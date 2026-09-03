Điện tử tiêu dùng

Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?

Anh Thái

Anh Thái

09:39 | 03/09/2026
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Có vẻ như sau một thời gian ‘vắng bóng’ POCO đã kịp làm mới mình, ở POCO F9 Ultra chúng ta không còn thấy sự hiện diện của "sát thủ flagship" tầm trung, mà thay vào đó là một chiếc flagship toàn diện với các thông số hàng khủng.
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung hiệu năng cao POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

Vậy chiếc smartphone đỉnh cao nhất nhà POCO có gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?
POCO sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với card đồ họa chuyên dụng VisionBoost D8

Đầu tiên là cấu hình khủng với kiến trúc vi xử lý kép, tốc độ khung hình lên đến 185FPS, đi cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với card đồ họa chuyên dụng VisionBoost D8. Có thể nói sự kết hợp này đã mang đến cho POCO F9 Ultra 4.165.108 điểm trên AnTuTu, một con số có thể nói là kỷ lục.

Phải nói thêm rằng tốc độ khung hình 185FPS trên POCO F9 Ultra hiện đang cao hơn khá nhiều so với mức trung bình 120FPS phổ biến trên các smartphone gaming hiện nay. Mức khung hình này giúp rút ngắn khoảng thời gian giữa các khung hình khoảng 3ms, giúp chuyển động liền mạch hơn và hỗ trợ phản hồi nhanh trong những tình huống có nhịp độ cao. Nhờ đó mà khả năng điều khiển được hỗ trợ bởi tần số lấy mẫu cảm ứng tức thời lên đến 4.800Hz trong Game Turbo và tần số lấy mẫu cảm ứng đa điểm lên đến 480Hz, giúp các thao tác chạm, vuốt và điều hướng phản hồi nhanh hơn. Trong khi đó, hệ thống tản nhiệt LiquidCool với cấu trúc 3D dual-layer IceLoop hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ khi thiết bị duy trì tải cao trong những phiên chơi game kéo dài.

Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?
Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?
Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?

Với sức mạnh này POCO F9 Ultra có thể chiến các tựa game hạng nặng ở mức 185FPS một cách mượt mà

Với sức mạnh này POCO F9 Ultra có thể chiến các tựa game hạng nặng ở mức 185FPS một cách mượt mà. Màn hình cũng đạt độ sáng đỉnh 10.000 nit, tích hợp hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop thế hệ mới và âm thanh được tinh chỉnh bởi Bose mang đến hệ thống giải trí toàn vẹn.

Không chỉ sở hữu cấu hình khủng, POCO F9 Ultra còn được trang bị camera 200MP, hỗ trợ zoom Periscope 5x. Đây là lần đầu tiên một chiếc smartphone của POCO sở hữu hệ thống camera chuẩn flagship đến như vậy. Theo đó, camera chính 200MP (OIS) mang đến hình ảnh chi tiết cực cao, dễ dàng cho công tác hậu kỳ, trong khi camera tele periscope 50MP (OIS) với tiêu cự 120mm, hỗ trợ zoom quang 5x, zoom lossless 10x và AI Ultra Zoom lên đến 20x. Camera góc rộng 50MP và camera selfie 32MP hỗ trợ quay video 4K 60fps chuẩn điện ảnh.

Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?
POCO F9 Ultra còn được trang bị camera 200MP, hỗ trợ zoom Periscope 5x, lớn nhất trong dòng F series của nhà POCO

Tiếp tục các thông số ấn tượng trên POCO F9 Ultra không thể không kể đến viên pin silicon carbon 8.050mAh. Đây không chỉ là chiếc smartphone sở hữu viên pin khủng nhất trong dòng F Series từ trước đến nay, mà còn đạt độ mỏng ấn tượng. Theo nhà sản xuất thì viên pin dung lượng lớn không chỉ cho thời gian sử dụng thoải mái lên đến 2 ngày mà còn đi kèm sạc nhanh 100W HyperCharge giúp làm đầy 100% viên pin dung lượng lớn chỉ trong 50 phút, bên cạnh sạc nhanh không dây 50W.

Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?
Đi cùng viên pin lớn viên pin silicon carbon 8.050mAh là công nghệ sạc nhanh 100W HyperCharge và sạc nhanh không dây 50W

Nếu như các thống số ấn tượng là điểm thu hút game thủ thì thiết kế cao cấp với sắc Đỏ Cherry nổi bật chính là thứ ‘đốn tim’ chị em. Không chỉ sở hữu thiết kế cao cấp với khung kim loại, mặt lưng sợi thủy tinh và bề mặt hoàn thiện mờ, POCO F9 Ultra còn có được một tổng thể hài hòa và tinh tế khi được thiết kế viền màn hình mỏng, giúp tối ưu không gian hiển thị, đồng thời mang đến một vẻ ngoài với độ hoàn thiện tốt hơn và hiện đại hơn.

Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?
Sắc Đỏ Cherry gây ấn tượng mạnh mẽ

Sản phẩm được bán ra với hai màu Đen và Đỏ Cherry, trong đó Đỏ Cherry gây ấn tượng mạnh mẽ với tông trầm lịch lãm, trong khi sắc Đen mang đến lựa chọn tối giản và thanh lịch. Một điểm nhấn đáng chú ý khác đó chính là đèn là Dynamic Light ở mặt lưng được tích hợp trong cụm camera. Với hiệu ứng ánh sáng cho cuộc gọi đến, thông báo, âm nhạc và một số tình huống chơi game, tăng khả năng cá nhân hóa trong quá trình sử dụng.

Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?
Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?
Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?

Máy cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68

Bên cạnh thiết kế cao cấp, POCO F9 Ultra cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68, vừa giúp tăng khả năng bảo vệ thiết bị trước những tình huống thường gặp trong quá trình sử dụng hằng ngày vừa tạo nên yếu tố cân bằng giữa thẩm mỹ và độ bền, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng lâu dài.

POCO F9 Ultra chính thức lên kệ với giá bán như sau:
Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?
POCO F9 Ultra chính thức lên kệ tại hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động và CellphoneS

Phiên bản 12GB + 256GB có giá 29.990.000 đồng, trong thời gian mở bán giảm ngay 4 triệu đồng, giá cuối còn 25.990.000 đồng.

Phiên bản 16GB + 512GB có giá bán 31.990.000 đồng, giảm ngay 4 triệu đồng trong thời gian mở bán, đưa giá cuối về mức 27.990.000 đồng.

Phiên bản có cấu hình cao cấp nhất là 16GB + 1TB có giá bán 39.990.000 đồng, giảm 8 triệu đồng trong thời gian mở bán, đưa giá cuối về 31.990.000 đồng.

* Khách hàng đặt mua sớm tại các hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động, CellphoneS còn được hưởng chính sách trợ giá thu cũ đổi mới tới 3 triệu đồng, trả góp 0% và bảo hành chính hãng 2 năm (kèm 6 tháng bảo hành màn hình).
POCO phone smartphone cao cấp Smartphone gaming POCO F9 Ultra vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.165.108 điểm trên AnTuTu

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Phan Thiết

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
NL 99.99 13,600 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼200K
Trang sức 99.9 14,100 ▼80K 14,700 ▼80K
Trang sức 99.99 14,110 ▼80K 14,710 ▼80K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,444 ▼13K 14,742 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,444 ▼13K 14,743 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,439 ▼13K 1,469 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,439 ▼13K 147 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,414 ▼13K 1,459 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1288K 144,455 ▼1288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼975K 109,586 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼884K 99,372 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼793K 89,158 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼758K 85,218 ▼758K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼543K 60,996 ▼543K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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AUD 18155 18430 19004
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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SGD 20,167 20,248 20,845
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CAD 18494 18594 19610
CHF 31675 31705 33291
CNY 3821.3 3846.3 3981.7
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00

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