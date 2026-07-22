Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Bilibili Gaming (BLG) vừa thông báo đường trên Chen "Bin" Ze-Bin sẽ tạm thời rời đội hình thi đấu chuyên nghiệp để nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái. Quyết định được đưa ra sau khi tuyển thủ 22 tuổi cùng ban huấn luyện và đội tuyển trao đổi kỹ lưỡng về tình hình phong độ trong thời gian gần đây.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bin thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa đạt được màn trình diễn tốt nhất và cần thêm thời gian để cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi trở lại đấu trường chuyên nghiệp.

Bin tạm thời rời đội hình BLG để nghỉ ngơi và lấy lại phong độ trước ngày trở lại thi đấu

Nguyên văn chia sẻ của Bin "Dạo này phong độ của tôi không được tốt lắm, sau khi trao đổi với đội tuyển, tôi sẽ tạm thời rời đấu trường nghỉ ngơi và điều chỉnh một chút. Cảm ơn đội tuyển và các đồng đội đã thấu hiểu, bao dung cho tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ BLG."

Việc Bin chủ động tạm dừng thi đấu được xem là quyết định cần thiết trong bối cảnh áp lực cạnh tranh tại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp ngày càng lớn. Là một trong những tuyển thủ đường trên hàng đầu của khu vực LPL, Bin luôn nhận được rất nhiều kỳ vọng mỗi khi ra sân.

Chính vì vậy, việc phong độ không ổn định trong thời gian qua cũng khiến anh chịu không ít áp lực từ thành tích của đội tuyển lẫn sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Ngay sau thông báo của Bin, BLG đã nhanh chóng gửi lời động viên tới tuyển thủ chủ lực của mình.

Đội tuyển khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để anh có khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết trước khi trở lại thi đấu. BLG chia sẻ "Nghỉ ngơi thật tốt nhé, tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ đón chào một Bin trở lại với 100% phong độ!"

Thông điệp từ BLG cho thấy đội tuyển hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bin và đặt niềm tin vào sự trở lại mạnh mẽ của anh trong tương lai. Đây cũng là cách nhiều tổ chức thể thao điện tử hiện nay lựa chọn nhằm giúp các tuyển thủ duy trì sức khỏe tinh thần, tránh tình trạng kiệt sức sau thời gian dài thi đấu với cường độ cao.

Sau khi thông tin được công bố, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời động viên tới Bin trên các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn đều bày tỏ hy vọng tuyển thủ sinh năm 2003 sẽ tận dụng quãng thời gian này để hồi phục, lấy lại sự tự tin và phong độ đỉnh cao, trước khi tiếp tục đồng hành cùng BLG ở những giải đấu quan trọng sắp tới.

Hiện phía BLG vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể Bin sẽ trở lại đội hình thi đấu. Tuy nhiên, với sự ủng hộ từ ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ, tuyển thủ đường trên của BLG được kỳ vọng sẽ sớm tái xuất với trạng thái tốt nhất, tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn trong mùa giải.