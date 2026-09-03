Dyson chính thức ra mắt bàn chải điện 2 in 1 CameraJet

Ngài James Dyson đã chia sẻ rằng "Dyson CameraJet™ là thành quả 6 năm nghiên cứu phát triển và không ngừng cải tiến của đội ngũ Dyson"

Chia sẻ về Dyson CameraJet™, ông James Dyson đã cho thấy một phương thức chăm sóc răng miệng hoàn toàn mới. Đó là chiếc bàn chải đánh răng duy nhất được trang bị camera tích hợp công nghệ Gap Optical Targeting™, giúp xác định các kẽ răng và làm sạch chuẩn xác bằng tia nước ngay trong khi chải. Với một ống kính macro siêu cận độ phân giải 100.000 pixel, tích hợp máy học (machine learning) Dyson CameraJet™ có thể phát hiện, theo dõi và dự đoán vị trí các kẽ răng theo thời gian thực, từ đó kích hoạt tia nước súc miệng chính xác tại vị trí cần làm sạch.

Dyson CameraJet™ là thành quả 6 năm nghiên cứu phát triển và không ngừng cải tiến của đội ngũ Dyson, với mục tiêu thách thức những giới hạn của các phương pháp chăm sóc răng miệng truyền thống.

Công nghệ CameraJet™ có khả năng xác định vị trí kẽ răng giúp loại bỏ nhiều mảng bám tốt hơn, đồng thời nhẹ nhàng hơn với nướu và men răng

Trong đó, công nghệ CameraJet™ của Dyson có khả năng xác định vị trí kẽ răng, điều mà các sản phẩm bàn chải điện trên thị trường hiện chưa làm được. Trong khi các loại bàn chải điện sóng âm (sonic) thông thường có thể bị khựng lại khi tiếp xúc với bề mặt răng, công nghệ dao động sóng âm linh hoạt của Dyson được thiết kế để duy trì chuyển động liên tục của lông bàn chải. Bên cạnh đó, thay vì phun tia nước thẳng vào mảng bám như các sản phẩm tăm nước truyền thống, thiết kế tia nước phun hình nón của Dyson được cải tiến để hỗ trợ loại bỏ nhiều mảng bám hơn, đồng thời nhẹ nhàng hơn với nướu và men răng.

“Việc dùng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng thường khá bất tiện và tốn thời gian. Dù cần thiết, không phải ai cũng duy trì thói quen này. Các kỹ sư và nhà khoa học của Dyson đã dành hơn một thập kỷ để nghiên cứu về thói quen chăm sóc răng miệng và cách các tác nhân gây hại tích tụ trong khoang miệng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mọi người thường bỏ sót khu vực dễ hình thành mảng bám nhất: các kẽ răng. Chúng tôi muốn giải quyết ba vấn đề cốt lõi: làm thế nào để quan sát được các kẽ răng, loại bỏ mảng bám và nâng cao hiệu quả làm sạch khi chải răng.

Bằng cách kết hợp camera, công nghệ máy học, công nghệ kiểm soát dòng chất lỏng chính xác, các công nghệ chải răng tiên tiến cùng khả năng kết nối Bluetooth và Wi-Fi, Dyson CameraJet™ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới trong chăm sóc răng miệng." James Dyson, Nhà Sáng lập và Kỹ sư trưởng nói.

Ống kính macro 100.000 pixel được vận hành bởi công nghệ Gap Optical Targeting™, thuật toán máy học AI của Dyson Camera sẽ quét 28 hình ảnh trực tiếp mỗi giây để xác định, theo dõi và dự đoán vị trí các kẽ răng theo thời gian thực

Nghiên cứu từ Dyson cho thấy rất ít người thực hiện đầy đủ khuyến nghị của nha sĩ là đánh răng đầy đủ hai lần mỗi ngày. Có tới 9/10 người không sử dụng chỉ nha khoa thường xuyên như khuyến nghị, bên cạnh đó, trung bình mọi người chỉ dành 45 giây để đánh răng, thấp hơn nhiều so với mốc thời gian khuyến nghị là 2 phút.

Các kẽ răng thường bị bỏ sót, những khoảng trống giữa các răng chính là nơi các vấn đề bắt đầu phát sinh và mảng bám hình thành, rồi dần cứng lại. Nếu tích tụ lâu ngày, mảng bám có thể góp phần gây ra những vấn đề răng miệng thường gặp như hôi miệng, cao răng đến kích ứng nướu và sâu răng.

Theo báo cáo tình trạng sức khỏe răng miệng toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính gần 3,7 tỷ người trên toàn thế giới đang mắc các bệnh lý về răng miệng. Ngày càng có nhiều bằng chứng ghi nhận sức khỏe răng miệng kém có mối liên hệ với nhiều vấn đề sức khỏe khác, bao gồm bệnh tim mạch và bệnh Alzheimer.

