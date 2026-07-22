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Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Thành Biên
Hoàng Anh

Thành Biên Hoàng Anh

09:19 | 22/07/2026
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Bilibili Gaming (BLG) xác nhận đường trên Chen "Bin" Ze-Bin sẽ tạm thời rời đội hình thi đấu để nghỉ ngơi và điều chỉnh sau quãng thời gian phong độ không đạt kỳ vọng
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Bilibili Gaming (BLG) vừa thông báo đường trên Chen "Bin" Ze-Bin sẽ tạm thời rời đội hình thi đấu chuyên nghiệp để nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái. Quyết định được đưa ra sau khi tuyển thủ 22 tuổi cùng ban huấn luyện và đội tuyển trao đổi kỹ lưỡng về tình hình phong độ trong thời gian gần đây.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bin thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa đạt được màn trình diễn tốt nhất và cần thêm thời gian để cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi trở lại đấu trường chuyên nghiệp.

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc
Bin tạm thời rời đội hình BLG để nghỉ ngơi và lấy lại phong độ trước ngày trở lại thi đấu

Nguyên văn chia sẻ của Bin "Dạo này phong độ của tôi không được tốt lắm, sau khi trao đổi với đội tuyển, tôi sẽ tạm thời rời đấu trường nghỉ ngơi và điều chỉnh một chút. Cảm ơn đội tuyển và các đồng đội đã thấu hiểu, bao dung cho tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ BLG."

Việc Bin chủ động tạm dừng thi đấu được xem là quyết định cần thiết trong bối cảnh áp lực cạnh tranh tại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp ngày càng lớn. Là một trong những tuyển thủ đường trên hàng đầu của khu vực LPL, Bin luôn nhận được rất nhiều kỳ vọng mỗi khi ra sân.

Chính vì vậy, việc phong độ không ổn định trong thời gian qua cũng khiến anh chịu không ít áp lực từ thành tích của đội tuyển lẫn sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Ngay sau thông báo của Bin, BLG đã nhanh chóng gửi lời động viên tới tuyển thủ chủ lực của mình.

Đội tuyển khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để anh có khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết trước khi trở lại thi đấu. BLG chia sẻ "Nghỉ ngơi thật tốt nhé, tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ đón chào một Bin trở lại với 100% phong độ!"

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Thông điệp từ BLG cho thấy đội tuyển hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bin và đặt niềm tin vào sự trở lại mạnh mẽ của anh trong tương lai. Đây cũng là cách nhiều tổ chức thể thao điện tử hiện nay lựa chọn nhằm giúp các tuyển thủ duy trì sức khỏe tinh thần, tránh tình trạng kiệt sức sau thời gian dài thi đấu với cường độ cao.

Sau khi thông tin được công bố, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời động viên tới Bin trên các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn đều bày tỏ hy vọng tuyển thủ sinh năm 2003 sẽ tận dụng quãng thời gian này để hồi phục, lấy lại sự tự tin và phong độ đỉnh cao, trước khi tiếp tục đồng hành cùng BLG ở những giải đấu quan trọng sắp tới.

Hiện phía BLG vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể Bin sẽ trở lại đội hình thi đấu. Tuy nhiên, với sự ủng hộ từ ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ, tuyển thủ đường trên của BLG được kỳ vọng sẽ sớm tái xuất với trạng thái tốt nhất, tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn trong mùa giải.

Bin BLG liên minh huyền thoại game thủ LPL

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Hà Nội - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Miền Tây - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,870 ▲80K 14,570 ▲80K
Trang sức 99.99 13,880 ▲80K 14,580 ▲80K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1290K 14,702 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1290K 14,703 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,461 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
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Cập nhật: 22/07/2026 10:00

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Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia

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iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

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Vì sao hồng ngoại vẫn 'sống' trên điều khiển TV

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Cập nhật iOS làm chậm iPhone cũ? Sự thật phía sau vụ kiện trăm triệu USD của Apple

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Hé lộ cách thức hacker đột nhập máy chủ AI bằng một chiếc ăng-ten

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Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

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Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

AI tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh dễ bị đánh lừa

AI tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh dễ bị đánh lừa

Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

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Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế

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Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

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Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

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ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

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Vì sao Nike cắt hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc?

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Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

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Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền

Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

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Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

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Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

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Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