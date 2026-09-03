Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?

Vậy chiếc smartphone đỉnh cao nhất nhà POCO có gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

POCO sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với card đồ họa chuyên dụng VisionBoost D8

Đầu tiên là cấu hình khủng với kiến trúc vi xử lý kép, tốc độ khung hình lên đến 185FPS, đi cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với card đồ họa chuyên dụng VisionBoost D8. Có thể nói sự kết hợp này đã mang đến cho POCO F9 Ultra 4.165.108 điểm trên AnTuTu, một con số có thể nói là kỷ lục.

Phải nói thêm rằng tốc độ khung hình 185FPS trên POCO F9 Ultra hiện đang cao hơn khá nhiều so với mức trung bình 120FPS phổ biến trên các smartphone gaming hiện nay. Mức khung hình này giúp rút ngắn khoảng thời gian giữa các khung hình khoảng 3ms, giúp chuyển động liền mạch hơn và hỗ trợ phản hồi nhanh trong những tình huống có nhịp độ cao. Nhờ đó mà khả năng điều khiển được hỗ trợ bởi tần số lấy mẫu cảm ứng tức thời lên đến 4.800Hz trong Game Turbo và tần số lấy mẫu cảm ứng đa điểm lên đến 480Hz, giúp các thao tác chạm, vuốt và điều hướng phản hồi nhanh hơn. Trong khi đó, hệ thống tản nhiệt LiquidCool với cấu trúc 3D dual-layer IceLoop hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ khi thiết bị duy trì tải cao trong những phiên chơi game kéo dài.

Với sức mạnh này POCO F9 Ultra có thể chiến các tựa game hạng nặng ở mức 185FPS một cách mượt mà

Với sức mạnh này POCO F9 Ultra có thể chiến các tựa game hạng nặng ở mức 185FPS một cách mượt mà. Màn hình cũng đạt độ sáng đỉnh 10.000 nit, tích hợp hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop thế hệ mới và âm thanh được tinh chỉnh bởi Bose mang đến hệ thống giải trí toàn vẹn.

Không chỉ sở hữu cấu hình khủng, POCO F9 Ultra còn được trang bị camera 200MP, hỗ trợ zoom Periscope 5x. Đây là lần đầu tiên một chiếc smartphone của POCO sở hữu hệ thống camera chuẩn flagship đến như vậy. Theo đó, camera chính 200MP (OIS) mang đến hình ảnh chi tiết cực cao, dễ dàng cho công tác hậu kỳ, trong khi camera tele periscope 50MP (OIS) với tiêu cự 120mm, hỗ trợ zoom quang 5x, zoom lossless 10x và AI Ultra Zoom lên đến 20x. Camera góc rộng 50MP và camera selfie 32MP hỗ trợ quay video 4K 60fps chuẩn điện ảnh.

POCO F9 Ultra còn được trang bị camera 200MP, hỗ trợ zoom Periscope 5x, lớn nhất trong dòng F series của nhà POCO

Tiếp tục các thông số ấn tượng trên POCO F9 Ultra không thể không kể đến viên pin silicon carbon 8.050mAh. Đây không chỉ là chiếc smartphone sở hữu viên pin khủng nhất trong dòng F Series từ trước đến nay, mà còn đạt độ mỏng ấn tượng. Theo nhà sản xuất thì viên pin dung lượng lớn không chỉ cho thời gian sử dụng thoải mái lên đến 2 ngày mà còn đi kèm sạc nhanh 100W HyperCharge giúp làm đầy 100% viên pin dung lượng lớn chỉ trong 50 phút, bên cạnh sạc nhanh không dây 50W.

Đi cùng viên pin lớn viên pin silicon carbon 8.050mAh là công nghệ sạc nhanh 100W HyperCharge và sạc nhanh không dây 50W

Nếu như các thống số ấn tượng là điểm thu hút game thủ thì thiết kế cao cấp với sắc Đỏ Cherry nổi bật chính là thứ ‘đốn tim’ chị em. Không chỉ sở hữu thiết kế cao cấp với khung kim loại, mặt lưng sợi thủy tinh và bề mặt hoàn thiện mờ, POCO F9 Ultra còn có được một tổng thể hài hòa và tinh tế khi được thiết kế viền màn hình mỏng, giúp tối ưu không gian hiển thị, đồng thời mang đến một vẻ ngoài với độ hoàn thiện tốt hơn và hiện đại hơn.

Sắc Đỏ Cherry gây ấn tượng mạnh mẽ

Sản phẩm được bán ra với hai màu Đen và Đỏ Cherry, trong đó Đỏ Cherry gây ấn tượng mạnh mẽ với tông trầm lịch lãm, trong khi sắc Đen mang đến lựa chọn tối giản và thanh lịch. Một điểm nhấn đáng chú ý khác đó chính là đèn là Dynamic Light ở mặt lưng được tích hợp trong cụm camera. Với hiệu ứng ánh sáng cho cuộc gọi đến, thông báo, âm nhạc và một số tình huống chơi game, tăng khả năng cá nhân hóa trong quá trình sử dụng.

Máy cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68

Bên cạnh thiết kế cao cấp, POCO F9 Ultra cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68, vừa giúp tăng khả năng bảo vệ thiết bị trước những tình huống thường gặp trong quá trình sử dụng hằng ngày vừa tạo nên yếu tố cân bằng giữa thẩm mỹ và độ bền, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng lâu dài.