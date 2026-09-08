Tiếp tục hành trình mở rộng hệ sinh thái, Xiaomi ra mắt loạt thiết bị gia dụng mới

Máy giặt Mijia Front Load Washer 8kg

Trong đó, bộ đôi máy giặt Mijia mới bao gồm máy giặt Mijia Front Load Washer 8kg hướng đến những không gian có diện tích hạn chế với thân máy mỏng 421mm, trong khi vẫn duy trì lồng giặt đường kính 525mm. Thiết kế này cho phép máy dễ dàng bố trí trong hệ tủ mà vẫn đảm bảo không gian cần thiết cho quần áo chuyển động trong quá trình giặt, hạn chế tình trạng xoắn rối. Điểm nhấn của máy giặt Mijia Front Load Washer 8kg đó chính là công nghệ Power Wash sử dụng các luồng nước tác động theo nhiều giai đoạn nhằm tăng hiệu quả làm sạch vết bẩn, trong khi chế độ Hygiene với hơi nước nhiệt độ cao hỗ trợ loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn, 100% mạt bụi và 99,99% virus.

Máy giặt Mijia Front Load Washer 8kg

Sở hữu hơn 28 chương trình giặt, máy giặt Mijia Front Load Washer 8kg đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc quần áo, từ đồ trẻ em, trang phục mặc hằng ngày, đến các loại vải cần chế độ chăm sóc chuyên biệt, giúp từng loại trang phục được làm sạch và chăm sóc đúng cách. Trong đó, chương trình My Time giúp người dùng có thể cài đặt giặt theo nhu cầu riêng như tùy chỉnh thời gian giặt, nhiệt độ và số lần xả. Bên cạnh đó, chương trình giặt nhanh 15 phút giúp xử lý gọn những mẻ đồ ít, cần làm sạch hằng ngày, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo hiệu quả giặt.

Máy giặt sấy 2 in 1 Mijia Front Load Washer Dryer Pro

Song hành cùng máy giặt Mijia Front Load Washer 8kg là một mẫu máy giặt sấy 2 in 1 Mijia Front Load Washer Dryer Pro với dung tích lên đến 12.5kg. Với lồng giặt lớn, Mijia Front Load Washer Dryer Pro có thể đáp ứng nhu cầu giặt giũ lên đến 12,5kg đồ giặt và 8kg đồ sấy trong cùng một thiết bị, giúp người dùng có thể cùng lúc xử lý nhiều quần áo hơn, tiết kiệm diện tích hơn mà không cần chia thành nhiều mẻ.

Điểm nhấn đáng chú ý của Mijia Front Load Washer Dryer Pro là hệ thống Dual Auto Dosing tự động nhận biết khối lượng quần áo để phân bổ lượng nước giặt và nước xả phù hợp, giảm bớt thao tác thủ công trong mỗi lần giặt.

Đặc biệt, khi cần rút ngắn thời gian giặt giũ, người dùng có thể lựa chọn chế độ Smart Wash với chu trình giặt sạch sâu trong 32 phút, giúp giảm 45% thời gian giặt, giảm 33% lượng nước và 40% điện năng tiêu thụ so với chu trình thông thường. Đối với những mẻ đồ chỉ cần làm sạch nhẹ, chế độ Quick Wash có thể hoàn tất chu trình chỉ trong 12 phút. Ở công đoạn sấy, công nghệ sấy 3D kết hợp cảm biến thông minh tự động điều chỉnh nhiệt độ và thời gian sấy, giúp hạn chế tình trạng quá nhiệt, đồng thời duy trì độ mềm mại, bông xốp của trang phục, sẵn sàng để mặc.

Bên cạnh khả năng tự động hóa trong quá trình giặt và sấy, cả hai thiết bị đều có thể kết nối với ứng dụng Xiaomi Home, cho phép người dùng hẹn giờ, theo dõi trạng thái và điều khiển từ xa ngay trên điện thoại. Khả năng kết nối này giúp việc quản lý thiết bị trở nên chủ động hơn, đồng thời tiếp tục mở rộng trải nghiệm nhà thông minh của Xiaomi vào những nhu cầu thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Máy lọc không khí Mijia Air Purifier 6 Plus