Cùng với ống kính macro 100.000 pixel được vận hành bởi công nghệ Gap Optical Targeting™, thuật toán máy học AI của Dyson Camera sẽ quét 28 hình ảnh trực tiếp mỗi giây để xác định, theo dõi và dự đoán vị trí các kẽ răng theo thời gian thực. Chỉ trong 100 mili giây kể từ khi camera phát hiện một kẽ răng, thiết bị sẽ xác định vị trí và kích hoạt phun tia nước hình nón vào vị trí kẽ răng để làm sạch trong quá trình chải.

Công nghệ Gap Optical Targeting™, nó cho phép làm sạch chuẩn xác các kẽ răng ngay trong quá trình chải, giúp ngăn ngừa mảng bám tích tụ

Chỉ Dyson mới sở hữu camera được vận hành bởi công nghệ Gap Optical Targeting™, nó cho phép làm sạch chuẩn xác các kẽ răng ngay trong quá trình chải, giúp ngăn ngừa mảng bám tích tụ.

Dyson CameraJet™ được vận hành trên nền tảng 16 triệu dòng mã lệnh, cùng hệ thống máy học được đào tạo trên 470.000 hình ảnh răng miệng thu thập trong quá trình phát triển sản phẩm.

Để làm được điều này các kỹ sư của Dyson đã dành nhiều năm để tối ưu hóa cấu trúc của tia nước, nhằm loại bỏ mảng bám hiệu quả hơn. Và để đánh giá chính xác khả năng loại bỏ mảng bám, Dyson đã hợp tác với khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Quốc gia Singapore trong suốt 5 năm để phát triển một loại mảng bám mô phỏng riêng. Nhờ đó, các kỹ sư có thể nhanh chóng thử nghiệm và cải tiến thiết kế nhằm tối ưu khả năng loại bỏ mảng bám mà không cần tiến hành thử nghiệm lâm sàng sau mỗi lần điều chỉnh thiết kế.

Bình chứa nước súc miệng nhỏ gọn có dung tích 12,5 ml, cung cấp vừa đủ lượng nước súc miệng được khuyến nghị, sẽ làm sạch các kẽ răng trong một lần chải mà không làm ngập khoang miệng. Nhờ đó, bước súc miệng được tích hợp trực tiếp vào quá trình đánh răng, không cần thực hiện thêm một bước riêng biệt.

Các kỹ sư của Dyson cũng đã thiết kế đế sạc có chức năng tự động châm đầy nước súc miệng cho bàn chải trong vòng ba giây, chỉ với một nút nhấn.

Ngoài ra, Dyson CameraJet™ cũng sử dụng bình chứa nước súc miệng chống trọng lực, kết hợp với cơ chế bơm màng và buồng áp suất, tự động điều chỉnh trong quá trình sử dụng để tạo ra các tia nước ổn định, liên tục ở mọi góc độ. Khác với các hệ thống tăm nước truyền thống sử dụng thiết kế “ống hút trong cốc”, dễ hút phải không khí và khiến tia nước phun không đều khi thiết bị bị nghiêng, bình chứa nước chống trọng lực của Dyson được thiết kế để hạn chế hình thành túi khí, giúp tia nước luôn được phun ra đều đặn mà không bị ngắt quãng.

Thiết kế này đặc biệt hữu ích khi làm sạch mặt sau của răng, khi tăm nước thường được cầm theo chiều ngang. Bình chứa chống trọng lực giúp nước súc miệng được cấp ra đều đặn mỗi khi tia nước được kích hoạt, bất kể khi thiết bị đang được cầm thẳng đứng, nghiêng hay nằm ngang.

Các kỹ sư của Dyson cũng đã thiết kế đế sạc có chức năng tự động châm đầy nước súc miệng cho bàn chải trong vòng ba giây, chỉ với một nút nhấn.

Ngoài ra, đế sạc có thể sạc thiết bị giữa các lần sử dụng, đồng thời là nơi bảo quản bàn chải theo tư thế thẳng đứng, hợp vệ sinh và thuận tiện cho việc sử dụng hằng ngày.

Sản phẩm đi kèm hộp đựng tiện lợi, giúp bạn dễ dàng mang theo và sử dụng trọn bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng của Dyson (Dyson Dental System) tại nhà hoặc khi đi xa.

