoán FPT VIC khối ngoại

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Hà Nội - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Miền Tây - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 ▲200K 146,600 ▲200K
Cập nhật: 08/09/2026 20:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▲10K 14,660 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▲10K 14,660 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▲10K 14,660 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▼40K 14,660 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▼40K 14,660 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▼40K 14,660 ▼40K
NL 99.99 13,650 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550 ▲200K
Trang sức 99.9 13,970 ▼40K 14,570 ▼40K
Trang sức 99.99 13,980 ▼40K 14,580 ▼40K
Cập nhật: 08/09/2026 20:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▲1K 14,662 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▲1K 14,663 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▲1288K 1,461 ▲1315K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▲1288K 1,462 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▲1K 1,451 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▲99K 143,663 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▲75K 108,986 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▲80132K 98,828 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼70922K 8,867 ▼79742K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▲59K 84,752 ▲59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲42K 60,663 ▲42K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1K 1,466 ▲1K
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