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Chứng khoán 21/7: VN-Index mất gần 13 điểm, công nghệ và dầu khí gây áp lực

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08:45 | 22/07/2026
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Phiên 21/7, VN-Index lùi về 1.730,56 điểm khi nhóm phần mềm giảm 3,37% và năng lượng mất 5,64%, trong lúc khối ngoại quay lại mua ròng hơn 33 tỷ đồng.
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Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại ngày 21/7 bằng phiên giảm thứ ba liên tiếp. VN-Index đóng cửa tại 1.730,56 điểm, giảm 12,95 điểm, tương đương 0,74% so với tham chiếu. Biên độ giảm hôm nay hẹp hơn nhiều so với phiên 20/7, thời điểm chỉ số mất tới 43,94 điểm.

Diễn biến trong phiên phản ánh trạng thái giằng co rõ rệt. Chỉ số có lúc lùi về gần vùng 1.720 điểm ngay đầu phiên sáng trước khi lực cầu bắt đáy đẩy VN-Index vượt lên trên tham chiếu. Sang phiên chiều, áp lực bán mạnh dần và kéo chỉ số xuống trở lại.

Độ rộng sàn HoSE nghiêng hẳn về phía giảm với 196 mã giảm, 104 mã tăng và 71 mã đứng giá. Thanh khoản đạt hơn 789,06 triệu đơn vị, tương ứng 23.092,36 tỷ đồng, thấp hơn phiên liền trước.

Bảng điện tử chứng khoán hôm nay ghi nhận VN-Index giảm điểm phiên 21/7
Bảng điện tử chứng khoán hôm nay ghi nhận VN-Index giảm điểm phiên 21/7

Thanh khoản hạ nhiệt, rổ VN30 giữ trạng thái tốt hơn chỉ số chung

VN30-Index giảm 6 điểm, tương đương 0,32%, dừng ở 1.881,32 điểm với 16 mã giảm, 9 mã tăng và 5 mã đứng giá. Rổ VN30 giao dịch hơn 455,13 triệu đơn vị, giá trị hơn 17.068,36 tỷ đồng, chiếm phần lớn thanh khoản sàn HoSE.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,67 điểm, tương đương 1,29%, xuống 280,74 điểm với 88 mã giảm và 59 mã tăng. Chỉ số HNX30 mất 4,54 điểm, tương đương 0,97%, còn 462,34 điểm. Thanh khoản sàn HNX đạt hơn 71,92 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.219,98 tỷ đồng.

UPCoM-Index đóng cửa tại 125,42 điểm, giảm 0,92 điểm, tương đương 0,73%, với 111 mã giảm và 103 mã tăng. Tính chung ba sàn, nhà đầu tư sang tay hơn 890 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 24.766 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 13.500 tỷ đồng.

Thị trường phái sinh ghi nhận 241.548 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 45.711,94 tỷ đồng. Con số cho thấy dòng tiền phòng vệ hoạt động mạnh khi chỉ số cơ sở biến động lớn. VNXALL-Index giảm 11,94 điểm, tương đương 0,43%, xuống 2.789,22 điểm.

Nhóm phần mềm và dầu khí dẫn đầu chiều giảm, ngân hàng níu giữ sắc xanh

Chứng khoán 21/7: VN-Index mất gần 13 điểm, công nghệ và dầu khí gây áp lực

Cổ phiếu phần mềm giảm mạnh nhất trong các phân ngành công nghệ với mức 3,37%. FPT tiếp tục chịu áp lực bán và nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất tới chỉ số. Các mã CMG, ELC và CMT cùng lùi giá, cho thấy dòng tiền rút khỏi nhóm phần mềm gần như đồng loạt.

Diễn biến của cổ phiếu công nghệ phản ánh giai đoạn điều chỉnh sau nhịp tăng kéo dài trong nửa đầu năm 2026. Khối ngoại bán ròng FPT 109,89 tỷ đồng trong phiên, mức bán ròng lớn thứ hai toàn thị trường. Áp lực cung ở nhóm vốn hóa lớn ngành công nghệ trực tiếp làm hẹp dư địa hồi phục của VN-Index.

Nhóm năng lượng giảm sâu nhất với 5,64%. BSR, PLX, PVS, PVD, PVT, PVC và PVB đồng loạt lùi giá, trong đó GAS mất 6,98% và nằm trong số năm mã giảm mạnh nhất sàn HoSE. Ở chiều ngược lại, PVP, VTO, GSP, POS và SFC vẫn tăng giá.

Chiều tác động tiêu cực lên VN-Index tập trung ở VIC, GAS, BSR, FPT, GEE, GVR, VHM, PLX, GEX và BID, tổng cộng lấy đi 11,83 điểm của chỉ số. Ngược lại, LPB, MCH, VPB, HPG, SSI, MWG, CTG, VBB, HDB và VCK bù lại 3,4 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng trở thành điểm tựa hiếm hoi khi đóng cửa tăng 0,07%. CTG, VPB, LPB, HDB, VIB, VBB, BAB, EVF và VAB giữ sắc xanh, trong khi BID, TCB, MBB, STB, SSB, MSB, EIB, OCB, NAB và ABB giảm giá. Cổ phiếu bảo hiểm gần như đi ngang với mức tăng 0,02%, dẫn dắt bởi BVH, VNR và BMI.