Thiết kế lông bàn chải kép được tạo hình chính xác để làm sạch dọc đường viền nướu, đồng thời loại bỏ các vết ố trên bề mặt

Đầu bàn chải kép được thiết kế để dễ tiếp cận toàn bộ bề mặt răng. Thiết kế lông bàn chải kép được tạo hình chính xác để làm sạch dọc đường viền nướu, đồng thời loại bỏ các vết ố trên bề mặt giúp răng trắng sáng hơn và hỗ trợ loại bỏ mảng bám mà các loại bàn chải thông thường có thể bỏ sót. Đầu bàn chải sử dụng hai loại lông với độ cứng khác nhau: lớp lông bên trong có độ cứng cao hơn, giúp loại bỏ các vết ố trên bề mặt và mang lại hàm răng sáng, trắng hơn; trong khi lớp lông bên ngoài mềm hơn giúp nhẹ nhàng làm sạch dọc đường viền nướu.

Bên cạnh đó, đầu bàn chải cũng được trang bị bộ giảm rung và giảm thanh, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và thoải mái hơn. Thấu kính định hướng giúp tăng hiệu quả của công nghệ Gap Optical Targeting™ bằng cách mở rộng trường nhìn của camera macro 100.000 pixel, cho phép phát hiện và dự đoán vị trí các kẽ răng. Mỗi đầu bàn chải được tích hợp thẻ RFID riêng, giúp nhận diện thời điểm đầu bàn chải được kết nối, theo dõi số lần sử dụng và cảnh báo người dùng khi cần thay mới. Khi thay một đầu bàn chải mới, chu kỳ theo dõi sẽ bắt đầu lại.

Dyson cũng phát triển một hệ thống chăm sóc răng miệng toàn diện bao gồmao gồm kem đánh răng độc quyền không tạo bọt và nước súc miệng ít tạo bọt để sử dụng cùng Dyson CameraJet™

Dyson cũng phát triển một hệ thống chăm sóc răng miệng toàn diện nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động của Dyson CameraJet™ thông qua bộ sản phẩm đi kèm bao gồm kem đánh răng độc quyền không tạo bọt, không chứa SLS (một chất tạo bọt phổ biến), giúp hạn chế bọt cản trở tầm nhìn của camera, đồng thời hỗ trợ công nghệ Gap Optical Targeting™ hoạt động hiệu quả; kết hợp với sản phẩm nước súc miệng ít tạo bọt để sử dụng cùng với công nghệ phun tia nước làm sạch chuẩn xác.

Công thức kháng khuẩn giúp giảm vi khuẩn gây mùi khó chịu và làm hơi thở thơm mát hơn. Glycerin liên kết với nước giúp hạn chế tình trạng khô miệng, mang lại cảm giác ẩm mướt và dễ chịu trong khoang miệng.

Kem đánh răng và nước súc miệng đều chứa natri fluoride, giúp củng cố men răng và tăng cường độ chắc khỏe của răng, kết hợp cùng phosphate và xylitol nhằm tác động vào nguồn vi khuẩn gây hình thành mảng bám và cao răng.

Nước súc miệng và kem đánh răng có hai vị Ginger Mint (Gừng Bạc hà) và Spearmint (Bạc hà lục) để mang lại cảm giác sạch sẽ và sảng khoái mà không quá nồng. Ngoài ra, kem đánh răng còn có dòng Peppermint Sensitive (Bạc hà cay) được thiết kế riêng dành cho răng nhạy cảm.

Dyson CameraJet™ được hỗ trợ kết nối Wi-Fi 2,4 GHz và Bluetooth

Dyson CameraJet™ được hỗ trợ kết nối Wi-Fi 2,4 GHz và Bluetooth giúp camera nội soi được tích hợp trên thiết bị cho phép người dùng quan sát trực tiếp bên trong khoang miệng, tương tự như những gì nha sĩ nhìn thấy thông qua tính năng xem trực tiếp (live viewing) trên ứng dụng MyDyson™.

Camera chỉ hoạt động khi người dùng sử dụng tính năng xem trực tiếp hoặc chế độ phun tia nước tự động (auto-jetting). Không có hình ảnh nào được ghi lại hoặc lưu trữ trên thiết bị hay trên nền tảng đám mây, và các hình ảnh luôn được bảo mật riêng tư cho người dùng.

Trên ứng dụng MyDyson™, người dùng truy cập các nội dung video hướng dẫn làm sạch, thông tin phân tích về việc chải răng và làm sạch kẽ răng, bản đồ vùng đã làm sạch cùng phản hồi được cá nhân hóa. Ứng dụng giúp người dùng biết khu vực nào trong khoang miệng đã được làm sạch hiệu quả, khu vực nào còn bỏ sót, đồng thời đưa ra gợi ý để cải thiện cách chải răng theo thời gian.

Người dùng cũng có thể tùy chọn giữa chế độ tự động phát hiện và phun tia nước (auto-detect) hoặc phun tia nước thủ công (manual jetting), đồng thời điều chỉnh cường độ chải theo mong muốn.

Sản phẩm đã chính thức bán ra một sô thị trường nhưng chưa được mở bán tại Việt Nam.Cập nhật những thông tin mới nhất từ Dyson tại https://www.dyson.vn/vi-VN/.