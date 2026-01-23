POCO ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung hiệu năng cao

Theo POCO thì POCO M8 Series với khẩu hiệu “Trọn hiệu năng, Trọn cuộc vui” sẽ là dòng sản phẩm mới kết hợp sức mạnh hiệu năng vượt trội, pin Silicon Carbon dung lượng lớn, màn hình AMOLED cao cấp và thiết kế bền bỉ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí và sử dụng hằng ngày của giới trẻ.

POCO M8 Pro 5G

Cụ thể, POCO M8 Pro 5G sở hữu viên pin Silicon Carbon 6.500mAh, cho thời lượng sử dụng ấn tượng. Bên cạnh công nghệ sạc nhanh 100W, giúp tiết kiệm thời gian tái nạp năng lượng một cách đáng kể.

Ngoài ra máy còn được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 sản xuất trên tiến trình 4nm, POCO M8 Pro 5G cho kết quả hiệu năng mạnh mẽ và ổn định trong các tác vụ giải trí cường độ cao, từ chơi game, xem phim đến lướt các trang mạng xã hội. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi POCO IceLoop giúp thiết bị duy trì hiệu suất mượt mà ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài, phù hợp với nhịp sống năng động của người dùng trẻ.

POCO M8 Pro 5G còn sở hữu thiết kế siêu mỏng 8,31mm với độ bền vượt trội

POCO M8 Pro 5G cũng được trang bị màn hình AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1,5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.200 nits, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động, mượt mà và rõ nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Kích thước màn hình lớn kết hợp với tần số quét cao đáp ứng tốt nhu cầu chơi game, xem phim và lướt nội dung hằng ngày. Màn hình của POCO M8 Pro 5G còn đạt bộ ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, bao gồm hạn chế ánh sáng xanh, chống nhấp nháy và thân thiện với nhịp sinh học.

POCO M8 Pro 5G còn sở hữu thiết kế siêu mỏng 8,31mm với độ bền vượt trội, được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao cùng loạt chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K.

POCO M8 Pro 5G sở hữu hệ thống camera nổi bật

Hệ thống camera nổi bật với camera chính 50MP, cảm biến Light Fusion 800, chống rung OIS, tính năng quay video 4K, cùng camera góc rộng 8MP và camera trước 32MP. Cùng với đó là nhiều thuật toán AI chỉnh sửa ảnh, giúp mang lại trải nghiệm chụp ảnh sống động.

POCO M8 5G

POCO M8 5G được định vị là lựa chọn cân bằng, hướng đến người dùng tìm kiếm một thiết bị đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu sử dụng hằng ngày từ học tập, làm việc đến giải trí và kết nối, với mức giá dễ tiếp cận. Theo đó, POCO M8 5G được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3, mang lại hiệu năng ổn định cho các tác vụ cơ bản như lướt web, xem video hoặc chơi các tựa game phổ biến.

Viên pin Silicon Carbon 5.520mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày. Kết hợp với sạc nhanh 45W, thiết bị giúp rút ngắn thời gian chờ sạc. Sự cân bằng giữa hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng giúp cho POCO M8 5G duy trì trải nghiệm mượt mà và ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

POCO M8 5G cũng sở hữu thiết kế mỏng nhẹ với cạnh viền được bo cong mềm mại

POCO M8 5G sở hữu màn hình AMOLED 6,77 inch với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.200 nits, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và rõ nét khi xem phim, chơi game hay lướt mạng xã hội hằng ngày. Tương tự phiên bản Pro, màn hình của POCO M8 5G cũng đạt loạt chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland, bao gồm giảm ánh sáng xanh, chống nhấp nháy và thân thiện với nhịp sinh học, giúp mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái và an toàn.

POCO M8 5G cũng sở hữu thiết kế mỏng nhẹ với cạnh viền được bo cong mềm mại. Với camera chính 50MP, cảm biến Light Fusion 400 và hệ thống AI hỗ trợ tối ưu hình ảnh, POCO M8 5G mang đến những ảnh chụp rõ nét, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chụp ảnh hằng ngày của người dùng.

POCO M8 5G được bán ra với 3 phiên bản màu sắc

POCO M8 Series sẽ được bán tại website bán hàng trực tuyến Mi.com và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada từ ngày 23/01/2026 với mức giá bán lần lượt:

POCO M8 5G có giá bán chính thức là 7.490.000 đồng cho phiên bản 8GB+256GB và 8.690.000 đồng cho phiên bản 8GB+512GB.

POCO M8 Pro 5G có giá bán chính thức là 10.990.000 đồng cho phiên bản 8GB+256GB và 12.490.000 đồng cho phiên bản 12GB+512GB.

* Trong giai đoạn mở bán từ 23/01/2026 đến 28/01/2026, khách hàng sẽ nhận được loạt ưu đãi đặc biệt như sau:

** Khách hàng mua POCO M8 Pro 5G được ưu đãi trực tiếp 1 triệu đồng, voucher gian hàng 600.000 đồng. Khách hàng mua POCO M8 5G 8GB+256GB được nhận ngay voucher gian hàng 750.000 đồng. Khách hàng mua POCO M8 5G 8GB+512GB được nhận ngay voucher gian hàng 950.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng có cơ hội hưởng thêm ưu đãi lên đến 2.300.000 đồng khi mua hàng trên Mi.com, ưu đãi 15%, tối đa 3.000.000 đồng khi mua hàng qua Shopee, và ưu đãi 10%, tối đa 1.000.000 đồng, khi trên Lazada.

Đặc biệt, khi mua POCO M8 Series, khách hàng còn được tận hưởng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 18 tháng.

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