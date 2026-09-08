Đấu Trường Chân Lý Mùa 18 công bố lộ trình thi đấu

Hệ thống giải đấu tiếp tục mở rộng cơ hội cho tuyển thủ

Đấu Trường Chân Lý Mùa 18 (ĐTCL Mùa 18) với chủ đề “Đại Ngàn Kỳ Bí” chính thức ra mắt từ tháng 8/2026, đồng thời khởi động một mùa giải Thể thao điện tử mới tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Tại Việt Nam, ĐTCL do Riot Games phát triển và VNGGames phát hành chính thức từ tháng 11/2023. Trong những năm qua, trò chơi từng bước hình thành hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Hơn 10.000 người chơi đã đăng ký các vòng loại quốc gia trong giai đoạn 2024-2026 để cạnh tranh cơ hội góp mặt tại các giải đấu cấp khu vực và quốc tế.

Đấu Trường Chân Lý Mùa 18 với chủ đề “Đại Ngàn Kỳ Bí”. Ảnh: Rios Games.

Bước sang Mùa 18, người chơi muốn tham dự các sự kiện Esports cần thiết lập Thẻ Thi Đấu trên nền tảng chính thức của Riot Games. Đây là điều kiện để đăng ký giải, nhận thông tin đăng nhập Máy Chủ Giải Đấu và tham gia các vòng tranh tài.

Phần lớn cấu trúc thi đấu được duy trì từ Mùa 17, nhưng hệ thống sẽ bổ sung giải ĐTCL 4vs4 Loạn Chiến vào tháng 11. Bên cạnh đó, Điểm Xét Loại từ Vòng Loại Khu Vực 1 và 2 tiếp tục giúp tuyển thủ có cơ hội tiến vào vòng Play-Ins của Chung Kết Khu Vực.

Bảng xếp hạng Ladder cũng đóng vai trò quan trọng. Trong Mùa 18, APAC có 5 lần chốt Ladder Snapshot vào 20 giờ các ngày 8, 15, 22/9 và 6, 13/10. Mỗi đợt trao Điểm Leo Hạng cho 30 tuyển thủ đứng đầu từng khu vực, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành suất tại Chung Kết Khu Vực.

Từ vòng loại khu vực đến Vương Miện Chiến Thuật

Lộ trình thi đấu Mùa 18 gồm bốn giai đoạn chính. Đầu tiên là Vòng Loại Khu Vực, nơi 256 tuyển thủ giành quyền tham dự thông qua Ladder Snapshot và các Giải Đấu Khu Vực.

Tiếp đó, 32 tuyển thủ có thành tích tốt nhất mùa trước sẽ bước vào Giải Ngoại Hạng (TPC). Đây là hệ thống thi đấu Bậc 1, quy tụ nhóm tuyển thủ hàng đầu của từng khu vực. Ba kỳ Cúp TPC trong Mùa 18 gồm Cúp Quái Rừng từ ngày 4-6/9, Cúp Thần Rừng từ ngày 17-20/9 và Cúp Hoa Linh từ ngày 2-4/10.

Lộ trình thi đấu Đấu Trường Chân Lý Mùa 18 gồm bốn giai đoạn chính. Ảnh: Rios Games.

Kết quả tại TPC sẽ quyết định những tuyển thủ giành quyền tiến thẳng tới Vương Miện Chiến Thuật hoặc tham dự các tuần thi đấu của Chung Kết Khu Vực.

Chung Kết Khu Vực quy tụ 64 tuyển thủ xuất sắc từ các giai đoạn trước. Sau hai cuối tuần tranh tài, những đại diện nổi bật nhất sẽ giành suất hướng tới Vương Miện Chiến Thuật. Tại sân chơi cấp thế giới, 40 tuyển thủ xuất sắc nhất từ Chung Kết Khu Vực và Giải Ngoại Hạng sẽ cạnh tranh chức vô địch Mùa 18.

Tại Việt Nam, Giải Vô Địch Quốc Gia ĐTCL tiếp tục được tổ chức lần thứ tư liên tiếp với sự phối hợp của Riot Games, VNGGames và Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA). Giải gồm ba đợt: Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 và Vòng Chung Kết Quốc gia, đồng thời trao cơ hội tiến vào Vòng Loại Khu Vực APAC.

Hơn 620.000 USD tiền thưởng và giải 4vs4 mới

Các tuyển thủ Mùa 18 sẽ cạnh tranh khoản tiền thưởng đáng kể. Mỗi Vòng Loại Khu Vực có tổng giải thưởng 12.500 USD, Chung Kết Khu Vực là 50.000 USD và mỗi sự kiện thuộc Hệ thống Giải Đấu Ngoại Hạng có 30.200 USD.

Riêng Chung Kết Thế Giới có tổng tiền thưởng 470.000 USD. Tính trên toàn hệ thống, mỗi khu vực có hơn 150.000 USD tiền thưởng, bên cạnh khoản 470.000 USD dành cho sự kiện toàn cầu.

Đấu Trường Chân Lý Mùa 18 có tổng mức tiền thưởng rất lớn. Ảnh: Rios Games.

Đáng chú ý, Mùa 18 cũng đánh dấu sự xuất hiện của ĐTCL 4vs4 Loạn Chiến trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Giải diễn ra từ ngày 6-8/11, trong khi đăng ký thông qua hệ thống Snapshot mở ngày 2/11.

Thể thức mới tạo thêm một hướng cạnh tranh cho cộng đồng ĐTCL, đồng thời đưa yếu tố phối hợp đồng đội vào hệ thống giải đấu vốn tập trung vào thành tích cá nhân. Riot Games sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về giải trong thời gian tới.