Nhóm chứng khoán giảm 0,4% và phân hóa rõ. VND, DSE, FTS, ORS, BSI, VDS, TVS cùng DSC lùi giá, riêng CTS giảm hết biên độ 7%. Ở chiều tăng, SSI, VCI, BVS, APG và TVB vẫn thu hút dòng tiền, trong đó SSI khớp gần 23 triệu đơn vị.

Cổ phiếu bất động sản giảm 0,97% dưới sức ép từ VIC, VHM, KSF, VRE, BCM, KBC, DXG, SJS, PDR và NLG. Chiều tăng ghi nhận NVL, KDH, VPI, IDC, VC3, NBB, SZB và TDC. NVL khớp hơn 15,08 triệu đơn vị, đứng thứ ba về thanh khoản toàn sàn.

Nhóm bán lẻ gần như đi ngang khi giảm 0,06%. MWG, FRT, DGW, HHS và CTF giảm giá, trong khi PET, SVC, PSD, HAX và HTL tăng. Nhóm nguyên vật liệu giảm 0,52% nhưng HPG đi ngược xu hướng chung và dẫn đầu thanh khoản toàn sàn với hơn 27,19 triệu đơn vị.

Ở nhóm vận tải và logistics, sắc đỏ chiếm ưu thế theo quán tính chung của thị trường. PVT thuộc chuỗi vận tải dầu khí giảm giá cùng nhóm năng lượng, trong khi PVP, VTO và GSP giữ được sắc xanh nhờ lực cầu dò tìm vùng giá thấp. Sự phân hóa cho thấy dòng tiền chọn lọc theo từng doanh nghiệp thay vì mua theo cả ngành.

Khối ngoại mua ròng trở lại, dòng tiền dò tìm vùng giá thấp

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 33 tỷ đồng trên cả ba sàn sau chuỗi bán ròng trước đó. SHB dẫn đầu với 107,38 tỷ đồng, tiếp đến HDB 90,27 tỷ đồng, VNM 80,74 tỷ đồng, MWG 75,66 tỷ đồng và HPG 72,97 tỷ đồng.

Chiều bán ròng tập trung ở VIC với 132,87 tỷ đồng, FPT 109,89 tỷ đồng, PVS 72,05 tỷ đồng, GAS 67,08 tỷ đồng và ACB 65,71 tỷ đồng. Cơ cấu giao dịch cho thấy khối ngoại chuyển hướng sang ngân hàng và tiêu dùng, đồng thời hạ tỷ trọng ở bất động sản, công nghệ và dầu khí.

Nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE gồm VVS tăng 6,98%, TMT tăng 6,98%, ADG tăng 6,97%, HAS tăng 6,87% và SGR tăng 6,72%. Chiều giảm sâu có SSC và CTS cùng mất 7%, GAS giảm 6,98%.

Về thanh khoản, HPG, SSI, NVL, VPB và BVB là năm mã được sang tay nhiều nhất. Sự xuất hiện của ba mã tài chính trong nhóm dẫn đầu cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang thăm dò ngân hàng và chứng khoán ở vùng giá đã chiết khấu.

Nhìn tổng thể, phiên 21/7 mang đặc điểm của giai đoạn thị trường tìm điểm cân bằng. Chỉ số vẫn giảm nhưng biên độ hẹp lại, thanh khoản hạ nhiệt và độ rộng cải thiện so với phiên 20/7, thời điểm toàn thị trường chỉ có 19 mã tăng so với 234 mã giảm.

Yếu tố cần theo dõi là áp lực bán phát sinh từ hoạt động giảm dư nợ ký quỹ tại các công ty chứng khoán. Khi tỷ lệ vay ký quỹ trên vốn hóa duy trì ở mức cao, mỗi nhịp giảm của chỉ số đều có thể kích hoạt thêm lệnh bán bắt buộc và làm chậm quá trình tạo đáy.

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Sau phiên giảm 43,94 điểm ngày 20/7, VN-Index bước vào phiên 21/7 với vùng hỗ trợ 1.700 điểm và kháng cự 1.750 điểm đến 1.770 điểm cần theo dõi sát.
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Thứ hai, 27/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 08:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,200 145,200
Hà Nội - PNJ 140,200 145,200
Đà Nẵng - PNJ 140,200 145,200
Miền Tây - PNJ 140,200 145,200
Tây Nguyên - PNJ 140,200 145,200
Đông Nam Bộ - PNJ 140,200 145,200
Cập nhật: 22/07/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,340 14,640
Miếng SJC Nghệ An 14,340 14,640
Miếng SJC Thái Bình 14,340 14,640
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 14,600
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,434 14,642
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,434 14,643
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 1,454
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 1,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 1,434
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 14,198
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 107,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 97,672
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 87,633
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 83,761
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 59,954
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Cập nhật: 22/07/2026 08:45
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AUD 17919 18193 18778
CAD 18135 18410 19029
CHF 31745 32126 32779
CNY 0 3849 3943
EUR 29391 29612 30693
GBP 34432 34824 35764
HKD 0 3226 3429
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 15040 15633
SGD 19838 20119 20699
THB 696 759 812
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Cập nhật: 22/07/2026 08:45
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 26,140 26,140 26,520
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
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LAK - 0.89 1.23
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Cập nhật: 22/07/2026 08:45
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CHF 31,909 32,037 32,965
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