Trong dải sản phẩm gia dụng được ra mắt lần này của Xiaomi còn có thêm dòng robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 6 Series và máy lọc không khí Mijia Air Purifier 6 Plus.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Với Robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 6 Series, Xiaomi đã trang bị công nghệ lau nhà bằng con lăn hoàn toàn mới, sở hữu lực hút từ 30.000Pa đến 35.000Pa, pin lớn hơn để đáp ứng thời gian hoạt động lên đến 140 phút. Bên cạnh đó là camera AI có khả năng nhận diện nhiều loại vật cản và vết bẩn, linh hoạt tránh chướng ngại vật, vượt bậc thềm và ngưỡng cửa để duy trì quá trình vệ sinh liền mạch.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro

Đáng chú ý ở model cao cấp Mijia Front Load Washer Dryer Pro, Xiaomi trang bị công nghệ giặt giẻ bằng nước nóng, sấy khô bằng khí nóng và tự động thu gom bụi vào túi chứa có thể lưu trữ đến 75 ngày, qua đó giảm tối đa thao tác thủ công và đáp ứng hiệu quả nhu cầu vệ sinh hằng ngày của các gia đình bận rộn.

Xiaomi Robot Vacuum 6

Trong khi đó, mẫu máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 Plus có cấu trúc hai cánh quạt và hai bộ lọc, trang bị hệ thống cảm biến có độ chính xác cao, cùng hệ thống lọc hợp chất 5 lớp hỗ trợ theo dõi và loại bỏ hiệu quả các tác nhân gây ô nhiễm trong không gian sống. Với tốc độ cung cấp không khí sạch CADR đo được đạt 810 m3/h, thiết bị có thể tạo ra khoảng 12.666 lít không khí sạch mỗi phút và làm sạch toàn bộ căn phòng 91m2 chỉ trong khoảng 1,9 phút.

Máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 Plus

Điểm nhấn đáng chú ý của máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 Plus đó chính là mô đun đèn UVC kết hợp bộ lọc hiệu suất cao còn hỗ trợ loại bỏ nhiều loại vi khuẩn và virus với tỷ lệ lên đến 99,99%, ngăn ngừa lây nhiễm chéo trong mùa cúm. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận loại bỏ chất gây dị ứng từ SGS, với khả năng xử lý các tác nhân phổ biến như phấn hoa, lông mèo, bọ bụi nhà và nấm mốc, mang lại môi trường sống an toàn, hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

Bộ đôi máy giặt Mijia mới, Mijia Smart Air Purifier 6 Plus, và Xiaomi Robot Vacuum 6 Series sẽ được mở bán tại Xiaomi Store, website chính hãng Mi.com và các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam.

Giá bán chính thức và chương trình ưu đãi đặc biệt của từng sản phẩm như sau: Mijia Front Load Washer 8kg có giá bán 7.990.000 đồng, và trong thời gian mở bán người dùng nhận ngay ưu đãi 1.000.000 đồng, giá chỉ còn 6.990.000 đồng. Máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer Pro 12.5kg có giá bán 16.990.000 đồng, và trong tháng mở bán, người dùng nhận ngay ưu đãi 1.000.000 đồng, giá chỉ còn 15.990.000 đồng. * Đi cùng với đó là chế độ 2 năm bảo hành toàn diện và 12 năm bảo hành động cơ đối với máy giặt Mijia Front Load Washer 8kg và Washer Dryer 12.5kg. Máy lọc không khí Mijia Air Purifier 6 Plus có giá 12.990.000 đồng, giảm ngay 3.500.000 đồng đưa về giá cuối chỉ còn 9.490.000 đồng trong thời gian mở bán. Xiaomi Robot Vacuum 6 phiên bản tiêu chuẩn có giá 22.990.000 đồng và trong tháng mở bán, người dùng có thể mua với giá ưu đãi chri còn 17.990.000 đồng, giảm 5.000.000 đồng so với giá niêm yết. Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro có giá 31.990.000 đồng, giá sau ưu đãi chỉ còn 25.990.000 đồng. Xiaomi Robot Vacuum 6 Max có giá 35.990.000 đồng, giá sau ưu đãi chỉ còn 28.990.000 đồng. * Máy lọc không khí và robot hút bụi lau nhà được áp dụng tiêu chuẩn bảo hành 12 tháng. Riêng khách hàng sở hữu Xiaomi Robot Vacuum 6 Series còn được hưởng đặc quyền bảo hành tận nhà, tại Hà Nội và TP.HCM. Người dùng cũng có thể tham gia chương trình trả góp 0% lãi suất.

Chi tiết xem thêm tại đây.