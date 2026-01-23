Điện tử tiêu dùng

POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung hiệu năng cao

Anh Thái

Anh Thái

08:32 | 23/01/2026
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Đó là nhờ POCO M8 5G và POCO M8 Pro 5G được trang bị hiệu năng mạnh mẽ, viên pin Silicon Carbon dung lượng lớn và màn hình AMOLED cao cấp.
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Theo POCO thì POCO M8 Series với khẩu hiệu “Trọn hiệu năng, Trọn cuộc vui” sẽ là dòng sản phẩm mới kết hợp sức mạnh hiệu năng vượt trội, pin Silicon Carbon dung lượng lớn, màn hình AMOLED cao cấp và thiết kế bền bỉ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí và sử dụng hằng ngày của giới trẻ.

POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trunghiệu năng cao
POCO M8 Pro 5G

Cụ thể, POCO M8 Pro 5G sở hữu viên pin Silicon Carbon 6.500mAh, cho thời lượng sử dụng ấn tượng. Bên cạnh công nghệ sạc nhanh 100W, giúp tiết kiệm thời gian tái nạp năng lượng một cách đáng kể.

Ngoài ra máy còn được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 sản xuất trên tiến trình 4nm, POCO M8 Pro 5G cho kết quả hiệu năng mạnh mẽ và ổn định trong các tác vụ giải trí cường độ cao, từ chơi game, xem phim đến lướt các trang mạng xã hội. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi POCO IceLoop giúp thiết bị duy trì hiệu suất mượt mà ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài, phù hợp với nhịp sống năng động của người dùng trẻ.

POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trunghiệu năng cao
POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trunghiệu năng cao

POCO M8 Pro 5G còn sở hữu thiết kế siêu mỏng 8,31mm với độ bền vượt trội

POCO M8 Pro 5G cũng được trang bị màn hình AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1,5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.200 nits, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động, mượt mà và rõ nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Kích thước màn hình lớn kết hợp với tần số quét cao đáp ứng tốt nhu cầu chơi game, xem phim và lướt nội dung hằng ngày. Màn hình của POCO M8 Pro 5G còn đạt bộ ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, bao gồm hạn chế ánh sáng xanh, chống nhấp nháy và thân thiện với nhịp sinh học.

POCO M8 Pro 5G còn sở hữu thiết kế siêu mỏng 8,31mm với độ bền vượt trội, được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao cùng loạt chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K.

POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trunghiệu năng cao
POCO M8 Pro 5G sở hữu hệ thống camera nổi bật

Hệ thống camera nổi bật với camera chính 50MP, cảm biến Light Fusion 800, chống rung OIS, tính năng quay video 4K, cùng camera góc rộng 8MP và camera trước 32MP. Cùng với đó là nhiều thuật toán AI chỉnh sửa ảnh, giúp mang lại trải nghiệm chụp ảnh sống động.

POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trunghiệu năng cao
POCO M8 5G

POCO M8 5G được định vị là lựa chọn cân bằng, hướng đến người dùng tìm kiếm một thiết bị đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu sử dụng hằng ngày từ học tập, làm việc đến giải trí và kết nối, với mức giá dễ tiếp cận. Theo đó, POCO M8 5G được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3, mang lại hiệu năng ổn định cho các tác vụ cơ bản như lướt web, xem video hoặc chơi các tựa game phổ biến.

Viên pin Silicon Carbon 5.520mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày. Kết hợp với sạc nhanh 45W, thiết bị giúp rút ngắn thời gian chờ sạc. Sự cân bằng giữa hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng giúp cho POCO M8 5G duy trì trải nghiệm mượt mà và ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trunghiệu năng cao
POCO M8 5G cũng sở hữu thiết kế mỏng nhẹ với cạnh viền được bo cong mềm mại

POCO M8 5G sở hữu màn hình AMOLED 6,77 inch với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.200 nits, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và rõ nét khi xem phim, chơi game hay lướt mạng xã hội hằng ngày. Tương tự phiên bản Pro, màn hình của POCO M8 5G cũng đạt loạt chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland, bao gồm giảm ánh sáng xanh, chống nhấp nháy và thân thiện với nhịp sinh học, giúp mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái và an toàn.

POCO M8 5G cũng sở hữu thiết kế mỏng nhẹ với cạnh viền được bo cong mềm mại. Với camera chính 50MP, cảm biến Light Fusion 400 và hệ thống AI hỗ trợ tối ưu hình ảnh, POCO M8 5G mang đến những ảnh chụp rõ nét, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chụp ảnh hằng ngày của người dùng.

POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trunghiệu năng cao
POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trunghiệu năng cao
POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trunghiệu năng cao

POCO M8 5G được bán ra với 3 phiên bản màu sắc

POCO M8 Series sẽ được bán tại website bán hàng trực tuyến Mi.com và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada từ ngày 23/01/2026 với mức giá bán lần lượt:

POCO M8 5G có giá bán chính thức là 7.490.000 đồng cho phiên bản 8GB+256GB và 8.690.000 đồng cho phiên bản 8GB+512GB.

POCO M8 Pro 5G có giá bán chính thức là 10.990.000 đồng cho phiên bản 8GB+256GB và 12.490.000 đồng cho phiên bản 12GB+512GB.

* Trong giai đoạn mở bán từ 23/01/2026 đến 28/01/2026, khách hàng sẽ nhận được loạt ưu đãi đặc biệt như sau:

** Khách hàng mua POCO M8 Pro 5G được ưu đãi trực tiếp 1 triệu đồng, voucher gian hàng 600.000 đồng. Khách hàng mua POCO M8 5G 8GB+256GB được nhận ngay voucher gian hàng 750.000 đồng. Khách hàng mua POCO M8 5G 8GB+512GB được nhận ngay voucher gian hàng 950.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng có cơ hội hưởng thêm ưu đãi lên đến 2.300.000 đồng khi mua hàng trên Mi.com, ưu đãi 15%, tối đa 3.000.000 đồng khi mua hàng qua Shopee, và ưu đãi 10%, tối đa 1.000.000 đồng, khi trên Lazada.

Đặc biệt, khi mua POCO M8 Series, khách hàng còn được tận hưởng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 18 tháng.

Chi tiết xem thêm tại đây.

POCO POCO phone smartphone tầm trung sản phẩm công nghệ 2026 POCO M8 Pro 5G POCO M8 5G

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

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Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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